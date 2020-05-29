Ставки и прогнозы: на что ставить 29 мая

Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 29 мая.

На что ставить в футболе 29 мая

В Бундеслиге стартует очередной тур. На сегодня, 29 мая, запланирована одна встреча: «Фрайбург» примет «Байер». Начало – в 21:30 мск. Кроме того, две игры пройдут во второй Бундеслиге: «Дармштадт» сыграет с «Фюртом», а «Оснабрюк» — с «Регенсбургом».

Начинается тур и в Беларуси. 29 мая в 18:00 начнётся матч «Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи», а двумя часами позже прозвучит стартовый свисток в матче «Городея» — «Неман».

В Австрии в пятницу состоится финальный матч Кубка страны. В 21:30 начнётся матч «Зальцбурга» и «Аустрии Люстенау». Кроме того, пройдут матчи в чемпионатах Венгрии, Дании, Южной Кореи, Польши, Сербии, Сирии и Фарерских островов.

Ставки на киберфутбол потихоньку теряют свою актуальность, но турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 29 мая

Сезон в профессиональном хоккее завершён. НХЛ ещё надеется на его возобновление летом, но если это и произойдёт, то не раньше августа. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 29 мая

Совсем скоро, 6 июня, возобновится чемпионат Германии по баскетболу, а пока можно сделать ставки на чемпионат Туркменистана. В 15:30 начнётся игра между ЦСКА из Ашхабада и клубом «Талып Спорт». В Чехии начались волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки.

В Германии, Австрии, США и на Украине пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Формат не совсем привычный – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счёте 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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