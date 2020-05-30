Тайрон Вудли – Гилберт Бернс. Прогноз: экс-чемпион UFC выйдет на реванш с Камару Усманом

Бой Тайрон Вудли – Гилберт Бернс состоится 31 мая 2020 года. Поединок в полусредней весовой категории пройдёт в рамках UFC. Fight Night в Лас-Вегасе. Начало — не ранее 06:00 мск. Букмекеры считают фаворитом боя Тайрона Вудли: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.55, успех Гилберта Бёрнса идёт за 2.51, ставки на ничью принимаются за 51.0.

Прогноз и анализ боя UFC Тайрон Вудли – Гилберт Бернс (31.05.2020)

Тайрон Вудли — известный и опытный боец, выступающий в UFC с 2013 года. Летом 2016 года он завоевал чемпионский титул в полусреднем весе, отправив в нокаут Робби Лоулера. И сохранял его в течение 2,5 лет, пока 2 марта 2019 года не попал под Камару Усмана.

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Тут надо бы сказать, что несмотря на все свои навыки и даже съёмки в кино, отношения с UFC у американца далеко не самые лучшие. Причина очевидная — бизнес. Дело в том, что Вудли не отличается зрелищностью. Он пришёл в ММА из вольной борьбы.



А потому в большинстве случаев его бои довольно скучно смотреть: постоянные переводы в партер, возня внизу и (чаще всего) итоговая победа. Продавать такие поединки и собирать хорошие рейтинги сложно. Неудивительно, что возвращение экс-чемпиона состоится в рамках UFC. Fight Night, а не станет частью номерного ивента.



Вудли не выходил в октагон почти 15 месяцев. С того самого момента, как без шансов проиграл Камару Усману. Тогда он не был похож сам на себя — Нигерийский Кошмар раз за разом проходил действующему чемпиону в ноги, смотрелся предпочтительнее в партере и несколько раз неплохо попал в стойке.

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За 12 предыдущих боёв в UFC Тайрон лишь однажды попался на тейкдаун, а тут ничего не смог противопоставить Усману. Он честно протерпел все пять раундов и лишился титула единогласным решением судей. Никакой интриги не было и близко, поединок прошёл в одну калитку.

И всё же Вудли — первый номер рейтинга претендентов даже несмотря на солидный простой. То есть фактически победа откроет ему дорогу к реваншу с Камару Усманом. Тот уже успел защитить титул от посягательств Колби Ковингтона, а недавно задирал Конора Макгрегора и Хорхе Масвидаля.



Соперник не самый известный. Гилберту Бёрнсу 33 года, в UFC он выступает почти шесть лет, однако до недавних пор особых успехов не было. Сейчас Бёрнс идёт на серии из пяти побед, но и тут нужно сделать сноску. Четыре из них одержаны над откровенно проходными соперниками.



В предыдущем бою Гилберт за 2,5 минут уложил опытнейшего Демиана Майю. 42-летний бразилец побеждал Масвидаля, бился с Вудли, Ковингтоном и Усманом. Но было это несколько лет назад. Вот и получается, что самый серьёзный оппонент в карьере Бёрнса — прошедший пик Майя.

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Неудивительно, что даже после чувствительного поражения и долгого простоя бывший чемпион считается у букмекеров явным фаворитом. Торопиться и гнаться за зрелищностью особого смысла нет — он и так возглавляет рейтинг претендентов, а потому задача простая: победить.



Скорее всего, Вудли в привычном стиле станет переводить соперника в партер и залёживать его там. Шансы Тайрона смотрятся значительно выше, но в быстрое завершение поединка не верится. Если просто победа фаворита с коэффициентом 1.55 кажется вам слишком скучным вариантом, мы бы советовали выбирать между тоталом больше 3.5 раунда за 2.05 и П1 в пятом раунде или решением судей за 3.20.

Прогноз на бой Тайрон Вудли – Гилберт Бернс

Вудли не выходил в октагон 15 месяцев. С тех самых пор, как без шансов проиграл решением судей Камару Усману и лишился титула. Американец возглавляет рейтинг претендентов UFC, а соперник у него вполне посильный — Гилберт Бёрнс идёт на серии из пяти побед, но большинство из них одержаны над скромными бойцами. На наш взгляд, Вудли добьётся победы, но сделает это не сразу.



Ставка: тотал больше 3.5 раунда за 2.05.