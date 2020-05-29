«Вольфсбург» — «Айнтрахт». Прогноз: разгром «Байера» в Леверкузене — это только начало

30 мая в матче 29-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» примет «Айнтрахт». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.88.
Букмекерские коэффициенты на матч «Вольфсбург» — «Айнтрахт»
Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Айнтрахт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.
Анализ и прогноз матча «Вольфсбург» — «Айнтрахт» (30.05.2020)
После вынужденной паузы в немецкой Бундеслиге уже проведено три тура. Сезон доигрывается бешеными темпами, участникам приходится играть матчи через два-три дня. А потому возникают дополнительные трудности. В этой суматохе «Вольфсбург» показывает себя достойно, сумев набрать шесть из девяти возможных очков.
Весьма неплохой результат, особенно на фоне массовых осечек прямых конкурентов. Сн позволил клубу засесть на шестой строчке, дающей право на выход в Лигу Европы. Отрыв от ближайшего преследователя составляет три балла, поэтому всё, что сейчас требуется, — всеми силами оборонять свою позицию. Пока получается.
В предыдущем туре «волки» заглянули в Леверкузен к местному «Байеру» и буквально растерзали того (4:1). И тут надо бы сказать, что гости великолепно воспользовались стандартными положениями, забив три из четырёх после них. Красноречиво также то, что дубль в этой встрече оформил центральный защитник.
«Айнтрахту» пока не везёт. Лишь только в прошлом туре он заработал первый балл после паузы и прервал серию из пяти поражений. Теперь у клуба 29 очков и 14-е место, а отрыв от зоны стыковых матчей составляет всего два пункта. Зато имеется ещё игра в запасе с аутсайдером немецкого чемпионата «Вердером».
Первая за длительный промежуток ничья пришлась на «Фрайбург» (3:3). В первом тайме соперники обменялись голами и ушли отдыхать в боевом расположении духа. А после перерыва гости сумели создать комфортное преимущество, забив два мяча за две минуты. Но, судя по всему, порядком расслабились и пропустили столь же быстрые два гола от «орлов».
Теперь «Айнтрахту» предстоит выезд в Вольфсбург к местному одноимённому клубу, и тут ощутимый перевес в сторону «волков». За 25 матчей с 2006 года они потерпели только четыре поражения от клуба из Франкфурта. При этом имеется 11 побед и 10 ничейных результатов.
Однако вариант 1Х представлен в букмекерских конторах с крохотным коэффициентом 1.33, а потому придётся выкручиваться и докупать тотал. Любопытно, что только в шести из 24 крайних игр друг с другом забивал кто-то один из соперников. Также стоит вспомнить, что в последних трёх турах нынешнего чемпионата Германии и «орлы», и «волки» оформили аж по шесть достигших цели выстрелов.
В общем, с результативностью у них порядок. На таком фоне неплохо смотрится комбинированная ставка «Вольфсбург» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.01. Её и проверим.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Айнтрахт»
«Вольфсбург» выглядит весьма неплохо после паузы, а вот «Айнтрахту» пока не везёт. Хоть команды и забили по шесть мячей в трёх последних турах, у «орлов» с результатом не так хорошо. Возьмём комбинированную ставку 1Х + «обе забьют» за коэффициент 2.01. Статистика личных встреч на нашей стороне: за 25 игр с «Айнтрахтом» «Вольфсбург» проиграл только четыре раза.
Ставка: «Вольфсбург» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.01.
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