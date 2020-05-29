«Герта» — «Аугсбург». Прогноз: Пёнтек и Ибишевич не остановятся после ничьей в Лейпциге

30 мая в матче 29-го тура чемпионата Германии «Герта» примет «Аугсбург». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.05.

Букмекерские коэффициенты на матч «Герта» — «Аугсбург»

Букмекеры считают, что матч немецкого чемпионата «Герта» — «Аугсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз матча «Герта» — «Аугсбург» (30.05.2020)

Смена тренера во время паузы явно пошла «Герте» на пользу. В трёх турах она набрала семь из девяти возможных очков, хотя соперники были крепкие. Теперь у команды 35 баллов и 10-е место, которое позволяет не волноваться за сохранение прописки в Бундеслиге.

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Сперва «старая дама» разгромила на выезде «Хоффенхайм» (3:0), затем вынесла у себя «Унион» (4:0). А в прошлом туре она сумела отобрать очки у мощного «РБ Лейпцига» (2:2). Надо сказать, что подопечные Бруно Лаббадии действительно были хороши и при определённых условиях даже могли наиграть на победу.



«Аугсбург» после паузы набрал всего четыре очка, но и это помогло ему оторваться подальше от дна турнирной таблицы. Сейчас у клуба 31 балл и 12-я позиция. Отрыв от зоны стыковых матчей теперь составляет четыре пункта, а зоны вылета — все девять. Положение комфортное.



Сначала «фуггеры» уступили на последних минутах «Вольфсбургу» (1:2), а затем разгромили хромающий «Шальке» (3:0). В предыдущей же игре они принимали аутсайдера «Падерборн», так и не сумев отличиться (0:0). При этом по воротам последняя команда чемпионата Германии нанесла ударов даже больше (15 против 12).

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Теперь «Аугсбург» ожидает выезд в Берлин к местной «Герте». В истории противостояния наблюдается плюс-минус равенство между командами. За 15 игр в немецкой Бундеслиге соперники успели скатать восемь ничьих. Ещё четыре матча завершились в пользу «старой дамы», а другие три остались за клубом из Аугсбурга.



Но сейчас, с приходом нового специалиста, берлинцы ужас как хороши. За три матча они наколотили девять мячей, а пропустили всего два от одного из лидеров чемпионата Германии «Лейпцига». Да и тут не лишним будет отметить, что один гол пришёл с углового, а другой — после ошибки голкипера.



При желании, конечно, можно проверить лобовую победу бело-голубых за ровный коэффициент 2.00. Мы же рассмотрим ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 1.82. Дело тут ещё и в том, что в последних трёх домашних играх с «фуггерами» «старая дама» забивал как раз по два гола.

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А в Бундеслиге «Аугсбург» за 28 матчей пропустил целых 54 раза, то есть как раз почти по две штуки за 90 минут. Также нужно учесть, что восемь из девяти голов после возобновления первенства берлинцы забили во втором тайме…

Прогноз и ставки на матч «Герта» — «Аугсбург»

«Герта» сменила тренера и смотрится очень мощно: в прошлом туре она отобрала очки у грозного «Лейпцига». Поэтому она, наверняка, выйдет фаворитом на предстоящий поединок. Мы бы проверили ставку ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 1.82. Статистика личных встреч на нашей стороне: в последних трёх играх с «Аугсбургом» в Берлине «старая дама» забивала по два мяча.



Ставка: индивидуальный тотал «Герты» больше 1.5 мяча за коэффициент 1.82.