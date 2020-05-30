«Энергетик-БГУ» — «Витебск». Прогноз: берём коэффициент 3.40 в матче чемпионата Беларуси

В матче 11-го тура чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» сыграет с «Витебском» 31 мая. Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Энергетика» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех «Витебска» оценён букмекерами коэффициентом 3.58.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» — «Витебск»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 31 мая «Энергетик-БГУ» — «Витебск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.24, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.74. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз матча «Энергетик-БГУ» — «Витебск» (31.05.2020)

Воскресная программа 11-го тура Высшей лиги Беларуси откроется в Молодечно, где «Энергетик-БГУ» примет «Витебск». По сути встреча состоится на нейтральном поле: минчане переехали ещё несколько недель назад, поскольку в Беларуси с 1 мая запрещено проводить матчи на искусственном газоне.

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Что, впрочем, никак не помешало им закрепиться в статусе главного открытия сезона. После 10 туров команда уверенно входит в тройку лучших чемпионата Беларуси, набрав 21 очко. Больше только у БАТЭ, который располагает принципиально иными ресурсами и подбором исполнителей. В активе борисовчан 22 балла.

«Студенты» не жмутся к своей штрафной, не отдают территорию при первой же возможности, вместо этого предпочитая играть в атаку. Получается очень даже хорошо, на поединки с их участием в большинстве случаев приятно смотреть. Мяч, как правило, не застревает подолгу в середине поля, а быстро доставляется вперёд.

Всё это сочетается с удивительной бескомпромиссностью. За 10 туров лишь два клуба обошлись без ничьих, «Энергетик-БГУ» — один из них. Семь побед и три ничьих, причём команда движется по сезону исключительно рывками. Три победы, затем три поражения, после которых ещё четыре победы.

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«Витебск» тоже поначалу держался в группе лидеров, однако после изменений в тренерском штабе результаты постепенно начали проседать. Предыдущая победа была одержана ещё 18 апреля, то есть почти полтора месяца назад. С тех пор — три ничьих и два поражения, а сыграть на «ноль» удалось лишь однажды.

Да и то при доле везения. Речь о матче восьмого тура с «Шахтёром» из Солигорска, когда гости чудом не смогли распечатать Дмитрия Гущенко. После этого северяне скатали ещё две ничьих — на выезде с худшим клубом Высшей лиги «Белшиной» (1:1), а также нестабильным минским «Динамо» в родных стенах (тоже 1:1).

В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами. Что любопытно, в обоих случаях голы забивались только в одну сторону. В Витебске дело дошло до разгрома (3:0), в Минске дело ограничилось двумя мячами. Линия букмекеров кажется вполне логичной: хозяева смотрятся интереснее, но вторым номером «Витебск» действовать умеет.

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На таком фоне можно проверить лобовую ничью с коэффициентом 3.40. Вариант попроще — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.22. «Витебск» в последних турах надёжен в защите, так что «студентам» придётся помучиться.

Прогноз и ставки на матч «Энергетик-БГУ» — «Витебск»

«Энергетик» — главный сюрприз старта сезона чемпионата Беларуси. В 10 турах он ни разу не сыграл вничью и входит в топ-3 турнирной таблицы. «Витебск» сбавил в результатах после изменений в тренерском штабе, но не проигрывает на протяжении трёх туров и хорошо действует вторым номером. На наш взгляд, «студентам» пора сыграть вничью.

Ставка: ничья за 3.40.

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