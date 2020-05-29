«Шальке» — «Вердер». Прогноз: Классен и Гебре Селласи продлят падение «горняков»

«Шальке» примет «Вердер» в матче 29-го тура чемпионата Германии 30 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.02.

Букмекерские коэффициенты на матч «Шальке» — «Вердер»

Букмекеры считают, что матч немецкого чемпионата «Шальке» — «Вердер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34.

Анализ и прогноз матча «Шальке» — «Вердер» (30.05.2020)

Результаты «Шальке» до сих пор не радуют. Судя по всему, пауза команде на пользу не только не пошла, но ещё и усугубила положение. Она, как и все, провела три матча после возобновления чемпионата Германии и все три проиграла с общим счётом 1:9. Натуральный ужас для претендента на еврокубки.

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И если 0:4 от реактивной дортмундской «Боруссии» вполне можно объяснить, то 0:3 от скромного «Аугсбурга» — это совсем печально. А в прошлом туре «горняки» навещали «Фортуну», расположившуюся в зоне стыковых матчей, и умудрились упустить три очка. Они открыли счёт на 53-й минуте, но затем за пять минут пропустили два гола и поделать уже ничего не смогли.



Но даже на таком фоне «королевские синие» сохраняют шансы на борьбу за еврокубки. До шестого места, выводящего в Лигу Европы, им не хватает пяти очков. За шесть туров до конца, конечно, реально отыграть эту разницу, но конкурентов на место под солнцем много.



«Вердеру» пауза, похоже, наоборот помогла перезагрузиться. В трёх турах он набрал четыре балла и немного сократил дистанцию до спасительной зоны стыковых матчей. Ясно, что пять очков отыграть трудно, но у команды есть игра с «Айнтрахтом» в запасе.

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Возобновили сезон бременцы разгромным поражением на своём поле от «Байера» (1:4), зато потом увезли три очка из Фрайбурга (1:0). А в прошлом туре у себя дома сенсационно отобрали очки у мёнхенгладбахской «Боруссии» (0:0). Несмотря на нули на табло, матч получился крайне содержательным, а зелёно-белые смотрелись даже острее гостей.



Теперь «Вердеру» предстоит непростой выезд в Гельзенкирхен к местному «Шальке». И тут, конечно, надо сказать, что игры в гостях у бременцев в текущем сезоне получаются куда лучше, чем домашние. Они занимают 11-е место по набранным очкам на выезде.



Также стоит отметить, что в последних шести гостевых поединках с «горняками» зелёно-белые проиграли лишь однажды, а выиграли четыре раза. Однако классический Х2 доступен в букмекерских конторах с неудовлетворительным коэффициентом 1.59. Поэтому придётся искать другие варианты.

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У «Шальке» после паузы и так всё было худо с результативностью, так ещё и в позапрошлой игре выпал Суат Сердар — главная движущая сила атаки гельзенкирхенцев. А «Вердер» сам по себе результативностью не отличается — только 29 голов в 27 матчах нынешнего сезона Бундеслиги.

Потому ждать обилия голов от команд мы бы не стали. А на таком фоне комбинированная ставка Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за сносный коэффициент 1.71 выглядит вполне неплохо.

Прогноз и ставки на матч «Шальке» — «Вердер»

«Шальке» в последнее время хромает, а «Вердер» на выезде даёт бой любому сопернику. Теперь бременцы набрали неплохой ход и, на наш взгляд, способны зацепиться за очки в предстоящей игре. Ждать высокой результативности от команд не стоит: бременцы по определению забивают немного, а у гельзенкирхенцев с атакой сейчас туго.



Ставка: «Вердер» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.71.