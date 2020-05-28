«Спартак», ФНЛ или Европа: букмекеры предлагают безумные ставки на следующий клуб Сёмина

В линии контор есть даже возвращение в «Локомотив» и переезд на Украину. Кто-то сорвёт куш.

Юрий Сёмин покинет «Локомотив» по окончании мая. «Железнодорожники» объявили, что не будут продлевать контракт со специалистом. С 1 июня наставником красно-зелёных станет серб Марко Николич. Сам Юрий Павлович отказался от должности почётного главного тренера родного клуба.

Пока контракт Сёмина ещё действует, но букмекеры уже выставили линию относительно будущего прославленного тренера. Рассмотрим, какие ставки можно сделать на следующий клуб Юрия Павловича.

На серебро «Локомотива» в РПЛ и уход Сёмина 2 месяца назад давали коэффициент 7.80

Топ-лига, ФНЛ и «Спартак»

Начнём с самых высоких коэффициентов. Эти варианты кажутся букмекерам наименее вероятными:



● Клуб из топ-5 европейских лиг за коэффициент 30.00.



● Клуб из ФНЛ за 20.00.



● «Спартак» за 15.00.



Представить, что один из клубов топ-5 европейских лиг сделает предложение 73-летнему Сёмину практически невозможно. Юрий Павлович не имеет опыта работа в элитных первенствах.



В ФНЛ вряд ли потянут зарплату Сёмина. Хотя связи специалиста с «Мордовией» повышают вероятность сенсационного назначения.



«Спартак» пока полностью доверяет Доменико Тедеско. Да и сам Сёмин так породнился с болельщиками «Локомотива», что переход в стан принципиального соперника выглядит нелогично.

Два «Динамо» и «Локомотив»

Чуть выше вероятность у трёх других клубов:



● Киевское «Динамо» за коэффициент 10.00.



● Московское «Динамо» за 7.00.



● «Локомотив» за 7.00.



Вариант с возвращением в «Локомотив» вполне реален. Если «железнодорожники» в ближайшие месяцы выступят значительно хуже своих возможностей, руководство может снова обратиться к Сёмину.

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В московском «Динамо» Сёмин проработал меньше года и не добился успеха. Зато с киевлянами Юрий Павлович выиграл золото в чемпионате Украины и добрался до полуфинала Кубка УЕФА.



У киевлян сейчас не лучшие времена: отставание от «Шахтёра» составляет 14 очков. Но в нынешней политической ситуации назначение тренера из России может привести к непредсказуемым последствиям.



Бело-голубые с Кириллом Новиковым набрали 20 очков за 10 туров в РПЛ. Если молодой специалист продолжит держать планку, других тренеров в «Динамо» в ближайшее время ожидать не стоит.

«Кайрат» и завершение карьеры

Букмекеры называют «Кайрат» самым вероятным местом для продолжения тренерской карьеры Сёмина. Впрочем, больше всего шансов, по мнению аналитиков, на самый грустный для болельщиков вариант:



● «Кайрат» за коэффициент 6.00.

● Объявит о завершении карьеры тренера за 1.50.



В прошлом сезоне «Кайрат» снова уступил титул «Астане» и в пятый раз подряд завоевал серебро. У жёлто-чёрных есть связи с российским футболом: в 2016 году команду возглавлял Александр Бородюк, который повлиял на подписание Андрея Аршавина.



Сёмин способен добыть для «Кайрата» долгожданное золото, но нужно ли это самому Юрию Павловичу? Букмекеры считают, что специалист объявит о завершении тренерской карьеры. Если аналитики окажутся правы, это будет означать уход целой эпохи.



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