«Дармштадт» — «Гройтер Фюрт». Прогноз: Эрнст и Хргота увязнут в защите «лилий»

29 мая «Дармштадт» сыграет с «Гройтер Фюртом» в матче 29-го тура второй немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Дармштадта» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Гройтер Фюрта» оценён букмекерами коэффициентом 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Дармштадт» — «Гройтер Фюрт»

Букмекеры уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 29 мая «Дармштадт» — «Гройтер Фюрт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.89, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.01. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.58.

Анализ и прогноз матча «Дармштадт» — «Гройтер Фюрт» (29.05.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась вместе с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Три тура уже сыграны, команды прогрелись и вошли в колею. Дальше календарь сильно уплотняется, матчи будут идти практически ежедневно.

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В Дармштадте сойдутся два клуба из верхней части турнирной таблицы. «Лилии» наломали дров в первом поединке после возобновления первенства, по делу уступив на выезде «Карлсруэ» (0:2). Больше того — они даже ни разу не пробили в створ ворот коллектива, который находится в зоне стыков.

Зато дальше дела пошли на лад, хотя соперники попались крепкие. В родных стенах удалось разгромить «Санкт-Паули» (4:0). Несмотря на счёт, игра получилась нервной. Три мяча из четырёх хозяева забили в концовке, когда «пираты» пошли вперёд большими силами. А во вторник была одержана волевая победа над «Эрцгебирге» (3:1).

«Дармштадт» полностью владел инициативой, однако вновь склонил чашу весов в свою сторону только в концовке. Похоже, физически команда готова отлично. Шансы зацепиться за повышение в классе пока остаются: 42 очка, пятое место, три балла отставания от зоны стыков и четыре — от идущего вторым «Гамбурга». Правда, при одной лишней игре.

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«Гройтер Фюрт» тоже находится неподалёку, но тут перспектива выхода в элитный дивизион сугубо призрачная. 37 очков и восьмое место при одной игре в запасе. Единственный вариант — выдать мощную победную серию и надеяться на синхронные осечки конкурентов. Верится в это с трудом.

Собственно, ещё полторы недели назад «трилистники» чувствовали себя увереннее, однако с рестартом у них не задалось. С огромным трудом удалось уйти от поражения «Гамбургу» в родных стенах (2:2 с голом на 94-й минуте), а вот со скромным «Оснабрюком» везение закончилось — 0:2, тоже на своём поле.

На своём поле «Дармштадт» хорош — всего одно поражение в 14 встречах (правда, ничьих тоже хватает — целых восемь штук). А вот «Гройтер Фюрт» на выезде совсем не блещет — три победы из 13 возможных, 14 набранных очков. Неудивительно, что букмекеры считают «лилий» фаворитом.

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История противостояния с этим согласна. За последние три года соперники пересеклись в Дармштадте дважды. «Гройтер Фюрт» не сумел отличиться ни разу и остался без очков — 0:1 и 0:2. В принципе, «гости не забьют» за 3.04 смотрится по меньшей мере любопытно. Вариант попроще — ИТМ 1 гола «Гройтер Фюрта» за 2.02.

Любителям комбинированных ставок стоит рассмотреть 1Х + тотал меньше 3.5 гола за 1.90. «Дармштадт» в принципе немного пропускает, а на своём поле вообще придерживается графика «один мяч за игру». Для второй Бундеслиги это солидный показатель. Тем более у гостей не будет Хаварда Нильсена, получившего сотрясение.

Прогноз и ставка на матч «Дармштадт» — «Гройтер Фюрт»

«Дармштадт» одержал две победы подряд над крепкими соперниками, а на своём поле он в принципе очень хорош — всего одно поражение в 14 поединках сезона. «Гройтер Фюрт» на выезде не блещет (три победы из 13 возможных), да и после возобновления первенства смотрится так себе. Возьмём индивидуальный низ гостей.

Ставка: ИТМ 1 гола «Гройтер Фюрта» за 2.02.

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