«Аустрия» — «Адмира Ваккер». Прогноз: берём коэффициент 3.95 в матче чемпионате Австрии

2 июня «Аустрия» и «Адмира Ваккер» сыграют в матче первого тура плей-аута чемпионата Австрии. Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Аустрии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех «Адмира Ваккер» оценён букмекерами коэффициентом 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Австрии «Аустрия» — «Адмира Ваккер»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Австрии 2 июня «Аустрия» — «Адмира Ваккер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.69, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.29. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.95.

Анализ и прогноз матча «Аустрия» — «Адмира Ваккер» (02.06.2020)

Чемпионат Австрии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил 2,5 месяца, предыдущие матчи были сыграны ещё 7-8 марта. Все участники прошли тесты на наличие инфекции и двухнедельный карантин. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Местная Бундеслига отличается двухступенчатой системой проведения. На первом этапе команды играют между собой в два круга, а после 22 туров делятся на два мини-турнира. Шестёрка лучших разыгрывает чемпионство, медали и места в еврокубках, а шестёрка аутсайдеров бьётся за выживание.

Чемпионат Австрии прервали сразу после завершения первого этапа. Перед началом второй стадии очки делятся на два. «Аустрия» в любом случае не выполнила задачу на сезон, поскольку не смогла попасть в топ-6. В прошлом году «фиалки» финишировали на четвёртом месте, но уступили «Рапиду» в плей-офф за путёвку в Лигу Европы.

Теперь ни о каких еврокубках не может быть и речи. Винить в этом можно только себя: команда выступала нестабильно с первых дней чемпионата и чередовала успехи с провалами, а в восьми заключительных турах первого этапа одержала лишь одну победу. И опустилась на седьмую позицию.

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Понятно, что говорить о борьбе за выживание не приходится. Согласно регламенту, Бундеслигу покинет лишь один коллектив, а состав у «Аустрии» более чем крепкий. Но сезон потерян и мотивация футболистов в оставшихся матчах может вызывать сомнения. Впрочем, первые поединки после долгой паузы они наверняка проведут на уровне, так как соскучились по футболу.

«Адмира Ваккер» — стабильный середняк чемпионата Австрии, вершиной успехов которого в XXI веке являются два выхода в финал Кубка страны. Тут никакой борьбы за топ-6 не было и близко: девятое место и 19 очков в 24 турах на первом этапе, отставание от шестой позиции составило 10 баллов.

Статистика очных встреч также говорит в пользу хозяев. В пяти предыдущих поединках «Аустрия» ни разу не уступила: две победы и три ничьи. В принципе, можно проверить мирный исход за мощный коэффициент 3.95. Соперники часто делят очки, сейчас этот расклад их вполне устроит.

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Кроме того, логично ожидать высокую результативность. Обе команды уже точно не запрыгнут выше седьмого места, но и для борьбы за выживание они слишком хороши. Вполне можно сыграть в своё удовольствие, тем более после долгой паузы все наверняка соскучились по футболу.

Если классический тотал больше 2.5 мяча за 1.69 кажется вам слишком скромным вариантом, рассмотрите тотал 1.5 гола в первом тайме за 2.44. Наиболее смелый вариант — «обе забьют в первом тайме», на него букмекеры вообще дают 3.85.

Прогноз и ставки на матч «Аустрия» — «Адмира Ваккер»

Команды фактически доигрывают сезон: в топ-6 они не попали и за еврокубки бороться не смогут, но и для вылета слишком хороши. В такой ситуации соперники могут позволить себе не думать об обороне и сыграть в своё удовольствие. Поправить статистику, назабивать голов. ТБ 1.5 мяча в первом тайме за 2.44 смотрится любопытно.

Ставка №1: ничья за 3.94.

Ставка №2: тотал больше 1.5 мяча в первом тайме за 2.44.

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