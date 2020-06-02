«РБ Зальцбург» — «Рапид». Прогноз: берём коэффициент 2.72 в матче чемпионата Австрии

3 июня «Ред Булл Зальцбург» и «Рапид» сыграют в матче первого тура второго этапа чемпионата Австрии. Начало встречи — в 21:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ред Булл Зальцбург» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех «Рапида» оценён букмекерами коэффициентом 5.25.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Австрии «Ред Булл Зальцбург» — «Рапид Вена»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Австрии 3 июня «Ред Булл Зальцбург» — «Рапид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.46, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.76. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.00.

Анализ и прогноз матча «Ред Булл Зальцбург» — «Рапид Вена» (03.06.2020)

Чемпионат Австрии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил 2,5 месяца, предыдущие матчи были сыграны ещё 7-8 марта. Все участники прошли тесты на наличие инфекции и двухнедельный карантин. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

«Яблонец» — «Слован Л». Прогноз: берём коэффициент 2.73 в матче чемпионата Чехии В последних восьми гостевых играх с «Яблонцем» «Слован» забил всего два мяча.

Местная Бундеслига отличается двухступенчатой системой проведения. На первом этапе команды играют между собой в два круга, а после 22 туров делятся на два мини-турнира. Шестёрка лучших разыгрывает чемпионство, медали и места в еврокубках, а шестёрка аутсайдеров бьётся за выживание.



Чемпионат Австрии прервали сразу после завершения первого этапа. Перед началом второй стадии очки делятся на два. Вообще-то, «Ред Булл Зальцбург» по итогам двух кругов занял второе место, отстав от ЛАСКа на шесть очков. То есть должен был начинать финальный этап с дефицитом в три балла.



Но клуб из Линца вляпался в довольно громкую историю, попавшись на нарушении правил социального дистанцирования во время пандемии коронавируса. Говоря проще, он проводил общекомандные тренировки до официального разрешения, за что и лишился шести очков. Интрига закрутилась.

«Пршибрам» — «Славия Прага». Прогноз: Коларж, Зима и Станчу пропустят от аутсайдера В семи из девяти крайних встреч с красно-белыми «Пршибрам» непременно забивал.

Теперь «быки» занимают первую позицию с 24 очками, ЛАСК имеет 21 балл, а «Рапид» — 20. В случае победы действующего чемпиона отставание зелёно-белых достигнет семи пунктов, а это уже солидно. Настроение у РБЗ рабочее, они успели провести официальный матч. 30 мая в финале Кубка Австрии досталось «Аустрии» из второго дивизиона (5:0).



Такой поединок — идеальный способ набрать кондиции и почувствовать уверенность в своих силах. Благо что статистика очных встреч полностью на стороне фаворита. В восьми предыдущих домашних матчах «Ред Булл Зальцбург» добыл семь побед при одной ничьей. Цифры исчерпывающие.



«Рапид» — крепкая команда с достойным составом, но против «быков» у них категорически не ладится. Потому отталкиваться будем от фаворита. П1 за 1.56 — слишком скучно, мы бы выбирали между П1 с форой (-1) за 1.93, а также П1 + тотал больше 2.5 мяча за 2.05. РБЛ в среднем забивает по 3.5 гола за игру, а «Рапид» — чуть больше двух.

Статистический прогноз: «Калев» — «Легион», ставка на матч чемпионата Эстонии Две ставки с коэффициентом выше двойки на матч вице-чемпиона Эстонии.

Любители рисковать могут рассмотреть П1 + обе забьют за мощнейший коэффициент 2.72. В двух последних поединках в Зальцбурге этот вариант доезжал — 3:2 в нынешнем сезоне и 2:1 в предыдущем.

Прогноз и ставки на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Рапид»

«Рапид» — крепкая команда, которая стабильно претендует на топ-3 и выступает в еврокубках, но с очными встречами всё очень печально. Семь поражений и одна ничья в восьми предыдущих поединках в Зальцбурге. На таком фоне ставить на гостей невероятно сложно. Свой гол они наверняка забьют, но не более того.



Ставка: победа «Ред Булл Зальцбург» + обе забьют за 2.72.



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