«Яблонец» — «Слован Л». Прогноз: берём коэффициент 2.73 в матче чемпионата Чехии

2 июня «Яблонец» примет «Слован Л» в матче 27-го тура чемпионата Чехии. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.20.

Букмекерские коэффициенты на матч «Яблонец» — «Слован Л»

Букмекеры не уверены, что матч чешской лиги «Яблонец» — «Слован Л» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Анализ и прогноз матча «Яблонец» — «Слован Л» (02.06.2020)

Чешская Высшая лига вернулась после длительного перерыва, связанного с коронавирусом. Пауза составила 2,5 месяца, 31 мая только завершился 26-й тур, а уже 2 июня стартует 27-й. Было решено, что все игры до окончания сезона будут проходить при пустых трибунах.

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«Яблонец» в прошлом туре гостил у единоличного лидера пражской «Славии» и потерпел сокрушительное поражение со счётом 0:5. Пражане на правах хозяев владели инициативой и нагружали штрафную площадь соперника. Гости не успевали справляться в обороне, придумать что-то впереди тоже не смогли.



Несмотря на поражение, команда из Яблонца-над-Нисой по-прежнему замыкает тройку лидеров. Сейчас у неё 43 балла. До второго клуба «Виктория Пльзень» не хватает аж 13 очков, а потому на место повыше надеяться не стоит. Зато ближайший преследователь и предстоящий соперник «Слован Л» подобрался совсем близко.



В 26-м туре сине-белые одержали вторую победу за три матча после возобновления чешского чемпионата. Теперь у них 42 балла, отставание от «Яблонца» составляет всего один пункт. Пятый «Баник» и шестая «Спарта» отстали от клуба на два и четыре пункта соответственно.

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Собственно, в предыдущем матче «Слован Л» принимал «Словацко» (3:1). Хозяева первыми пропустили, однако заработали и реализовали пенальти под самый перерыв, при этом оставшись в большинстве. Забить сразу два мяча и вырвать победу им удалось лишь в добавленное ко второму тайму время.



Теперь «Словану» предстоит непростой выезд в Яблонец-над-Нисой. В целом силы противников вполне сопоставимы, а потому мы бы взглянули на статистику личных встреч. И тут определённо стоит сказать, что «Яблонец» на своём поле в Высшей лиге Чехии последний раз проигрывал сине-белым аж в 2013 году — практически семь лет назад.



Цифры, несомненно, впечатляющие, но классический 1Х представлен в букмекерских конторах с крохотным коэффициентом 1.30, который нам не подойдёт. Поэтому поищем другой вариант, а этот годится в лучшем случае для экспресса.

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Можно было бы подумать над ставкой «Слован» не забьёт за интересный коэффициент 2.73. Дело тут в том, что в среднем на выезде команда забивает практически ровно один мяч, а спорить с тем, что это маловато, трудно. Также ключевой является сухая серия хозяев: в последних восьми гостевых встречах с «Яблонцем» сине-белые оформили всего два гола.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Чехии «Яблонец» — «Слован Л»

Соперники идут рядышком в чемпионате Чехии, силы вполне сопоставимы. На выезде «Слован» играет не так уверенно, забивая в среднем за игру около одного гола. «Яблонец» же на своём поле пропускает нечасто, а проигрывал последний раз сине-белым аж семь лет назад. Мы бы проверили ставку «Слован» не забьёт. Статистика личных встреч также на нашей стороне: в последних восьми поединках в Яблонце-над-Нисой сине-белые оформили всего два гола.



Ставка: «Слован» не забьёт за коэффициент 2.73.