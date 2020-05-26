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«Боруссия» Д – «Бавария», какие ставки сыграли, какие коэффициенты зашли в матче 26 мая

«Боруссия» Д – «Бавария» 0:1
Владимир Прокофьев
В матче «Боруссия» Д — «Бавария» зашёл коэффициент 12.00, а букмекеров завалило деньгами
Сыгравшие ставки главного матча планеты. Даже при унылых 0:1 зашло несколько шикарных вариантов.
Ставки / Прогнозы 0

26 мая в Дортмунде «Бавария» обыграла «Боруссию» со счётом 1:0 в центральном матче 28-го тура Бундеслиги. Мюнхенцы набрали 64 очка и упрочили лидерство в турнирной таблице. «Шмели» остались с 57 баллами на второй строчке. Отвечаем на вопросы, какие ставки и с какими коэффициентами сыграли в этой встрече.

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В нынешнем сезоне Бундеслиги дортмундцы не проигрывали на своём поле.

Гол Киммиха на 43-й минуте спас несколько ставок

На 43-й минуте Йозуа Киммих, игравший на позиции опорного полузащитника, подобрал мяч у чужой штрафной и перебросил Романа Бюрки. «Бавария» повела со счётом 1:0 перед перерывом. Точный удар немца привёл к выигрышу нескольких ставок:

  • Замена в перерыве за коэффициент 1.53.
  • Любая команда будет вести 1:0 после первого тайма за 2.45.
  • Победа «Баварии» в первом тайме и в матче за 2.59.
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Две ставки с коэффициентами 3.00 и 2.30 на суперматч в немецкой Бундеслиге.

Засуха привела к выигрышу необычных исходов

Во втором тайме Бюрки вытащил удар Леона Горецки, Эрлинг Холанд запорол свой шанс, а Роберт Левандовски угодил в штангу. Лучший бомбардир лиги и норвежский талант не сумели отличиться, оставив на табло неожиданные 0:1. Впрочем и так исход позволил зайти некоторым пари:

  • Обе забьют – нет за коэффициент 3.00.
  • Тотал меньше 1.5 за 7.00.
  • Иностранец забьёт – нет за 7.80.
  • Точный счёт 0:1 за 12.00.
Германия - Бундеслига. 28-й тур
26 мая 2020, вторник. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
0 : 1
Бавария
Мюнхен
0:1 Киммих – 43'

Букмекеры озолотились

Интересно, что перед матчем 38% всего объёма ставок в ФОНБЕТ пришлось на победу «Боруссии» и лишь 28% на «Баварию». Из других популярных исходов выделим следующие:

  • 16% на тотал хозяев больше 1.5 гола.
  • 10% на выигрыш «шмелей» или ничью.
  • 8% на общий тотал больше 3.5 гола.
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Букмекерам матч принёс колоссальные прибыли, а для большинства любителей ставок встреча завершилась неудачно.

В очных противостояниях между «Боруссией» и «Баварией» прервалась одна любопытная тенденция, но продолжилась другая:

  • В шести предыдущих поединках побеждали только хозяева.
  • Пятый матч подряд забивает только одна из команд.

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