«Майнц» — «Хоффенхайм». Прогноз: берём коэффициент 2.56 в матче чемпионата Германии

В восьми из девяти предыдущих очных встреч забивалось не менее четырёх голов.

30 мая «Майнц» примет «Хоффенхайм» в матче 29-го тура чемпионата Германии. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.49. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 2.94. Поставить на ничью можно за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Майнц» — «Хоффенхайм»

Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «Майнц» — «Хоффенхайм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.

Анализ и прогноз матча «Майнц» — «Хоффенхайм» (30.05.2020)

Команды находятся в разных половинах турнирной таблицы немецкой Бундеслиги и решают разные задачи, но кое-что общее всё же есть. Рестарт сезона им определённо не удался. «Майнц», например, разжился двумя очками в трёх турах, хотя имел все основания рассчитывать на большее.

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Гостевая ничья с «Кёльном» (2:2) получилась с привкусом победы: «карнавальники» проигрывали 0:2 к 61-й минуте, но сумели отыграться, а в концовке при доле везения ещё и могли забить третий мяч. Спустя неделю они по всем статьям проиграли «РБ Лейпциг» (0:5), там даже говорить толком не о чем.

Всё было кончено к 36-й минуте, когда преимущество «быков» достигло трёх мячей. Оставшееся время превратилось в тренировку. Что, впрочем, не помешало хозяевам ещё дважды вытащить мяч из сетки. Хорошо хоть не повторился позор первого круга: тогда РБЛ выиграл со счётом 8:0.

А вот в минувшем туре «Майнц» мог улучшить положение. В гостях у «Униона» он открыл счёт в дебюте, затем пропустил и остался в большинстве на 41-й минуте. Полузащитник берлинцев Роберт Андрих получил вторую жёлтую карточку, оставив сопернику вагон и маленькую тележку времени на реализацию лишнего.

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Подопечные Ахима Байерлорцера, конечно, забрали мяч и имели несколько перспективных стандартных положений, но на этом всё. Проникать в чужую штрафную у них категорически не получалось, а банальные навесы «железные» спокойно считывали. За 50 минут игры в большинстве «Майнц» сподобился на один удар в створ. Так и закончили — 1:1.

В результате «карнавальники» остались на 15-м месте в турнирной таблице, запас от зоны стыков составляет всего одно очко. А ведь впереди сражения с дортмундской «Боруссией» и «Байером», а также с двумя прямыми конкурентами — «Вердером» и «Айнтрахтом». Ситуация накаляется.

«Хоффенхайм» после возобновления первенства набрал четыре балла в трёх турах. Начал с обиднейшего поражения от «Герты» в родных стенах (0:3), затем умудрился потерять очки в гостях у худшего клуба Бундеслиги «Падерборна» (1:1). После чего одолел «Кёльн» (3:1), но два мяча из трёх забил в большинстве.

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Даже по результатам видно, что обе команды далеки от оптимального состояния. Найти фаворита тут непросто: у «Хоффенхайма» состав посильнее, зато «Майнц» будет играть на своём поле. Любопытно другое — очные встречи в последнее время часто получаются результативными.

В восьми из девяти предыдущих случаев забивалось как минимум четыре гола, ровно столько же проходила ставка «обе забьют». В защите обе команды после рестарта действуют откровенно так себе, так что без голов мы вряд ли останемся. Выбор широкий: от классического верха до комбинированного обе забьют + тотал больше 3.5 мяча за 2.45.

Мы же проверим ставку «обе забьют во втором тайме» за 2.56. Обе команды наиболее результативны именно после перерыва. «Деревенские», например, вообще забили во втором тайме около 70% своих голов — 27 из 39. На фоне усталости из-за плотного графика и скомканной подготовки ошибок наверняка станет больше.

Прогноз и ставки на матч «Майнц» — «Хоффенхайм»

Соперники после возобновления первенства часто ошибаются в обороне. А очные встречи стабильно получаются верховыми — в восьми из девяти предыдущих случаев забивалось как минимум четыре гола. В таких условиях логично плясать от результативности. Можно взять тотал больше 3 мяча за 1.88, но мы предпочтём ставку «обе забьют во втором тайме» за 2.56.

Ставка: обе забьют во втором тайме за 2.56.

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