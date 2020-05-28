«Оснабрюк» — «Ян». Прогноз: берём коэффициент 3.54 в матче второй Бундеслиги

29 мая «Оснабрюк» сыграет с «Яном» в матче 29-го тура второй немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Оснабрюка» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.33. Успех «Яна» оценён букмекерами коэффициентом 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Оснабрюк» — «Ян»

Букмекеры уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 29 мая «Оснабрюк» — «Ян» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.87, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.03. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.54.

Анализ и прогноз матча «Оснабрюк» — «Ян» (29.05.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась вместе с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Три тура уже сыграны, команды прогрелись и вошли в колею. Дальше календарь сильно уплотняется, матчи будут идти практически ежедневно.

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В Оснабрюке сойдутся соседи по турнирной таблице. Они недостаточно хороши, чтобы претендовать на повышение в классе, но вместе с тем недостаточно плохи, чтобы всерьёз рисковать вылететь в третий дивизион. Задача на остаток сезона общая — максимально быстро обеспечить сохранение прописки и избежать лишней нервотрёпки.



«Ян» чувствует себя чуть лучше. 35 очков в 28 турах, 11-е место во второй Бундеслиге. Отрыв от зоны стыков — шесть баллов, а от зоны вылета — семь. После рестарта турнира успел провести три матча. Что интересно, ни разу не выиграл и ни разу не проиграл. Три ничьи — 2:2 с «Хольштайном», 0:0 с «Зандхаузеном» и 2:2 с «Нюрнбергом».



Отнять очки у клуба из Киля натурально повезло. Гости смотрелись гораздо интереснее и острее, владели территорией и вели в два мяча к 75-й минуте, однако за оставшееся время умудрились растерять преимущество. Спасительный гол состоялся уже в компенсированное время, да ещё и с пенальти.

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А вот два оставшихся соперника находятся совсем рядом с зоной вылета, однако качество футбола в обоих случаях оставляло желать лучшего. «Зандхаузен» был лучше абсолютно во всём, кроме реализации — 15-6 по ударам, 5-0 по попаданиям в створ. Игра с «Нюрнбергом» получилась рваной. Бывший клуб Иван Саенко спасся на 94-й минуте благодаря автоголу, но в целом на ничью он скорее наиграл.



У «Оснабрюка» дела идут немного хуже: только 33 очка, то есть до зоны стыков всего четыре пункта. После паузы набрано четыре балла, хотя противники были серьёзные. При доле удачи удалось утащить ничью из Бельфельда: лидирующая в турнире «Арминия» пропустила на 94-й минуте (1:1).



Затем состоялось близкое поражение от «Ганновера» (2:4, три гола гости забили после 75-й минуты) и выездная победа над «Гройтер Фюртом» (2:0). «Трилистники» на мяч определённо наиграли — давили, много били по воротам, имели уйму стандартов. Вот только с завершением не клеилось.

Статистический прогноз: «Копетдаг» — «Алтын Асыр», ставка на чемпионат Туркмении Ставка с коэффициентом выше двойки на матч действующего чемпиона Туркмении.

Статистика очных встреч на стороне «Оснабрюка»: в шести домашних матчах он добыл четыре победы при двух поражениях, а вот ничьих не случалось. И это любопытно. Дело в том, что мирный исход вполне устроит обе команды. Если соперники равны по уровню и не возражают против дележа очков, а коэффициент составляет 3.54, этот вариант вполне можно проверять.



Также возьмём ставку «обе забьют во втором тайме» за 3.15. В последнее время команды много забивают и пропускают ближе к концовке поединка. Видимо, это происходит на фоне скомканной подготовки к сезону. Коэффициент кажется несколько завышенным.

Прогноз и ставка на матч «Оснабрюк» — «Ян»

Команды равны по общему уровню, находятся рядом в турнирной таблице и имеют общую задачу на остаток сезона — поскорее гарантировать себе прописку на будущий год. Ничья устроит обе стороны, а в такой ситуации мирный исход случается чаще обычного. Проверим лобовую ничью за 3.54.



Ставка №1: ничья за 3.54.



Ставка №2: обе забьют во втором тайме за 3.15.



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