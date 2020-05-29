«Славия Прага» — «Яблонец». Прогноз: Томаш Хюбшман поможет зайти коэффициенту 2.75

30 мая в матче 26-го тура чемпионата Чехии сыграют «Славия Прага» и «Яблонец». Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Славии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех «Яблонца» оценён букмекерами коэффициентом 10.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Чехии «Славия Прага» — «Яблонец»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Чехии 30 мая «Славия Прага» — «Яблонец» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.78, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.20.

Анализ и прогноз матча «Славия Прага» — «Яблонец» (30.05.2020)

Чемпионат Чехии возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил 2,5 месяца, 26-27 мая состоялся 25-й тур, а уже спустя три дня начнётся 26-й. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Центральный матч 26-го тура Высшей лиги состоится в Праге, где местная «Славия» примет «Яблонец». Причина максимально проста — положение соперников в турнирной таблице: на данный момент красно-белые занимают первое место, а зелёно-белые находятся на третьей строчке.

Действующий чемпион на всех парах рвётся к защите титула. 61 очко в 25 турах, подобный темп худо-бедно выдерживает только «Виктория Пльзень», у которой 53 балла. Все остальные безнадёжно отстали. Замыкающий тройку «Яблонец» набрал 43 очка и уже не сможет вмешаться в борьбу за титул.

Возобновление первенства команды синхронно отметили победами со счётом 1:0. «Славия» на выезде разобралась с крепкой «Млада Болеславом»: вышла вперёд в середине первого тайма, в дальнейшем владела территорией, давила и уверенно довела дело до победы. Моментов хозяева практически не имели.

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А «Яблонец» в родных стенах намучился со скромным «Злином». На 31-й минуте удалось выйти вперёд, и ничто не предвещало беды, пока в дебюте второго тайма Доминик Плехаты не получил прямую красную карточку. Гости забрали мяч и перевели игру к чужой штрафной, имели огромное количество стандартов, но забить не смогли.

Букмекеры считают хозяев явным фаворитом. Отчасти это логично: пражане — однозначно лучший клуб Чехии последних лет, который по уровню состава и качеству игры на внутренней арене превосходит любого. Но есть один момент, который нельзя недооценивать. Речь об очных встречах.

В последние годы зелёно-белые довольно часто доставляют фавориту проблемы. Даже на его поле. Достаточно сказать, что в восьми предыдущих поединках в Праге «Славия» добыла всего две победы при двух поражениях и четырёх мирных исходах. То есть брать П1 за 1.31 в экспресс или лезть в большие форы крайне опасно.

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Мы бы выбирали между двух вариантов. Во-первых, «обе забьют» за 2.19 смотрится интересно. Предыдущий тур в чемпионате Чехии получился нерезультативным, но сейчас команды прогрелись, а забивают они достаточно. И второе — попытка поймать высокий коэффициент. Букмекеры дают на Х2 3.70, а на П2 с форой (+1) — 2.75.

Понятно, что хозяева будут фаворитом, но две победы в восьми предыдущих домашних встречах с «Яблонцем» (одна из них, к слову, с разницей в один мяч) — это слишком мало для действующего чемпиона. На наш взгляд, линия должна быть немного ровнее, так что оттолкнёмся от аутсайдера.

Прогноз и ставки на матч «Славия Прага» — «Яблонец»

Букмекеры вообще не сомневаются в победе «Славии», хотя статистика очных встреч весьма неоднозначна. В восьми предыдущих поединках в Праге хозяева добыли лишь две победы, одну из которых — с разницей в один мяч. «Яблонец» замыкает тройку сильнейших и остро нуждается в очках, поскольку плотность в таблице серьёзная. П2 с форой (+1) за 2.75 выглядит интересно.

Ставка №1: обе забьют за 2.19.

Ставка №2: победа «Яблонца» с форой (+1) за 2.75.

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