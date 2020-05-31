Статистический прогноз: «Бней Иегуда» — «Хапоэль К-С», ставка на матч чемпионата Израиля

1 июня в матче первого тура плей-аута чемпионата Израиля «Бней Иегуда» примет «Хапоэль Кфар-Сава». Начало игры — в 20:15 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Израиля «Бней Иегуда» — «Хапоэль Кфар-Сава»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Израиля 1 июня «Бней Иегуда» — «Хапоэль Кфар-Сава» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.24, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.69. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.30.

Анализ и прогноз матча «Бней Иегуда» — «Хапоэль Кфар-Сава» (01.06.2020)

Чемпионат Израиля возвращается в строй после вынужденной паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил почти три месяца: предыдущие матчи состоялись ещё 1 марта, а 30 мая тремя встречами Премьер-лига официально возобновилась. Разумеется, играть до конца сезона придётся без зрителей.

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В чемпионате Израиля участвуют 14 клубов, первенство проходит в два этапа. На первом команды играют в два круга, по итогам 26 туров они делятся на две группы. Шестёрка лучших разыгрывает чемпионство, медали и места в еврокубках, а восьмёрка аутсайдеров — сохранение прописки в элите.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Израиля

Собственно, первый этап в Высшей лиги до паузы успели доиграть. Обе команды не смогли попасть в шестёрку сильнейших и будут участвовать в плей-ауте. Впрочем, положение у них сильно разнится. «Бней Иегуда» до последнего претендовал на попадание в топ-6, не хватило всего трёх очков.



Остаток сезона для бывшего соперника «Зенита» превращается в формальность. Выше седьмого места не запрыгнуть, но и борьба за выживание не грозит. Отрыв от зоны вылета составляет аж 13 очков, а по уровню состава и организации обороны «львы» сильно превосходят аутсайдеров.

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Положение «Хапоэля» менее устойчиво. Всего 26 баллов в 26 турах чемпионата Израиля, до зоны вылета пять пунктов. Тут расслабляться никак нельзя, так что проблем с мотивацией у клуба из Кфар-Савы возникнуть не должно.

Форма команд

Здесь-то и заключается основная проблема. Команды не выходили на поле три месяца, а тренировки возобновили около трёх недель назад. Правда, они успели провести несколько товарищеских матчей, но делать по ним серьёзные выводы крайне опасно. Это сильно затрудняет прогноз.



Фактически мы ничего не знаем о физических кондициях соперников. Остаётся отталкиваться только от стилей игры и истории противостояния. Там, к счастью, есть несколько интересных крючков, за которые можно зацепиться.

Личные встречи

Во-первых, команды довольно часто играют вничью: 14 мирных исходов в 40 поединках. Ещё 16 побед на счету «Бней Иегуда», 10 раз сильнее оказался «Хапоэль Кфар-Сава». И самое главное — семи предыдущих очных встреч получились низовыми, а в шести из них дело заканчивалось счётом 1:0. Менялся только победитель.

«Кёльн» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Вернер, Шик и Ут не станут жадничать Во всех личных встречах между соперниками непременно забивали обе стороны.

«Львы» — один из самых низовых коллективов чемпионата Израиля, меньше них пропускают только представители топ-4. А «Хапоэль» мало забивает — только 22 мяча в 26 турах, 12-й показатель в лиге. Пожалуй, предпосылок для высокой результативности нет.

Ставки на тоталы и форы

Раз так, тотал меньше 2.5 мяча за 1.69 и «обе забьют — нет» за 1.83 выглядят нормально. Любители рисковать могут рассмотреть даже тотал меньше 1.5 гола за 2.90 и «в матче будет забит ровно один мяч» за 4.10. Эти ставки проходили в шести последних очных встречах из семи.



Кроме того, можно подумать о лобовой ничьей за 3.30. Логика простая: «Бней Иегуда» посильнее, зато хозяевам уже ничего толком не нужно. Ничья полностью устроит «львов», да и «Хапоэль» вряд ли станет возражать против одного очка на выезде с лучшим клубом из нижней восьмёрки.

Прогноз и ставки на матч «Бней Иегуда» — «Хапоэль Кфар-Сава»

«Бней Иегуда» не смог попасть в топ-6 и просто доигрывает сезон: очковый запас велик, борьба за выживание не грозит. «Хапоэль» опережает зону вылета лишь на пять баллов.



Любопытно, что в шести из семи предыдущих очных встреч забивался один мяч. Доверимся статистике и проверим ТМ 1.5 гола за 2.90.



Ставка №1: тотал меньше 1.5 мяча за 2.90.



Ставка №2: ничья за 3.30.



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