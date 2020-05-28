«Городея» — «Неман». Прогноз: проверим коэффициент 2.28 в матче чемпионата Беларуси

«Городея» примет «Неман» в матче 11-го тура чемпионата Беларуси 29 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.38.

Букмекерские коэффициенты на матч «Городея» — «Неман»

Букмекеры считают, что матч белорусской лиги «Городея» — «Неман» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.

Анализ и прогноз матча «Городея» — «Неман» (29.05.2020)

В чемпионате Беларуси уже прошла треть сезона. Участники провели по 9-10 матчей, положение команд в турнирной таблице выглядет примерно следующим образом. «Неман» благодаря победе в прошлом туре выполз из зоны стыковых матчей. Хотя тут надо бы сказать, что у «Минска», занявшего эту нишу, есть игра в запасе, поскольку клуб ушёл на временный карантин.

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Собственно, в последнем туре гродненцы принимали одного из лидеров Высшей лиги Беларуси «Торпедо»-БелАЗ и сумели по делу выиграть — 3:1. Жодинцы даже первыми открыли счёт, но «оленям» удалось сравнять его в конце первого тайма.



После перерыва жёлто-зелёные стали чаще задерживаться на половине поле гостей и в итоге оформили ещё два мяча. Тут, впрочем, надо отметить, что гости вышли в ослабленном составе: сразу несколько футболистов основы пропустили поединок из-за подозрения на коронавирус.



«Городея» ушла не так далеко. После 10 матчей у команды всего 12 баллов и 12-я строчка. Стоит отметить плотность турнирной таблицы, при которой один удачный отрезок способен вплотную приблизить соперников к лидерам. Однако дело тут в том, что гродненцы выступают очень нестабильно, а городейцы не могут выиграть уже пять туров кряду.

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В последнем поединке «сахарники» навещали «Славию-Мозырь» и смогли полакомиться только один баллом. Они даже вышли вперёд в первом тайме и ушли на перерыв лидерами. Но во втором тайме арбитр назначил пенальти в пользу «славян» и счёт сравнялся.



Теперь «Городее» предстоит домашняя игра с «Неманом» и тут надо сказать, что между соперниками полное равенство. С 2016 года они успели провести восемь встреч и поделили победы поровну. Примечательно, что у каждой команды по три победы на своём поле и по одной на выезде.



В нынешнем сезоне городейцы выступают дома не самым лучшим образом, однако «олени» проводят выездные матчи ещё хуже. Для сравнения: «Неман» набрал на выезде лишь один балл в четырёх играх, а «Городея» у себя дома за то же время — четыре. Но за классический 1Х букмекеры дают скромный коэффициент 1.64, который при желании, конечно, тоже стоит проверить.

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Мы пойдём дальше и рассмотрим комбинированную ставку 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.28. Дело тут в том, что в среднем за игру между соперниками забивается 2,25 мяча. Также стоит взглянуть на количество забитых голов командами на выезде и дома. «Неман» на выезде сподобился лишь на один забитый, «Городея» у себя дома — только на два.

Прогноз и ставки на матч «Городея» — «Неман»

Игра «Немана» на выезде оставляет желать лучшего: один забитый мяч и одно очко в четырех матчах. «Городея» же у себя дома выступает чуть лучше. На наш взгляд, она вполне способна зацепиться за очки, однако ждать результативности от встречи едва ли придётся. Дело тут в том, что у себя дома городейцы сподобились лишь на два забитых мяча.



Ставка: «Городея» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.28.