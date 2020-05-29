«Белшина» — «Славия». Прогноз: худший клуб чемпионата Беларуси останется на дне

В 10 турах команда из Бобруйска набрала всего три очка.

30 мая в матче 11-го тура чемпионата Беларуси «Белшина» сыграет со «Славией» 30 мая. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Славии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54. Успех «Белшины» оценён букмекерами коэффициентом 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Славия»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 23 мая «Белшина» — «Славия» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.45, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.57. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.20.

Анализ и прогноз матча «Белшина» — «Славия» (30.05.2020)

Субботняя программа 11-го тура Высшей лиги Беларуси откроется в Бобруйске, где местная «Белшина» примет «Славию» из Мозыря. Обе команды находятся в нижней половине турнирной таблицы, вот только назвать их прямыми конкурентами никак нельзя. Слишком уж разнятся состав и амбиции.

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У «Белшины» всё совсем плохо. До начала лета остаются считаные дни, а команда всё ещё не одержала ни одной победы. Жалкие три очка в десяти поединках, чистое последнее место и отставание в семь очков даже от зоны стыков. Это при том, что все конкуренты имеют по игре в запасе, а «Минск» — даже две.

Нельзя сказать, что «шина» показывает абсолютно кошмарный футбол и выглядит пассажиром, однако нехватка индивидуального мастерства сказывается. Прежде всего — в завершении. Скажем, неделю назад состоялось разгромное поражение от «Шахтёра» из Солигорска. Счёт солидный (0:4), но по факту шансы зацепиться у аутсайдера имелись.

Игра оставалась открытой вплоть до 77-й минуты, когда «горняки» забили второй мяч. После этого гости посыпались и пропустили ещё дважды. Зато при 0:1 они создали несколько хороших возможностей, но выжать из них хоть что-то не смогли. Эта проблема преследует бобруйчан давно. Семь голов в 10 турах — результат печальный.

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«Славия» тоже находится не в лучшем состоянии, в семи предыдущих добыта лишь одна победа. Впрочем, благодаря удачному старту положение в турнирной таблице остаётся рабочим: 12 очков, 11-е место. Плотность высокая, отставание от замыкающего тройку лучших «Торпедо-БелАЗ» составляет шесть баллов.

К выезду в Бобруйск «славяне» подходят с серией из трёх матчей без побед, но там и соперники были в порядке. Для начала в родных стенах состоялась ничья с «Торпедо-БелАЗ» (0:0). Футбол получился откровенно скучным: надёжная оборона, вялое движение и практически полное отсутствие моментов. На гол соперники не наиграли.

Затем был неудачный выезд в Солигорск, местный «Шахтёр» победил со счётом 2:0. В середине второго тайма гости остались в меньшинстве, но сохраняли шансы вплоть до 87-й минуты, пока Сергей Баланович не забил второй мяч. А неделю спустя была ничья с крепкой «Городеей» на своём поле (1:1).

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В общем, «Славия» сейчас смотрится симпатичнее, а по общему уровню исполнителей она имеет заметное преимущество. Потому отталкиваться будем от гостей, благо что две из трёх побед в сезоне они одержали именно на выезде. Проверять П2 за 2.54 опасно, мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 1.83 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.76.

Прогноз и ставки на матч «Белшина» — «Славия»

«Славия» — крепкий середняк чемпионата Беларуси, берущий своё дисциплиной и организацией. «Белшина» только вернулась в элиту и выглядит откровенно печально: три очка в десяти турах, последнее место в турнирной таблице. Гости смотрятся веселее, да и состав у них крепче. Брать лобовую победу «славян» не рискнём, а вот П2 с нулевой форой — вполне нормально.

Ставка: победа «Славии» с нулевой форой за 1.83.

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