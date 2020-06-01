«Брондбю» — «Сённерйюск». Прогноз: берём коэффициент 2.40 в матче чемпионата Дании

2 июня в матче 25-го тура чемпионата Дании сыграют «Брондбю» и «Сённерйюск». Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Брондбю» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех «Сённерйюска» оценён букмекерами коэффициентом 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Дании «Брондбю» — «Сённерйюск»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Дании 2 июня «Брондбю» — «Сённерйюск» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.74, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.24. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.05.

Анализ и прогноз матча «Брондбю» — «Сённерйюск» (2.06.2020)

Как и ожидалось, чемпионат Дании вернулся в строй 28 мая. Вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса составила 2,5 месяца, предыдущий матч был сыгран 9 марта. Разумеется, зрителей на трибунах не будет. Впрочем, до окончания первого этапа осталось совсем немного.

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Если быть точнее, два полных тура. Плотность в турнирной таблице солидная, потому нужно упомянуть о формате датской Суперлиги. Он состоит из нескольких ступеней. На первой стадии все участники играют в два круга. Самое интересное наступает дальше — по итогам 26 туров клубы делятся на два мини-турнира.

Дальше шесть лучших команд разыграют чемпионство, медали и путёвки в еврокубки. А оставшиеся восемь коллективов поборются за выживание. С двумя участниками пульки сильнейших всё давно понятно: «Мидтьюлланн» набрал 62 очка, а «Копенгаген» — 50. Все остальные безнадёжно отстали.

«Брондбю» набрал 39 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от «Норшелланна» (сыграл на матч больше) и «Орхуса» на два балла. Снизу подпирает «Ольборг» (38 очков), а «Раннерс» с 35 баллами пытается запрыгнуть в топ-6 и поучаствовать в битве за еврокубки.

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Жёлто-синим достаточно одержать одну победу в двух оставшихся турах, чтобы гарантировать попадание в шестёрку лучших. Но они определённо мечтают о большем. В прошлом сезоне команда осталась на четвёртой позиции, зато стала победителем плей-офф за путёвку в Лигу Европы.

У «Сённерйюска» задача гораздо приземлённее — сохранить прописку в элитном дивизионе и по возможности пошуметь в плей-офф за место в еврокубках. Шансы остаться среди сильнейших хорошие: на данный момент клуб из Хадерслева располагается на 11-й строчке с 26 очками, опережая ближайшего преследователя на семь пунктов.

Вроде бы хозяева выглядят сильнее, однако статистика очных встреч напрягает. В трёх предыдущих поединках «Сённерйюск» оказался сильнее, а на своём поле «Брондбю» вообще не побеждал аж с 2017 года. Так что брать П1 за скромнейший коэффициент 1.73 слишком опасно.

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Пожалуй, можно даже сыграть от аутсайдера и проверить Х2 за 2.15. Вариант посмелее — Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 2.40. После возобновления первенства результативность в чемпионате Дании довольно скромная. Оно и логично — первый тур после простоя, да ещё и цена ошибки перед вторым этапом высока. В результате команды перестраховываются.

Прогноз и ставки на матч «Брондбю» — «Сённерйюск»

«Брондбю» находится выше в турнирной таблице и имеет хорошие шансы побороться за медали, но со статистикой очных встреч всё очень печально. Три поражения подряд, а предыдущая победа в родных стенах датирована аж 2017 годам. Доверимся цифрам и возьмём Х2 через общий низ.

Ставка: «Сённерйюск» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.40.

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