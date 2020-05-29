«Динамо Минск» — «Шахтёр». Прогноз: Кучук не сможет раскусить Гутора, Балановича и Бодула

30 мая в матче 11-го тура чемпионата Беларуси «Динамо Минск» сыграет с «Шахтёром». Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех «Динамо Мн» оценён букмекерами коэффициентом 3.22.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Динамо Минск» — «Шахтёр»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 30 мая «Динамо Минск» — «Шахтёр» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.35, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.66. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.26.
Анализ и прогноз матча «Динамо Минск» — «Шахтёр» (30.05.2020)
Субботняя программа 11-го тура Высшей лиги Беларуси завершится в Минске, где местное «Динамо» примет «Шахтёр» из Солигорска. В прошлом сезоне команды заняли четвёртую и третью позицию соответственно, а вот теперь находятся в противоположных частях турнирной таблицы.
Минчане никак не могут обрести себя, теряя очки с самого начала сезона. Смена тренера быстрых результатов не принесла: Сергей Гуренко вновь покинул клуб, его пост занял опытный Леонид Кучук. Но поставить набор очков на поток не выходит: в четырёх предыдущих поединках набрано лишь четыре балла.
На отдельных отрезках удаётся показывать качественный футбол, но при нестабильности даже в одном отдельно взятом матче рассчитывать на победные серии непросто. Тем не менее два последних тура динамовцам удались: сперва они обыграли крепкую «Ислочь» (1:0), хотя 20 минут действовали в меньшинстве.
А неделю спустя сыграли вничью на выезде с крепким «Витебском» (1:1). Долго запрягали, бледно провели первый тайм, зато после перерыва прибрали мяч и создали несколько хороших моментов. И всё же остались без победы, тем самым увязнув в середине турнирной таблицы. 13 очков в 10 турах, 10-е место.
Впрочем, плотность сумасшедшая. Практически каждый отбирает очки у каждого, а потому даже на фоне слабых результатов отставание от топ-3 составляет всего пять очков. «Шахтёр» из Солигорска как раз находится рядом с тройкой лучших — он тоже набрал 18 баллов, но уступает «Торпедо-БелАЗ» по дополнительным показателям.
«Кроты» слабо начали сезон, но потом резко добавили. В пяти предыдущих турах удалось разжиться 13 очками — четыре победы и одна ничья. Унести ноги удалось только «Витебску» (0:0), да и там преимущество подопечных Юрия Вернидуба не вызывало никаких сомнений. Не хватило точности в завершении.
У «горняков» лучшая оборона во всей Высшей лиге — в 10 турах пропущено лишь три мяча. В предыдущий раз это случилось аж 17 апреля, то есть полтора месяца назад. Вот уже 11 таймов ворота команды остаются сухими. Потрясающий результат даже для низового чемпионата Беларуси.
Статистика очных встреч выглядит показательно — три ничьи и одна победа «Шахтёра» в четырёх предыдущих поединках. Минчане за это время отличились всего однажды, да и то с пенальти. ИТМ 1 гола «Динамо» за коэффициент 1.75 выглядит бетонно, можно даже подумать о ставке «хозяева не забьют» за 2.65.
Проверять ли лобовую победу гостей за 2.31 — дело вкуса. На выезде они уже теряли очки со слабыми «Смолевичами» и «Витебском», да и подопечные Леонида Кучука в родных стенах способны упереться. Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.71 выглядит проще, но надёжнее.
Прогноз и ставки на матч «Динамо Минск» — «Шахтёр»
«Шахтёр» не пропускает в чемпионате Беларуси с 17 апреля, сохраняя ворота сухими на протяжении вот уже 11 таймов. Минчанам под руководством Леонида Кучука голы даются с трудом, а тут придётся сражаться с лучшей обороной Высшей лиги. ИТМ 1 мяча «Динамо» 1.75 — вариант попроще, «хозяева не забьют» за 2.65 — посмелее.
Ставка: ИТМ 1 мяча минского «Динамо» за 1.75.
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