«Вольфсбург» — «Айнтрахт». Прогноз: разгром «Байера» в Леверкузене — это только начало

30 мая в матче 29-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» примет «Айнтрахт». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.88.

Букмекерские коэффициенты на матч «Вольфсбург» — «Айнтрахт»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Айнтрахт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз матча «Вольфсбург» — «Айнтрахт» (30.05.2020)

После вынужденной паузы в немецкой Бундеслиге уже проведено три тура. Сезон доигрывается бешеными темпами, участникам приходится играть матчи через два-три дня. А потому возникают дополнительные трудности. В этой суматохе «Вольфсбург» показывает себя достойно, сумев набрать шесть из девяти возможных очков.

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Весьма неплохой результат, особенно на фоне массовых осечек прямых конкурентов. Сн позволил клубу засесть на шестой строчке, дающей право на выход в Лигу Европы. Отрыв от ближайшего преследователя составляет три балла, поэтому всё, что сейчас требуется, — всеми силами оборонять свою позицию. Пока получается.



В предыдущем туре «волки» заглянули в Леверкузен к местному «Байеру» и буквально растерзали того (4:1). И тут надо бы сказать, что гости великолепно воспользовались стандартными положениями, забив три из четырёх после них. Красноречиво также то, что дубль в этой встрече оформил центральный защитник.



«Айнтрахту» пока не везёт. Лишь только в прошлом туре он заработал первый балл после паузы и прервал серию из пяти поражений. Теперь у клуба 29 очков и 14-е место, а отрыв от зоны стыковых матчей составляет всего два пункта. Зато имеется ещё игра в запасе с аутсайдером немецкого чемпионата «Вердером».

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Первая за длительный промежуток ничья пришлась на «Фрайбург» (3:3). В первом тайме соперники обменялись голами и ушли отдыхать в боевом расположении духа. А после перерыва гости сумели создать комфортное преимущество, забив два мяча за две минуты. Но, судя по всему, порядком расслабились и пропустили столь же быстрые два гола от «орлов».



Теперь «Айнтрахту» предстоит выезд в Вольфсбург к местному одноимённому клубу, и тут ощутимый перевес в сторону «волков». За 25 матчей с 2006 года они потерпели только четыре поражения от клуба из Франкфурта. При этом имеется 11 побед и 10 ничейных результатов.



Однако вариант 1Х представлен в букмекерских конторах с крохотным коэффициентом 1.33, а потому придётся выкручиваться и докупать тотал. Любопытно, что только в шести из 24 крайних игр друг с другом забивал кто-то один из соперников. Также стоит вспомнить, что в последних трёх турах нынешнего чемпионата Германии и «орлы», и «волки» оформили аж по шесть достигших цели выстрелов.

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В общем, с результативностью у них порядок. На таком фоне неплохо смотрится комбинированная ставка «Вольфсбург» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.01. Её и проверим.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Айнтрахт»

«Вольфсбург» выглядит весьма неплохо после паузы, а вот «Айнтрахту» пока не везёт. Хоть команды и забили по шесть мячей в трёх последних турах, у «орлов» с результатом не так хорошо. Возьмём комбинированную ставку 1Х + «обе забьют» за коэффициент 2.01. Статистика личных встреч на нашей стороне: за 25 игр с «Айнтрахтом» «Вольфсбург» проиграл только четыре раза.



Ставка: «Вольфсбург» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.01.