«Раннерс» — «Хобро». Прогноз: берём коэффициент 3.00 в матче чемпионата Дании

«Раннерс» и «Хобро» сыграют 1 июня в матче 25-го тура чемпионата Дании. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Раннерс» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «Хобро» оценён букмекерами коэффициентом 4.75.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Дании «Раннерс» — «Хобро»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Дании 1 июня «Раннерс» — «Хобро» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.04, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.86. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.74.
Анализ и прогноз матча «Раннерс» — «Хобро» (1.06.2020)
Как и ожидалось, чемпионат Дании вернулся в строй 28 мая. Вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса составила 2,5 месяца, предыдущий матч был сыгран 9 марта. Разумеется, зрителей на трибунах не будет. Впрочем, до окончания первого этапа осталось совсем немного.
Если быть точнее — два полных тура. Плотность в турнирной таблице солидная, потому нужно упомянуть о формате датской Суперлиги. Он состоит из нескольких ступеней. На первой стадии все участники играют в два круга. Самое интересное наступает дальше — по итогам 26 туров клубы делятся на два мини-турнира.
Дальше шесть лучших команд разыграют чемпионство, медали и путёвки в еврокубки. А оставшиеся восемь коллективов поборются за выживание. С двумя участниками пульки сильнейших всё давно понятно: «Мидтьюлланн» набрал 62 очка, а «Копенгаген» — 50. А дальше всё очень плотно.
«Раннерс» находится на седьмой позиции, то есть в шаге от попадания в топ-6. 35 очков в 24 поединках, отставание от идущего шестым «Ольборга» составляет всего два балла. Вроде бы совсем немного, но есть проблема — в заключительном туре придётся сразиться с мощным «Копенгагеном», да ещё и на выезде.
А потому терять очки на своём поле с аутсайдером никак нельзя, иначе борьба за топ-6 закончится так толком и не начавшись. «Хобро» расположился на дне турнирной таблицы и будет бороться за выживание: 19 очков, 12-е место, четыре балла отрыва от идущего последним «Силькеборга».
Статистика очных встреч полностью на стороне хозяев: 11 побед, четыре ничьих и три поражения в 18 матчах. На своём поле преимущество «коней» ещё солиднее — семь побед и две ничьих при одном поражении, разница голов — 14:4. В четырёх предыдущих выездах «Хобро» так и не сумел отличиться.
Кроме того, «Раннерс» уже успели прогреться, поскольку 28 мая они провели перенесённый поединок с крепким «Орхусом». На таком фоне их шансы кажутся заметно выше, а конкретный выбор зависит от вашей склонности к риску. Лобовая победа хозяев идёт за нестыдный коэффициент 1.77, а П1 всухую — за 3.00.
Варианты попроще — «гости не забьют» за 2.32 и 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.65. С созиданием у «Хобро» всё совсем печально, всего 22 гола в 24 турах. Для довольно результативного чемпионата Дании это слабый показатель.
Прогноз и ставки на матч «Раннерс» — «Хобро»
Крепкий середняк чемпионата Дании принимает аутсайдера. На своём поле «Раннерс» одержал семь побед при двух ничьих и одном поражении, а в четырёх предыдущих случаях не пропустил. Состав у гостей заметно скромнее, забивают они мало. П1 всухую за 3.00 смотрится интересно.
Ставка: победа «Раннерс» всухую за 3.00.
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