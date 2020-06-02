«Ганновер» — «Динамо» Дрезден. Прогноз: экс-игрок «Спартака» Эберт остановит Гвидетти

3 июня «Ганновер» сыграет с «Динамо» Дрезден в матче 26-го тура второй немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ганновера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Ганновер» — «Динамо Дрезден»

Букмекеры уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 3 июня «Ганновер» — «Динамо Дрезден» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.81, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.19. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.10.

Анализ и прогноз матча «Ганновер» — «Динамо Дрезден» (03.06.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась вместе с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Четыре тура уже остались позади, команды прогрелись и вошли в колею. Календарь сильно уплотнился, завершение сезона всё ближе.

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Но вплоть до 5 июня во второй Бундеслиге пауза. Осталась лишь перенесённая игра 26-го тура между «Ганновером» и дрезденским «Динамо». Дело в том, что саксонцы 9 мая отправились на двухнедельный карантин, поскольку у нескольких футболистов выявили коронавирус. Тренировки возобновились чуть больше недели назад.



Естественно, все остальные в это время играли. «Динамо» же успело провести лишь один поединок: 31 мая без особых вариантов уступило в родных стенах мощному «Штутгарту» (0:2). Швабы смотрелись гораздо веселее, не позволили ничего создать у своих ворот и спокойно победили.



Положение в турнирной таблице становится угрожающим. 24 очка в 26 встречах, чистое последнее место. До зоны стыков шесть баллов, до спасительной 15-й строчки — вообще восемь. Повод для оптимизма всего один: абсолютно все конкуренты провели на три матча больше.

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Как назло, календарь в оставшиеся недели крайне неприятный. Однако выбора теперь нет: либо любой ценой цеплять очки, либо отправляться в третий дивизион. Никаких проблем с мотивацией у дрезденцев не возникнет. Они будут рвать жилы, бросаться под мяч и биться до конца.



«Ганновер» провёл сезон неубедительно и точно не сможет претендовать на повышение в классе. Набрав 36 очков, красные увязли в середине турнирной таблицы. Отрыв от зоны стыков составляет шесть баллов, то есть задача тут одна: как можно быстрее застолбить за собой прописку во втором дивизионе и избежать лишней нервотрёпки.



Состав у «Ганновера», конечно, заметно сильнее. У дрезденцев есть экс-футболист «Спартака» Патрик Эберт, но вообще уровень исполнителей весьма скромный. У хозяев имена гораздо звучнее — от опытнейшего вратаря Рона-Роберта Цилера до шведского форварда Йона Гвидетти.

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Разумеется, букмекеры считают хозяев явным фаворитом, что абсолютно логично. На стороне гостей только мотивация: «Ганновер» по сути доигрывает сезон, а вот динамовцы бьются за выживание. Хватит ли этого для набора очков — большой вопрос, но вообще Х2 за 2.20 смотрится нормально.

Дело в том, что красные просто ужасны в родных стенах. Жалкие две победы в 13 поединках, 14 набранных очков (предпоследний показатель в турнире) и отрицательный баланс голов (16:20). На наш взгляд, зацепиться за очки мотивированным гостям вполне по силам.

Прогноз и ставка на матч «Ганновер» — «Динамо Дрезден»

Дрезденцы бьются за выживание, а вот «Ганноверу» уже ничего не надо: отставание от лидеров велико, но и запас от зоны вылета заметный. Кроме того, красные ужасны в родных стенах — всего две победы в 13 матчах сезона при отрицательном балансе голов. На наш взгляд, Х2 за 2.20 смотрится нормально.



Ставка: «Динамо Дрезден» не проиграет за 2.20.



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