Статистический прогноз: «Канвон» — «Чонбук», ставка на матч чемпионата Южной Кореи

В матче четвёртого тура чемпионата Южной Кореи 29 мая «Канвон» примет «Чонбук Хёндэ Моторс». Начало игры — в 10:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Южной Кореи «Канвон» — «Чонбук Хёндэ Моторс»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Южной Кореи 30 мая «Канвон» — «Чонбук Хёндэ Моторс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.80, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12 Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.86.

Анализ и прогноз матча «Канвон» — «Чонбук Хёндэ Моторс» (30.05.2020)

Чемпионат Южной Кореи проводится по системе весна-осень, изначально он должен был стартовать 29 февраля, но из-за коронавируса планы пришлось пересмотреть. Поначалу матчи будут проходить при пустых трибунах, хотя в дальнейшем постепенно предполагается увеличивать количество зрителей.

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Если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус, вся команда отправится на двухнедельный карантин и не будет проводить матчи в течение этого периода, однако первенство не прервут. Игрокам и тренерам, естественно, придётся регулярно сдавать тесты.



В Кей-лиге выступает 12 клубов. Формат двухступенчатый. В прошлом сезоне каждый играл с каждым в три круга, после чего команды делились на шестёрки и проводили дополнительный круг. На этот раз из-за двухмесячной паузы вместо 38 матчей решено ограничиться 27: два полных круга, а затем участники проведут ещё по пять поединков внутри своих шестёрок.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи

Достаточно сказать, что «Чонбук Хёндэ Моторс» — действующий чемпион Южной Кореи. В прошлом году опередить «Ульсан» удалось только по дополнительным показателям, а после трёх кругов зелёные уступали конкуренту на один балл. В итоге обе команды набрали по 79 очков в 38 турах.

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«Канвон» год назад по дополнительным показателям оказался на шестой строчке и попал в пульку с участием лучших команд страны. Зацепиться не получилось: в пяти заключительных турах команда добыла всего четыре балла, не потянув уровень элиты. Разумеется, рассчитывать на улучшение позиций при таких результатах не пришлось. Шестое место, 50 очков за 38 встреч.

Форма команд

«Чонбук» в полном порядке. Где-то команде откровенно повезло, но результата это не отнимет: три победы из трёх возможных, девять набранных очков, чистое первое место в турнирной таблице Южной Кореи. «Ульсан Хёндэ» отстаёт на два балла, все остальные находятся ещё дальше.



«Канвон» набрал четыре очка и расположился в серединке. Результат вполне рабочий: в родных стенах удалось одолеть мощный «Сеул» (3:1) и сыграть вничью с «Соннамом» (1:1), а на выезде случилось поражение от «Санджу Санму» со счётом 0:2. Третий поединок из четырёх оранжевые проведут на своём поле.

Личные встречи

Тут полнейшее преимущество на стороне гостей. Причём на чужом поле результаты «зелёных» даже лучше. Они одержали девять побед в 11 встречах при двух ничьих и общей разнице голов 30:11. То есть в среднем на выезде «Чонбук Хёндэ Моторс» забивает около трёх мячей. Великолепный результат даже для результативной К-лиги.

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На таком фоне П2 за 1.83 выглядит замечательно. Если вы хотите поднять коэффициент, подумайте о П2 с форой (-1) за 2.51 или П2 + тотал больше 2.5 мяча за 2.75. В трёх из четырёх предыдущих матчей в Канвоне забивалось как минимум четыре мяча.

Ставки на тоталы и форы

«Канвон» традиционно результативен в родных стенах. В этом сезоне он пока держит планку — четыре мяча за 180 минут. В четырёх из шести последних очных встреч отличиться удалось обеим командам, так что «обе забьют» за 1.72 и классический тотал больше 2.5 мяча за 1.80 имеют право на жизнь.

Прогноз и ставки на матч «Канвон» — «Чонбук Хёндэ Моторс»

Действующий чемпион Кореи на выезде сразится с крепким середняком. Статистика очных встреч целиком и полностью на стороне гостей: «Чонбук» в 11 выездных поединках добыл девять побед и дважды сыграл вничью. Разница мячей — 30:11. На таком фоне П2 с форой (-1) за 2.51 смотрится отлично.



Ставка: победа «Чонбука» с форой (-1) за 2.51.



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