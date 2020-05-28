«Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи». Прогноз: Пунтус, Устинов и Яшин нейтрализуют аутсайдера

29 мая «Торпедо»-БелАЗ примет «Смолевичи» в матче 11-го тура чемпионата Беларуси. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.85.
Букмекерские коэффициенты на матч «Торпедо» — «Смолевичи»
Букмекеры считают, что матч белорусской лиги «Торпедо» — «Смолевичи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.
Анализ и прогноз матча «Торпедо» — «Смолевичи» (29.05.2020)
В Высшей лиге Беларуси миновала уже треть сезона. Участники провели по 9-10 матчей, положение соперников в турнирной таблице примерно следующее. «Торпедо»-БелАЗ сумело набрать 18 очков и сейчас замыкает тройку лидеров. Правда, у четвёртого «Шахтёра» баллов столько же, а у пятого «Слуцка» всего на один меньше.
В целом жодинцы выступают весьма неплохо, но вот в прошлом туре они навещали «Неман» и уступили с горьким счётом 1:3. Играть пришлось на фоне кадровых проблем — сразу несколько основных футболистов отсутствовали из-за подозрения на коронавирус.
Получилось даже открыть счёт в начале встречи, однако под занавес первого тайма пропустили. И тут надо отдать гродненцам должное, второй тайм они провели по большей части на половине поля гостей и смогли реализовать свои моменты. Это поражение стало для «автозаводцев» вторым в белорусском чемпионате.
«Смолевичи» же в прошлом туре не играли, поскольку их соперник «Минск» временно ушёл на карантин. Однако в поединке до этого они отобрали очки в гостях у брестского «Руха» (0:0). Противники обменивались атаками на протяжении всей встречи, но реализовать свои моменты так и не смогли.
Всё же сильно «смольным» это не помогло. Команда по-прежнему находится в зоне вылета, набрав всего четыре балла за девять игр. До спасительной зоны стыковых матчей не хватает целых шесть пунктов, хотя у находящегося на этом месте «Минска» ещё игра в запасе.
Теперь «Смолевичам» предстоит выезд в Жодино к местному «Торпедо»-БелАЗ. До этого соперники встречались лишь три раза, и все три поединка остались за жодинцами с общим счётом 5:1.
Тут надо бы ещё сказать, что «автозаводцы» мощно выступают на своём поле. За четыре домашние игры в чемпионате Беларуси они заработали 10 очков из 12 возможных и пропустили всего один гол. Единственная ничья пришлась на крепкий «Рух» с лучшей защитой в лиге.
А вот у «Смолевичей» с результативностью, к слову, совсем худо. В девяти играх они забили всего шесть мячей, что соответствует худшему показателю. При таких раскладах есть смысл подумать над ставкой «смольные» не забьют за коэффициент 1.99.
Прогноз и ставки на матч «Торпедо» — «Смолевичи»
«Смолевичи» имеют самую нерезультативную атаку в Высшей лиге Беларуси: в девяти матчах забито лишь шесть мячей. На своём поле «Торпедо»-БелАЗ пропустило всего один гол, да и в целом выступает очень мощно. На наш взгляд, жодинцы выйдут явным фаворитом на игру с аутсайдером и сумеют нейтрализовать угрозу у своих ворот.
Ставка: «Смолевичи» не забьют за коэффициент 1.99.
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