«Гамбург» — «Веен». Прогноз: берём коэффициент 2.60 в матче второй Бундеслиги

«Гамбург» сыграет с «Вееном» в матче 29-го тура второй немецкой Бундеслиги 31 мая. Начало встречи — в 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Гамбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Веена» оценён букмекерами коэффициентом 7.00.

Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Гамбург» — «Веен»

Букмекеры уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 31 мая «Гамбург» — «Веен» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.64, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.39. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.20.

Анализ и прогноз матча «Гамбург» — «Веен» (31.05.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась вместе с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Три тура уже сыграны, команды прогрелись и вошли в колею. Дальше календарь сильно уплотняется, матчи будут проходить практически ежедневно.

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«Гамбург» ужасно возобновил сезон и близок к тому, чтобы потерять всё нажитое непосильным трудом. В трёх турах набраны всего два очка. Для начала «динозавры» наломали дров в гостях у «Гройтер Фюрта»: выглядели лучше соперника, вели со счётом 2:1, но пропустили на 94-й минуте и потеряли очки.

А дальше было испытание двумя лучшими клубами второй Бундеслиги. И подопечные Дитера Хеккинга его завалили. На своём поле не смогли дожать «Арминию»: создали достаточно моментов, исправно владели мячом, а вот в завершении не ладилось (0:0). А в четверг проиграли главному конкуренту — «Штутгарту» (2:3).

И вроде бы они вновь имели всё необходимое для положительного результата. Уже к перерыву создали фору в два мяча, забили гол в раздевалку. Но пропустили в дебюте второго тайма, занервничали и прижались к своим воротам. В результате швабы сравняли счёт, а на 92-й минуте забили третий гол.

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Теперь положение у «Гамбурга» довольно острое. 46 очков в 28 турах, чистое третье место в турнирной таблице, отставание от «Штутгарта» составляет всего один пункт — вроде бы неплохо. Однако в одном балле позади находится «Хайденхайм», а в трёх — «Дармштадт». Каждая следующая ошибка рискует оказаться роковой.

Пожалуй, в подобной ситуации домашний поединок с аутсайдером — это идеальная возможность добыть три очка и вернуть уверенность в себе. «Веен» в первой игре после рестарта хлопнул в родных стенах «Штутгарт» (2:1), но там ему откровенно повезло. Гости имели преимущество и пропустили решающий мяч в концовке.

А дальше случились поражения от «Хайденхайма» и «Зандхаузена» со счётом 0:1. Теперь клуб из Висбадена располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице, набрав всего 28 очков. До зоны стыков один балл, до спасительной 15-й позиции — три. Понятно, что «Веен» будет биться изо всех сил, но концентрация «Гамбурга» будет максимальной.

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Неудивительно, что букмекеры не сомневаются в успехе хозяев. Состав у них гораздо сильнее, плюс фактор своего поля. «Веен» испытывает серьёзные проблемы с результативностью, забив всего 33 мяча — для второй Бундеслиги это крохи. На наш взгляд, П1 всухую с коэффициентом 2.60 смотрится здорово.

Прогноз и ставка на матч «Гамбург» — «Веен»

Третья команда турнира на своём поле сразится с предпоследней. Неудивительно, что букмекеры выставляют такие котировки. Состав у «Гамбурга» гораздо сильнее, да и проблемы с концентрацией после обиднейшего поражения от «Штутгарта» едва ли возникнут. «Веену» голы даются с трудом, так что возьмём П1 всухую за 2.60.

Ставка: победа «Гамбурга» всухую за 2.60.

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