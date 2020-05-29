«Челси» обойдёт «МЮ», Варди обставит Мане и Салаха: букмекеры дали линию на итоги АПЛ

17 июня возобновится розыгрыш английской Премьер-лиги. В перенесённых матчах «Астон Вилла» примет «Шеффилд Юнайтед», а «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом». 30-й тур АПЛ стартует в пятницу, 19 июня.
У букмекеров есть несколько предложений для ставок на итоги сезона в АПЛ. «Ливерпуль» обгоняет «Манчестер Сити» на 25 очков. У «горожан» есть игра в запасе, но отрыв слишком велик. Поэтому БК не дают отдельную линию на чемпионство красных. Например, ФОНБЕТ выплатил выигрыши по пари на титул команды Юргена Клоппа ещё в феврале.
В Англии по традиции напряжённая борьба за место в топ-4. Из-за нарушения финансового фэйр-плей «Манчестер Сити» может остаться без еврокубков. В таком случае даже пятая строчка даст заветную путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. В споре за сохранение прописки в АПЛ и в гонке бомбардиров возможно любое развитие событий. Рассмотрим подробнее турнирную таблицу и котировки букмекеров.
«МЮ», «Арсенал» и «Тоттенхэм» пролетят мимо топ-4
Сейчас в четвёрке лучших команд АПЛ помимо «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» находятся «Лестер» и «Челси». Букмекеры не уверены, что команда Фрэнка Лэмпарда сможет отбиться от конкурентов.
Место с первого по четвёртое:
- «Лестер»: «да» за коэффициент 1.14, «нет» за 5.00.
- «Челси»: «да» за 1.62, «нет» за 2.20.
- «Манчестер Юнайтед»: «да» за 2.75, «нет» за 1.45.
- «Вулверхэмптон»: «да» за 9.00, «нет» за 1.06.
- «Тоттенхэм», «Шеффилд»: «да» за 13.00.
- «Арсенал»: «да» за 17.00.
Матч в запасе есть у «Шеффилда» и «Арсенала». «Канониры» выглядят явным аутсайдером в перенесённом поединке с «Манчестер Сити». «Клинки» в оставшейся части сезона сыграют практически со всеми конкурентами. Но из-за продолжительной паузы и пустых трибун повышается непредсказуемость. Не стоит исключать сенсации и захода гигантских коэффициентов.
Грилиш, Пукки и Эдди Хау отправятся в Чемпионшип
На последнем месте идёт «Норвич». Букмекеры не сомневаются в вылете «канареек». «Астон Виллу» от спасительной 17-й строчки отделяют лишь два балла. У Грилиша и компании есть матч в запасе, поэтому у «львов» приличные шансы на сохранение прописки в АПЛ.
«Борнмут», «Уотфорд» и «Вест Хэм» имеют по 27 очков. Но именно команду Эдди Хау букмекеры называют явным кандидатом на вылет из этой троицы. Котировки выглядят нелогично.
Место с 18-го по 20-е:
- «Норвич»: «да» за коэффициент 1.07, «нет» за 7.50.
- «Астон Вилла»: «да» за 1.40, «нет» за 2.75.
- «Борнмут»: «да» за 1.80, «нет» за 1.95.
- «Вест Хэм»: «да» за 3.00, «нет» за 1.37.
- «Уотфорд»: «да» за 3.50, «нет» за 1.29.
- «Брайтон»: «да» за 3.74, «нет» за 1.25.
- «Ньюкасл»: «да» за 13.00.
Можно присмотреться к ставкам на то, что «Астон Вилла» или «Борнмут» останутся в АПЛ. Календарь «львов» выглядит чуть сложнее, но для всех аутсайдеров каждый матч будет настоящим испытанием.
Пукки вряд ли вытащит «Норвич» из зоны вылета. Однако в любом случае Теэму и особенно Джек Грилиш могут сменить клуб и остаться в АПЛ. На таких мастеров предложений долго ждать не придётся.
Эдди Хау слухи связывали даже со сборной Англии. Сейчас у молодого наставника не лучшие времена. В середине сезона «Борнмут» подкосила эпидемия травм, теперь тренеру нужно многое доказать.
Варди и Обамеянг разыграют звание лучшего бомбардира
В АПЛ самая увлекательная гонка бомбардиров из всех топ-5 лиг Европы. На звание лучшего претендует целая свора талантливых форвардов. Букмекеры считают фаворитом Варди, так как Джейми пока первый с 19 голами. Но преследователи близко.
Форварды «Ливерпуля» после долгожданного чемпионства могут сбавить обороты. Есть вероятность, что Юрген Клопп решит поберечь здоровье лидеров и дать шанс резервистам: Ориги и Минамино тоже хотят играть. Но Салах и Мане входят в топ-5 кандидатов, по мнению букмекеров. В котировках аналитиков есть и другие спорные позиции.
Лучший бомбардир:
- Джейми Варди за коэффициент 2.88.
- Пьер-Эмерик Обамеянг за 4.00.
- Серхио Агуэро за 6.00.
- Мохамед Салах за 6.00.
- Садио Мане за 15.00.
- Дэнни Ингс за 17.00.
- Маркус Рэшфорд за 17.00.
- Гарри Кейн за 19.00.
За коэффициент 6.00 стоит рассмотреть победу Агуэро. Серхио единственный в списке, кому для гола в среднем нужно меньше 90 минут. Аргентинец не забил в четырёх последних матчах в АПЛ, но пауза может пойти ему на пользу. «Манчестер Сити» создаёт моменты пачками, поэтому возможностей будет достаточно.
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