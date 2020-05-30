«Падерборн» — «Боруссия Д». Прогноз: Санчо и Азар разберутся с аутсайдером без Холанда

До игры с «Баварией» дортмундцы забили шесть мячей и ни разу не пропустили.

«Падерборн» примет «Боруссию Д» в матче 29-го тура чемпионата Германии 31 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 9.90.

Букмекерские коэффициенты на матч «Падерборн» — «Боруссия Д»

Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «Падерборн» — «Боруссия Д» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04.

Анализ и прогноз матча «Падерборн» — «Боруссия Д» (31.05.2020)

«Падерборну» пауза, судя по всему, пошла на пользу. Пока что аутсайдер Бундеслиги ни разу не проиграл, набрав три очка в трёх турах. Хотя, конечно, выбраться из зоны вылета ему это едва ли поможет — дистанция до спасительной зоны стыковых матчей за шесть туров до конца сезона составляет целых восемь баллов.

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Сперва падерборнцам повезло скатать нулевую ничью с «Фортуной» (дюссельдорфцы трижды угодили в каркас ворот по ходу встречи), затем подкараулить ошибку защитников в матче с «Хоффенхаймом» (1:1). А в прошлом туре они навещали крепкий «Аугсбург» (0:0).



Соперники смотрелись плюс-минус равными. Моменты имелись у обеих команд, но их было не особенно много, да и говорить о каком-то значимом преимуществе не приходилось. В результате клубы абсолютно заслуженно поделили очки.



«Боруссия» из Дортмунда в прошлом туре принимала лидера чемпионата Германии «Баварию» и уступила с минимальным счётом. «Шмели» на определённых отрезках имели небольшое игровое преимущество, однако, в отличие от мюнхенцев, реализовать моменты не сумели. Под самый перерыв гол забил Йозуа Киммих, отыграться не вышло.

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Это поражение с огромной долей вероятности лишило дортмундцев надежды на дальнейшую борьбу за чемпионство. Теперь разница между соперниками составляет семь баллов. Едва ли баварцы за шесть туров до конца сезона растеряют такую солидную фору. А потому теперь для чёрно-жёлтых главная задача — сохранить второе место.



«Боруссии Д» предстоит выезд в Падерборн к худшему коллективу немецкой лиги. Подопечные Люсьена Фавра справедливо идут фаворитом в котировках букмекеров. До поражения от мюнхенцев они забили шесть мячей, ни разу при этом не пропустив. Хотя тут надо сказать, что в соперниках у «шмелей» были далеко не самые слабые «Шальке» (4:0) и «Вольфсбург (2:0).



«Падерборн» же за три игры сумел забить только один гол. Да и тот, надо сказать, после грубейшей ошибки соперника. При таких раскладах есть смысл подумать над вариантом «хозяева не забьют». На него букмекеры дают, на наш взгляд, завышенный коэффициент 2.34.

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Также неплохо смотрится П2 с форой (-1.5) за коэффициент 1.99. У главной забивной силы дортмундцев Эрлинга Холанда травма, и ближайший матч он точно пропустит. Однако там и без него хватает результативных игроков. Торган Азар в порядке, Джейдон Санчо набирает форму, а к ним присоединился ещё и Рафаэл Геррейру.

Прогноз и ставки на матч «Падерборн» — «Боруссия Д»

Дортмундская «Боруссия» потеряла надежды на чемпионство, теперь основная задача — сохранить нынешнее положение. «Падерборн» — главный претендент на вылет во вторую Бундеслигу: в трёх предыдущих турах он забил только один гол. На наш взгляд, дортмундцы справедливо выступят фаворитом в предстоящем матче и уверенно разберутся с аутсайдером.



Ставка 1: победа «Боруссии Д» с форой (-1.5) за коэффициент 1.99.



Ставка 2: «Падерборн» не забьёт за коэффициент 2.34.