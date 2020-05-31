Термины спортивного беттинга: словарь и сленг о ставках игроков букмекерских контор

Термины в ставках на спорт делятся на три группы: официальные, технические и сленговые. В этой статье мы разберём терминологию спортивного беттинга и поможем лучше понимать мир ставок.



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Термины спортивного беттинга, закреплённые в российском законодательстве

В России сфера ставок в букмекерских конторах формализована Федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Он принят 20 декабря 2006 года с последующими изменениями.



В четвёртой статье этого ФЗ перечисляются основные понятия, среди которых к беттингу относятся:



Организатор азартной игры — юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации и проведению азартных игр на основании государственной лицензии.



Пари — азартная игра, при которой исход зависит от события, о котором неизвестно, наступит оно или нет.



Ставка (интерактивная) — сумма денег, которую игрок передаёт (с использованием электронных средств) организатору пари на условиях, оговоренных правилами игры.



Выигрыш — денежные или имущественные средства, подлежащие выплате участнику азартной игры.



Букмекерская контора — заведение, где организатор азартных игр заключает пари с их участниками.



Участник азартной игры (игрок) — физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, заключающее основанное на риске соглашение о выигрыше с организатором пари или другим участником.



Процессинговый центр БК — часть игорного заведения, в которой организатор проводит учёт и обработку ставок, принятых от участников, фиксирует результаты, рассчитывает суммы подлежащих выплате выигрышей, осуществляет представление информации о принятых ставках и о рассчитанных выигрышах.

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Термины в ставках на спорт, описываемые в правилах БК

Указанные в законодательстве понятия и термины спортивного беттинга переносятся в официальные правила работы БК. Так, в правилах ФОНБЕТ первый пункт называется «Основные понятия и общие положения»:

Перед открытием счёта в букмекерской конторе изучите понятия и термины, определяемые в таких разделах правил:

регистрация и использование личного кабинета;

правила приёма ставок и выплаты выигрышей;

основные виды ставок;

понятия, термины и особенности ставок в разных видах спорта.

В ФОНБЕТ эти вопросы расписаны в пунктах правил 2-16.



Выделим ключевые понятия, которые должен знать каждый игрок в букмекерской конторе:



Линия — список предстоящих матчей с предложенными БК котировками — коэффициентами выигрыша.



Лайв (Live) — перечень спортивных событий, на которые можно сделать ставку в режиме реального времени.



Коэффициент — множитель для вычисления суммы выплаты по выигрышному пари. Чтобы получить чистый выигрыш, нужно из суммы выплаты вычесть размер ставки.



Одинар (ординар) — ставка делается на одно событие. Выигрыш по одинарам равен сумме ставки, умноженной на коэффициент выигрыша.



Экспресс — ставка на несколько (от двух) спортивных событий, исходы которых должны обязательно совпасть с указанными в пари. Проигрыш по одному событию — проигрыш всего пари. Общий коэффициент — произведение всех котировок, включённых в купон. В ФОНБЕТ допустимое максимальное количество событий в экспрессе — 30.



Система — полная комбинация экспрессов заданного размера из заранее определенного количества событий, например, «три из четырёх». Каждый экспресс, входящий в систему, называется «вариантом». В ФОНБЕТ в систему можно включить до 16 событий.



Фрибет — бесплатное пари, которое игрок может заключить по решению администрации БК. Условия определяются в рамках отдельных предложений: фрибет ставят на тот или иной исход, с учётом оговоренных коэффициентов в букмекерской конторе и т.д.



Внимательно изучите раздел «Основные виды ставок». В нём определяются и расписываются условия всех допустимых ставок на спортивные события, представленные в линии букмекерской конторы.



Основные виды ставок:

на фактический исход — на победу или не проигрыш одной из сторон;

на победу каждой из команд с форой, гандикапом — ставки с учётом форы, заранее оговоренного преимущества одной и сторон по конкретному показателю;

на общее количество голов, очков, геймов в матче («Больше – Меньше») — размер тотала с определением коэффициентов в букмекерской конторе устанавливает администрация;

на индивидуальные, статистические показатели или сравнения игроков — специфика таких пари и их расчёта указывается для каждого вида спорта (здесь допускаются ставки на фору).

Эти и другие виды пари входят в базовую терминологию беттинга. Их знание необходимо для поиска лучших вариантов ставок.



В основной словарь ставок на спорт также входят названия видов спорта, турниров, чемпионатов и лиг, фамилии и имена спортсменов, техническая терминология.



Эти термины применяют для обозначения каждого события в линии. Без освоения данной лексики невозможен поиск требуемых матчей, вариантов ставок.

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Неформальные и сленговые термины в ставках на спорт

В беттинге используют сотни неформальных названий, сленговых выражений, заимствованных слов. Приведем ряд распространенных примеров:



Беттор — игрок, делающий ставки на спорт в БК.



Бук — букмекер, а будка — пункт приёма ставок.



Кэф — коэффициент.



Валуй — завышенный букмекером, по мнению игрока, коэффициент.



Каппер — профессиональный аналитик, продающий спортивные прогнозы.



Доггер — продавец информации о договорных матчах, а инсайдер — сливающий полезную, эксклюзивную инфу о команде, спортсмене.



Железо, железобетон — очевидный результат предстоящего события.



Луз — проигрыш.



Выхлоп — чистый выигрыш по ставке.



Попан — начинающий игрок, глупо сливающий банк, а индекс попанского доверия — низкий коэффициент по событию, на который ставит много новичков, еще больше занижая котировку.



Лайв — прямая трансляция спортивного события, в отличие от лайв-линии ставок.



Догон — стратегия игры, при которой с помощью следующих ставок пытаются отбить ранее проигранные деньги.



Горчичник — жёлтая карточка в игровых командных видах спорта.



Здесь мы привели мизерную часть сленговых терминов. Они служат примером того, что неформальная лексика охватывает все проявления беттинга. В ней есть:

аналоги официальным терминам;

названия для успешных и неудачливых игроков;

обозначения для разных ситуаций на поле, правил, стандартных положений;

формулировки, подчеркивающие стиль игры беттора, стратегии ставок;

слова, пришедшие из иностранных, в основном — английского, языков.

Неформальный лексикон, связанный со ставками на спорт, намного шире официального. Полностью охватить его сложно даже опытному игроку, постоянно возникают новые термины. Но со временем изучаешь их большую часть, а интуитивно становятся понятными даже те слова, точного значения которых не знаешь наверняка.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!