«Боруссия М» — «Унион». Прогноз: Гинтер, Штиндль и Зоммер намучаются с берлинцами

«Боруссия М» примет «Унион» в матче 29 тура чемпионата Германии 31 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.90.

Букмекерские коэффициенты на матч «Боруссия М» — «Унион»

Букмекеры считают, что матч немецкого чемпионата «Боруссия М» — «Унион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.

Анализ и прогноз матча «Боруссия М» — «Унион» (31.05.2020)

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха весьма неуверенно возобновила сезон. Набрав только четыре очка в трёх турах и проиграв прямому конкуренту в борьбе за зону Лиги чемпионов «Байеру», она пропустила того вперёд, а сама спустилась на пятую строчку.

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Конечно, ещё не всё потеряно, ведь соперники из топ-5 находятся рядышком, но цена ошибка теперь сильно возросла. В прошлом туре «жеребята» гостевали у «Вердера» и не сумели ничего придумать (0:0). Более того, бременцы смотрелись куда живее гостей и при определённой доле везения могли даже победить.



Но «Гладбах» неоднократно выручал вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер. Тем не менее даже одно очко никак не может считаться приемлемым результатом, ведь соперник находится в зоне вылета и заметно уступает по качеству исполнителей.



«Унион» стартовые туры после возвращения немецкой Бундеслиги и вовсе провалил. Всего один балл после трёх игр позволил группе преследователей подойти ближе. Разумеется, прямой вылет клубу не грозит, поскольку отрыв от зоны вылета за шесть туров до конца сезона составляет девять пунктов, но о зоне стыковых матчей задуматься определённо стоит — она находится всего в четырёх пунктах.

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В прошлом туре берлинцы набрали первый балл, скатав домашнюю ничью с «Майнцем» (1:1). Уже к 33-й минуте противники обменялись голами, а на 41-й минуте «железные» остались в меньшинстве. Однако после перерыва ни гости, ни хозяева не смогли ничего сообразить и спокойно поделили очки.

Теперь «Униону» предстоит непростой выезд в Мёнхенгладбах к местной «Боруссии», ведь мёнхенгладбахцам необходимо в срочном порядке набирать очки для борьбы за лигочемпионское место. И тут надо бы ещё сказать, что гостевые игры даются берлинцам невероятно тяжело. Они занимают предпоследнее место по набранным очкам вне родного стадиона.



«Жеребята» же, напротив, замыкают тройку лидеров по результативности домашних матчей, уступая по этому показателю только тёзке из Дортмунда и мюнхенской «Баварии». Однако стоит отметить, что за 14 игр дома мёнхенгладбахцы не пропускали только два раза. Один из них — нулевая ничья с «Шальке» в первом туре, а второй — победа над аутсайдером чемпионата Германии «Падерборном» (2:0).

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«Унион» хоть и набрал на выезде всего 11 баллов в тех же 14 поединках, но свой гол в среднем за игру имеет. А на таком фоне можно подумать над вариантом «обе забьют» за коэффициент 1.78. Поднять его можно комбинированной ставкой 1Х + обе забьют. Такой вариант представлен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04.

Прогноз и ставки на матч «Боруссия М» — «Унион»

«Унион» возвращение в большой футбол после паузы явно провалил, но и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха тоже хромает. В том, что «жеребята» выйдут на домашнюю игру фаворитом сомнений нет: они замыкают тройку лидеров по набранным очкам дома. Однако любопытно тут то, что пропускал «Гладбах» аж в 12 из 14 играх на своём поле. Берлинцы хоть и играют на выезде практически хуже всех, но свой гол за игру в среднем имеют.



Ставка: «Боруссия М» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.04.