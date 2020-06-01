«Аустрия» — «Адмира Ваккер». Прогноз: берём коэффициент 3.95 в матче чемпионате Австрии

2 июня «Аустрия» и «Адмира Ваккер» сыграют в матче первого тура плей-аута чемпионата Австрии. Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Аустрии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех «Адмира Ваккер» оценён букмекерами коэффициентом 4.05.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Австрии «Аустрия» — «Адмира Ваккер»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Австрии 2 июня «Аустрия» — «Адмира Ваккер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.69, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.29. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.95.
Анализ и прогноз матча «Аустрия» — «Адмира Ваккер» (02.06.2020)
Чемпионат Австрии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил 2,5 месяца, предыдущие матчи были сыграны ещё 7-8 марта. Все участники прошли тесты на наличие инфекции и двухнедельный карантин. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.
Местная Бундеслига отличается двухступенчатой системой проведения. На первом этапе команды играют между собой в два круга, а после 22 туров делятся на два мини-турнира. Шестёрка лучших разыгрывает чемпионство, медали и места в еврокубках, а шестёрка аутсайдеров бьётся за выживание.
Чемпионат Австрии прервали сразу после завершения первого этапа. Перед началом второй стадии очки делятся на два. «Аустрия» в любом случае не выполнила задачу на сезон, поскольку не смогла попасть в топ-6. В прошлом году «фиалки» финишировали на четвёртом месте, но уступили «Рапиду» в плей-офф за путёвку в Лигу Европы.
Теперь ни о каких еврокубках не может быть и речи. Винить в этом можно только себя: команда выступала нестабильно с первых дней чемпионата и чередовала успехи с провалами, а в восьми заключительных турах первого этапа одержала лишь одну победу. И опустилась на седьмую позицию.
Понятно, что говорить о борьбе за выживание не приходится. Согласно регламенту, Бундеслигу покинет лишь один коллектив, а состав у «Аустрии» более чем крепкий. Но сезон потерян и мотивация футболистов в оставшихся матчах может вызывать сомнения. Впрочем, первые поединки после долгой паузы они наверняка проведут на уровне, так как соскучились по футболу.
«Адмира Ваккер» — стабильный середняк чемпионата Австрии, вершиной успехов которого в XXI веке являются два выхода в финал Кубка страны. Тут никакой борьбы за топ-6 не было и близко: девятое место и 19 очков в 24 турах на первом этапе, отставание от шестой позиции составило 10 баллов.
Статистика очных встреч также говорит в пользу хозяев. В пяти предыдущих поединках «Аустрия» ни разу не уступила: две победы и три ничьи. В принципе, можно проверить мирный исход за мощный коэффициент 3.95. Соперники часто делят очки, сейчас этот расклад их вполне устроит.
Кроме того, логично ожидать высокую результативность. Обе команды уже точно не запрыгнут выше седьмого места, но и для борьбы за выживание они слишком хороши. Вполне можно сыграть в своё удовольствие, тем более после долгой паузы все наверняка соскучились по футболу.
Если классический тотал больше 2.5 мяча за 1.69 кажется вам слишком скромным вариантом, рассмотрите тотал 1.5 гола в первом тайме за 2.44. Наиболее смелый вариант — «обе забьют в первом тайме», на него букмекеры вообще дают 3.85.
Прогноз и ставки на матч «Аустрия» — «Адмира Ваккер»
Команды фактически доигрывают сезон: в топ-6 они не попали и за еврокубки бороться не смогут, но и для вылета слишком хороши. В такой ситуации соперники могут позволить себе не думать об обороне и сыграть в своё удовольствие. Поправить статистику, назабивать голов. ТБ 1.5 мяча в первом тайме за 2.44 смотрится любопытно.
Ставка №1: ничья за 3.94.
Ставка №2: тотал больше 1.5 мяча в первом тайме за 2.44.
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