«Спарта Прага» — «Теплице». Прогноз: Канга, Крейчи и Дочкал уберут «стеклодувов» с пути

3 июня «Спарта Прага» и «Теплице» сыграют в матче 27-го тура чемпионата Чехии. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Спарты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех «Теплице» оценён букмекерами коэффициентом 13.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Чехии «Спарта Прага» — «Теплице»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Чехии 3 июня «Спарта Прага» — «Теплице» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.80, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.14. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.05.

Анализ и прогноз матча «Спарта Прага» — «Теплице» (03.06.2020)

Чемпионат Чехии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил 2,5 месяца, 26-27 мая состоялся 25-й тур, дальше календарь крайне плотный: выходить на поле придётся через двое-трое суток. Разумеется, все игры, вплоть до окончания первенства, будут проходить без зрителей.

«РБ Зальцбург» — «Рапид». Прогноз: берём коэффициент 2.72 в матче чемпионата Австрии «Быки» выиграли семь раз в восьми предыдущих домашних матчах с «Рапидом».

«Спарта» и «Теплице» находятся в разных половинах турнирной таблицы и решают разные задачи. Хозяева изо всех сил пытаются попасть в первую шестёрку, что тесно связано с регламентом первенства: после двух кругов (30 туров) участники делятся на три мини-турнира. Дальше начинается самое интересное.

Топ-6 разыгрывает чемпионство и медали, середняки бьются за попадание в плей-офф (оно даёт шанс пробиться в Лигу Европы), а шестёрка аутсайдеров сражается за выживание. До конца первенства осталось провести по четыре поединка, плотность высока, а цена ошибки близка к максимальной.

Сейчас у пражан 38 очков и шестое место. Даже до замыкающего тройку «Яблонца» всего пять баллов, но сзади подпирают сразу несколько преследователей: «Словацко» (38 баллов), «Млада Болеслав» (37) и «Динамо» (36). Терять очки на своём поле с аутсайдером в такой ситуации совсем не рекомендуется.

«Ганновер» — «Динамо» Дрезден. Прогноз: экс-игрок «Спартака» Эберт остановит Гвидетти Дрезденцы вышли с карантина и пытаются избежать вылета в третий дивизион.

А «Теплице» — это натуральный аутсайдер. 28 очков в 26 турах, 12-е место в турнирной таблице. Вариантов практически нет — с большой долей вероятности предстоит борьба за выживание. Отставание от топ-10 составляет пять баллов, то есть шансы останутся только в случае победной серии.

Возобновили первенство соперники по-разному. «Спарта» сделала это более чем достойно: едва не отобрала очки на своём поле у мощной «Виктории Пльзень» (1:2), а затем одержала яркую волевую победу в гостях над аутсайдером чемпионата Чехии «Карвиной» (4:1). Этот успех позволил вернуться в топ-6.

У «Теплице» поводов для радости меньше. Сокрушительное поражение от средненького «Богеамианс» со счётом 0:4 и упущенная в родных стенах победа над предпоследним клубом лиги «Опавой» (2:2). «Стеклодувы» позволили противнику сравнять счёт на 88-й минуте, после чего шансы на топ-10 стали минимальными.

«Пршибрам» — «Славия Прага». Прогноз: Коларж, Зима и Станчу пропустят от аутсайдера В семи из девяти крайних встреч с красно-белыми «Пршибрам» непременно забивал.

История противостояния говорит в пользу хозяев. На своём поле «Спарта» одержала 18 побед в 25 матчах при трёх ничьих и четырёх поражениях. Любопытно, что в трёх предыдущих поединках в Праге забивала только одна из команд. Состав у хозяев заметно сильнее, а мотивация запредельная. Сомневаться в их успехе сложно.

А дальше всё зависит от вашей склонности к риску. П1 всухую идёт у букмекеров за 1.77, а П1 с форой (-2) оценена коэффициентом 2.30. Гости уже фактически доигрывают сезон: шансы попасть в топ-10 минимальны, но и до зоны вылета далеко. Ждём уверенной победы «Спарты».

Прогноз и ставки на матч «Спарта Прага» — «Теплице»

«Спарта» бьётся за попадание в топ-6, а «Теплице» завалил рестарт сезона и с большой долей вероятности останется в шестёрке аутсайдеров. На своём поле пражане добыли 18 побед в 25 очных встречах, сомневаться в их победе сложно. Мы бы выбирали между П1 всухую за 1.77 и П1 с форой (-2) за 2.30. Ждём что-то вроде 2:0 или 3:0.

Ставка: победа «Спарты» с форой (-2) за 2.30.

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