Статистический прогноз: «Урарту» — «Гандзасар», ставка на чемпионат Армении

1 июня в матче 19-го тура чемпионата Армении «Урарту» примет «Гандзасар». Начало игры — в 17:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.40.

Букмекерские коэффициенты на матч «Урарту» — «Гандзасар»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Армении получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45.

Анализ и прогноз матча «Урарту» — «Гандзасар» (01.06.2020)

Армения вслед за Германией и рядом других стран возобновила футбольное первенство. В ходе долгих обсуждений было принято решение доигрывать сезон по старому формату. После 18 туров участники делятся на две группы: шесть из них борются за чемпионство, четыре — за спасение.

«Лонгбю» — «Копенгаген». Прогноз: берём коэффициент 2.48 в матче чемпионата Дании Пять из шести предыдущих очных встреч оказались верховыми.

Первые матчи Высшей лиги уже были проведены 23 и 24 мая, к ней 30-го присоединилась также первая лига. Все встречи проходят без зрителей на трибунах. Однако в будущем, с учётом ситуации в стране, будут обсуждаться варианты отмены или сокращения ограничений.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Армении

В чемпионате Армении было сыграно 18 туров, за которыми последовало разделение участников на две группы. Соперников по итогам регулярного сезона ожидает борьба за выживание. «Урарту» набрал 23 очка и занял восьмую строчку по итогам двух кругов, у «Гандзасара» было 18 баллов и девятая позиция.



Однако тут надо сразу сказать, что один из четырёх слабейших клубов — «Ереван» — сообщил о прекращении своего существования. А так как по регламенту ФФА из элиты в первую лигу выбывает только одна команда, остальным можно уже не волноваться. На таком фоне теряется дух соперничества, что тоже стоит учесть при выборе ставки.

Форма команд

Последний раз «Гандзасар» выходил на поле ещё в начале марта в Кубке Армении, а потому говорить о его форме едва ли приходится. «Урарту» всё же успел провести один официальный матч после паузы, связанной с коронавирусом. Соперником оказался «Арарат» из верхней части таблицы.

«Кёльн» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Вернер, Шик и Ут не станут жадничать Во всех личных встречах между соперниками непременно забивали обе стороны.

«Урарту» играл на выезде и проиграл с минимальным счётом. Тот поединок ничего не решал с точки зрения турнирной таблицы, зато наверняка принёс пользу в плане набора кондиций.

Личные встречи

С 2006 года соперники успели встретиться 64 раза, и тут наблюдается практически полное равенство. На счету «Урарту» 20 побед, а у «Гандзасара» всего на четыре больше. Остальные 20 поединков сильнейшего выявить не смогли.



Даже в 12 последних встречах явного фаворита выделить трудно: «Урарту» выигрывал четыре раза, «Гандзасар» — три. Другие пять игр завершились ничьей. А при таких цифрах проверять чью-то лобовую победу рискованно, поэтому придётся искать другие варианты.

Ставка на тоталы и голы

По забитым мячам противников тоже практически абсолютное равенство. За 64 встречи они наколотили друг другу 153 гола, что в среднем за игру составляет 2,39 мяча. Причём 78 из них на счету «Урарту», а 75 — за «Гандзасаром».

«Мидтьюлланн» — «Хорсенс». Прогноз: экс-игрок «Зенита» Лумб не остановит «волков» Ставка с коэффициентом выше двойки на матч лидера чемпионата Дании.

В чемпионате Армении команды также не отличаются высокой результативностью. В среднем забивают и пропускают и те, и другие чуть больше одного мяча за игру. На таком фоне тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.84 выглядит вполне неплохо.

Любопытно, что среднее время до забитого и пропущенного гола у «Урарту» и «Гандзасара» составляет больше получаса. А потому ждать быстрых голов от них не приходится. При этом большинство своих мячей в Высшей лиге Армении оба соперника забили во вторых таймах. Можно подумать над вариантом первый гол в интервале с 29 по 90 минуту за ровный коэффициент 2.00.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Армении «Урарту» — «Гандзасар»

Статистика личных встреч плюс-минус равная. Однако ждать быстрых забитых мячей и большого их количества мы бы не стали. В среднем за игру «Урарту» и «Гандзасар» пропускают и забивают чуть больше одного мяча. При этом большинство своих голов они забили во втором тайме. При таких раскладах мы бы проверили сразу две ставки на матч чемпионата Армении.



Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.84.



Ставка 2: первый гол в интервале минут с 29 по 90 за коэффициент 2.00.