В матче «Боруссия» Д — «Бавария» зашёл коэффициент 12.00, а букмекеров завалило деньгами

26 мая в Дортмунде «Бавария» обыграла «Боруссию» со счётом 1:0 в центральном матче 28-го тура Бундеслиги. Мюнхенцы набрали 64 очка и упрочили лидерство в турнирной таблице. «Шмели» остались с 57 баллами на второй строчке. Отвечаем на вопросы, какие ставки и с какими коэффициентами сыграли в этой встрече.
Гол Киммиха на 43-й минуте спас несколько ставок
На 43-й минуте Йозуа Киммих, игравший на позиции опорного полузащитника, подобрал мяч у чужой штрафной и перебросил Романа Бюрки. «Бавария» повела со счётом 1:0 перед перерывом. Точный удар немца привёл к выигрышу нескольких ставок:
- Замена в перерыве за коэффициент 1.53.
- Любая команда будет вести 1:0 после первого тайма за 2.45.
- Победа «Баварии» в первом тайме и в матче за 2.59.
Засуха привела к выигрышу необычных исходов
Во втором тайме Бюрки вытащил удар Леона Горецки, Эрлинг Холанд запорол свой шанс, а Роберт Левандовски угодил в штангу. Лучший бомбардир лиги и норвежский талант не сумели отличиться, оставив на табло неожиданные 0:1. Впрочем и так исход позволил зайти некоторым пари:
- Обе забьют – нет за коэффициент 3.00.
- Тотал меньше 1.5 за 7.00.
- Иностранец забьёт – нет за 7.80.
- Точный счёт 0:1 за 12.00.
Букмекеры озолотились
Интересно, что перед матчем 38% всего объёма ставок в ФОНБЕТ пришлось на победу «Боруссии» и лишь 28% на «Баварию». Из других популярных исходов выделим следующие:
- 16% на тотал хозяев больше 1.5 гола.
- 10% на выигрыш «шмелей» или ничью.
- 8% на общий тотал больше 3.5 гола.
Букмекерам матч принёс колоссальные прибыли, а для большинства любителей ставок встреча завершилась неудачно.
В очных противостояниях между «Боруссией» и «Баварией» прервалась одна любопытная тенденция, но продолжилась другая:
- В шести предыдущих поединках побеждали только хозяева.
- Пятый матч подряд забивает только одна из команд.
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