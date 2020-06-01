«Млада-Болеслав» — «Фастав». Прогноз: берём коэффициент 2.75 в матче чемпионата Чехии

2 июня в матче 27-го тура чемпионата Чехии сыграют «Млада-Болеслав» и «Фастав Злин». Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Млада-Болеслава» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «Фастава» оценён букмекерами коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Чехии «Млада-Болеслав» — «Фастав Злин»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Чехии 2 июня «Млада-Болеслав» — «Фастав» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.17, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз матча «Млада-Болеслав» — «Фастав Злин» (02.06.2020)

Чемпионат Чехии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил 2,5 месяца, 26-27 мая состоялся 25-й тур, дальше календарь крайне плотный: выходить на поле придётся через двое-трое суток. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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«Млада-Болеслав» и «Фастав» решают разные задачи. Хозяева изо всех сил пытаются попасть в первую шестёрку, что тесно связано с регламентом первенства: после двух кругов (30 туров) участники делятся на три мини-турнира. Топ-6 разыгрывает чемпионство и медали, середняки бьются за попадание в плей-офф (даёт шанс пробиться в Лигу Европы), а шестёрка аутсайдеров сражается за выживание.

Собственно, за четыре встречи до окончания первого этапа «болка» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Чехии. Отставание от топ-6 минимально, всего одно очко. Однако сзади подпирает «Динамо». Претендентов достаточно, а потому каждая осечка рискует оказаться роковой.

После рестарта сезона разжиться очками не удалось, но тут всё дело в уровне соперников. Сперва «Млада-Болеслав» сражался с пражской «Славией» (0:1), а затем получил порку от «Виктории Пльзень» (1:7). Это два лучших клуба Чехии на данный момент, дальше уровень оппозиции будет проще.

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«Фаставу» точно предстоит борьба за выживание. 23 очка в 26 турах, 14-я позиция. Даже от десятой строчки отставание составляет 10 баллов, то есть шансы останутся только при четырёх победах в оставшихся турах. Поверить в подобный расклад невероятно сложно. Да и после возобновления первенства результаты так себе.

Для начала клуб из Злина уступил в гостях «Яблонцу» со счётом 0:1, хотя с 48-й минуты имел численное преимущество и мог рассчитывать хотя бы на ничью. А затем он поделил очки в родных стенах с «Баником» (1:1), забив спасительный мяч на 90-й минуте. Вот и все достижения.

Статистика очных встреч на стороне хозяев, в трёх предыдущих случаях они оказались сильнее. И самое забавное — в 28 последних поединках команды обходились без мирного исхода. Редчайший случай для элитного дивизиона любой страны. Линия на исход выглядит вполне справедливо.

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Любопытно, что пять из шести предыдущих очных матчей получились верховыми. Собственно, от этого и будем отталкиваться. Классический тотал больше 2.5 мяча идёт за мощный коэффициент 2.17, а 1Х + тотал больше 2.5 мяча — за 2.75. Состав у «Млады» сильнее, мотивация выше. Плюс своё поле, статистика очных встреч и злость после унизительных 1:7 в прошлом туре.

Прогноз и ставки на матч «Млада-Болеслав» — «Фастав»

Хозяева бьются за попадание в топ-6, а гости находятся внизу турнирной таблицы. «Млада-Болеслав» имеет преимущество по уровню исполнителей, сыграет на своём поле и будет полна желания ответить на 1:7 от «Виктории Пльзень» в минувшем туре. Также учтём, что пять из шести предыдущих очных встреч получились верховыми. 1Х + тотал больше 2.5 мяча за 2.75 смотрится замечательно.

Ставка: «Млада-Болеслав» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.75.

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