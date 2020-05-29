«Динамо Минск» — «Шахтёр». Прогноз: Кучук не сможет раскусить Гутора, Балановича и Бодула

30 мая в матче 11-го тура чемпионата Беларуси «Динамо Минск» сыграет с «Шахтёром». Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех «Динамо Мн» оценён букмекерами коэффициентом 3.22.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Динамо Минск» — «Шахтёр»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 30 мая «Динамо Минск» — «Шахтёр» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.35, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.66. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.26.

Анализ и прогноз матча «Динамо Минск» — «Шахтёр» (30.05.2020)

Субботняя программа 11-го тура Высшей лиги Беларуси завершится в Минске, где местное «Динамо» примет «Шахтёр» из Солигорска. В прошлом сезоне команды заняли четвёртую и третью позицию соответственно, а вот теперь находятся в противоположных частях турнирной таблицы.

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Минчане никак не могут обрести себя, теряя очки с самого начала сезона. Смена тренера быстрых результатов не принесла: Сергей Гуренко вновь покинул клуб, его пост занял опытный Леонид Кучук. Но поставить набор очков на поток не выходит: в четырёх предыдущих поединках набрано лишь четыре балла.

На отдельных отрезках удаётся показывать качественный футбол, но при нестабильности даже в одном отдельно взятом матче рассчитывать на победные серии непросто. Тем не менее два последних тура динамовцам удались: сперва они обыграли крепкую «Ислочь» (1:0), хотя 20 минут действовали в меньшинстве.

А неделю спустя сыграли вничью на выезде с крепким «Витебском» (1:1). Долго запрягали, бледно провели первый тайм, зато после перерыва прибрали мяч и создали несколько хороших моментов. И всё же остались без победы, тем самым увязнув в середине турнирной таблицы. 13 очков в 10 турах, 10-е место.

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Впрочем, плотность сумасшедшая. Практически каждый отбирает очки у каждого, а потому даже на фоне слабых результатов отставание от топ-3 составляет всего пять очков. «Шахтёр» из Солигорска как раз находится рядом с тройкой лучших — он тоже набрал 18 баллов, но уступает «Торпедо-БелАЗ» по дополнительным показателям.

«Кроты» слабо начали сезон, но потом резко добавили. В пяти предыдущих турах удалось разжиться 13 очками — четыре победы и одна ничья. Унести ноги удалось только «Витебску» (0:0), да и там преимущество подопечных Юрия Вернидуба не вызывало никаких сомнений. Не хватило точности в завершении.

У «горняков» лучшая оборона во всей Высшей лиге — в 10 турах пропущено лишь три мяча. В предыдущий раз это случилось аж 17 апреля, то есть полтора месяца назад. Вот уже 11 таймов ворота команды остаются сухими. Потрясающий результат даже для низового чемпионата Беларуси.

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Статистика очных встреч выглядит показательно — три ничьи и одна победа «Шахтёра» в четырёх предыдущих поединках. Минчане за это время отличились всего однажды, да и то с пенальти. ИТМ 1 гола «Динамо» за коэффициент 1.75 выглядит бетонно, можно даже подумать о ставке «хозяева не забьют» за 2.65.

Проверять ли лобовую победу гостей за 2.31 — дело вкуса. На выезде они уже теряли очки со слабыми «Смолевичами» и «Витебском», да и подопечные Леонида Кучука в родных стенах способны упереться. Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.71 выглядит проще, но надёжнее.

Прогноз и ставки на матч «Динамо Минск» — «Шахтёр»

«Шахтёр» не пропускает в чемпионате Беларуси с 17 апреля, сохраняя ворота сухими на протяжении вот уже 11 таймов. Минчанам под руководством Леонида Кучука голы даются с трудом, а тут придётся сражаться с лучшей обороной Высшей лиги. ИТМ 1 мяча «Динамо» 1.75 — вариант попроще, «хозяева не забьют» за 2.65 — посмелее.

Ставка: ИТМ 1 мяча минского «Динамо» за 1.75.

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