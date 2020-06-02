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Ставки на спорт сегодня, 2 июня, прогнозы на футбол, расписание и календарь

Ставки и прогнозы: на какие матчи ставить 2 июня
Пётр Кондаков
Ставки и прогнозы: на какие матчи ставить 2 июня
Большой спорт не берёт никакой вирус — он продолжается, несмотря ни на что.
Ставки / Прогнозы 0

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днём матчей всё больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 2 июня.

На что ставить в футболе 30 мая

Бундеслига готовится к очередному туру, в чемпионате Беларуси во вторник тоже матчей нет. Но это не значит, что нет футбола. Три матча в чемпионате Австрии, одна игра в первенстве Дании, две – в Премьер-лиге Израиля.

В четвертьфинале Кубка Сербии «Црвена Звезда» на выезде сыграет с «Инджией», начало – в 18:00 мск. Три игры в чемпионате Чехии, особняком стоит встреча «Пршибрам» против «Славии». А ещё два матча пройдут в чемпионате Эстонии. Так что ставить есть на что, было бы желание.

Ставки на киберфутбол потихоньку теряют свою актуальность, но турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 2 июня

Сезон в профессиональном хоккее завершён, только НХЛ ещё надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 2 июня

Совсем скоро, 6 июня, возобновится чемпионат Германии по баскетболу, а пока остаётся ждать. В Чехии начались волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки.

В Германии, Австрии, Украине и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Формат не совсем привычный – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счёте 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно.

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу.

Читайте обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

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