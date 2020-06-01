«Млада-Болеслав» — «Фастав». Прогноз: берём коэффициент 2.75 в матче чемпионата Чехии

2 июня в матче 27-го тура чемпионата Чехии сыграют «Млада-Болеслав» и «Фастав Злин». Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Млада-Болеслава» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «Фастава» оценён букмекерами коэффициентом 4.20.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Чехии «Млада-Болеслав» — «Фастав Злин»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Чехии 2 июня «Млада-Болеслав» — «Фастав» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.17, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.
Анализ и прогноз матча «Млада-Болеслав» — «Фастав Злин» (02.06.2020)
Чемпионат Чехии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил 2,5 месяца, 26-27 мая состоялся 25-й тур, дальше календарь крайне плотный: выходить на поле придётся через двое-трое суток. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.
«Млада-Болеслав» и «Фастав» решают разные задачи. Хозяева изо всех сил пытаются попасть в первую шестёрку, что тесно связано с регламентом первенства: после двух кругов (30 туров) участники делятся на три мини-турнира. Топ-6 разыгрывает чемпионство и медали, середняки бьются за попадание в плей-офф (даёт шанс пробиться в Лигу Европы), а шестёрка аутсайдеров сражается за выживание.
Собственно, за четыре встречи до окончания первого этапа «болка» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Чехии. Отставание от топ-6 минимально, всего одно очко. Однако сзади подпирает «Динамо». Претендентов достаточно, а потому каждая осечка рискует оказаться роковой.
После рестарта сезона разжиться очками не удалось, но тут всё дело в уровне соперников. Сперва «Млада-Болеслав» сражался с пражской «Славией» (0:1), а затем получил порку от «Виктории Пльзень» (1:7). Это два лучших клуба Чехии на данный момент, дальше уровень оппозиции будет проще.
«Фаставу» точно предстоит борьба за выживание. 23 очка в 26 турах, 14-я позиция. Даже от десятой строчки отставание составляет 10 баллов, то есть шансы останутся только при четырёх победах в оставшихся турах. Поверить в подобный расклад невероятно сложно. Да и после возобновления первенства результаты так себе.
Для начала клуб из Злина уступил в гостях «Яблонцу» со счётом 0:1, хотя с 48-й минуты имел численное преимущество и мог рассчитывать хотя бы на ничью. А затем он поделил очки в родных стенах с «Баником» (1:1), забив спасительный мяч на 90-й минуте. Вот и все достижения.
Статистика очных встреч на стороне хозяев, в трёх предыдущих случаях они оказались сильнее. И самое забавное — в 28 последних поединках команды обходились без мирного исхода. Редчайший случай для элитного дивизиона любой страны. Линия на исход выглядит вполне справедливо.
Любопытно, что пять из шести предыдущих очных матчей получились верховыми. Собственно, от этого и будем отталкиваться. Классический тотал больше 2.5 мяча идёт за мощный коэффициент 2.17, а 1Х + тотал больше 2.5 мяча — за 2.75. Состав у «Млады» сильнее, мотивация выше. Плюс своё поле, статистика очных встреч и злость после унизительных 1:7 в прошлом туре.
Прогноз и ставки на матч «Млада-Болеслав» — «Фастав»
Хозяева бьются за попадание в топ-6, а гости находятся внизу турнирной таблицы. «Млада-Болеслав» имеет преимущество по уровню исполнителей, сыграет на своём поле и будет полна желания ответить на 1:7 от «Виктории Пльзень» в минувшем туре. Также учтём, что пять из шести предыдущих очных встреч получились верховыми. 1Х + тотал больше 2.5 мяча за 2.75 смотрится замечательно.
Ставка: «Млада-Болеслав» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.75.
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