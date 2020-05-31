«Лонгбю» — «Копенгаген». Прогноз: берём коэффициент 2.48 в матче чемпионата Дании

«Лонгбю» и «Копенгаген» сыграют 1 июня в матче 25-го тура чемпионата Дании. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Копенгагена» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «Лонгбю» оценён букмекерами коэффициентом 5.15.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Дании «Лонгбю» — «Копенгаген»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Дании 1 июня «Лонгбю» — «Копенгаген» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.90, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.00.
Анализ и прогноз матча «Лонгбю» — «Копенгаген» (1.06.2020)
Как и ожидалось, чемпионат Дании вернулся в строй 28 мая. Вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса составила 2,5 месяца, предыдущий матч был сыгран 9 марта. Разумеется, зрителей на трибунах не будет. Впрочем, до окончания первого этапа осталось совсем немного.
Если быть точнее — два полных тура. Плотность в турнирной таблице солидная, потому нужно упомянуть о формате датской Суперлиги. Он состоит из нескольких ступеней. На первой стадии все участники играют в два круга. Самое интересное наступает дальше — по итогам 26 туров клубы делятся на два мини-турнира.
Дальше шесть лучших команд разыграют чемпионство, медали и путёвки в еврокубки. А оставшиеся восемь коллективов поборются за выживание. С двумя участниками пульки сильнейших всё давно понятно: «Мидтьюлланн» набрал 62 очка, а «Копенгаген» — 50. Все остальные безнадёжно отстали.
«Норшелланн» и «Орхус», которые делят третью позицию, имеют в активе по 41 баллу. 12 очков отставания — это очень много, ведь «Мидтьюлланн» не склонен выдавать затяжные серии осечек. Защитить чемпионский титул «Копенгагену» будет очень сложно, задача на остаток сезона — сохранить второе место и по возможности оказывать давление на «волков».
А вот «Лонгбю» по сути доигрывает сезон, особой мотивации тут не видно. После 24 туров команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. У «Ольборга», находящегося на шестой позиции, уже 37 баллов, то есть только две победы в двух оставшихся турах позволят сохранить микроскопические шансы на попадание в топ-6.
Поверить в такой расклад практически невозможно. Ну а борьба за выживание «викингам» определённо не грозит: состав у них более чем крепкий, а отрыв от аутсайдеров чемпионата Дании огромный. Скажем, занимающий третье место с конца «Хобро» на данный момент отстаёт от синих на 12 баллов.
Лезть в большие форы довольно опасно, поскольку два предыдущих выезда в Лонгбю завершились для «львов» поражениями. Оттолкнуться можно от другого факта: пять из шести последних очных поединков оказались верховыми, а в четырёх из них забивалось не менее четырёх мячей.
Обе команды могут играть в своё удовольствие: «Лонгбю» точно финиширует в середине таблицы и сохранит прописку в элите, «Копенгаген» с большой долей вероятности останется вторым. Жаться к воротам и катать мяч в центре поля на таком фоне смысла нет. Тотал больше 2.5 мяча идёт у букмекеров за 1.90, ТБ 3 мяча — за 2.48. Также можно подумать о ставке «обе забьют + тотал больше 2.5 гола» за 2.36.
Прогноз и ставки на матч «Лонгбю» — «Копенгаген»
«Копенгаген» однозначно сильнее, но два предыдущих выезда в Лонгбю закончились для фаворита поражениями. Так что лезть в исход не рискнём, тем более после долгой паузы. Пять из шести последних очных встреч выдались верховыми, в четырёх из них вообще забивалось по 4-5 мячей. Возьмём ТБ 3 гола с дивным коэффициентом 2.48.
Ставка: тотал больше 3 гола за 2.48.
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