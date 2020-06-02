Более 300 лет беттинг оставался в тени. Интернет вывел ставки на спорт на новый уровень.

Основы спортивного беттинга: что это такое, история ставок и теория для новичков

Беттинг — это ставки в букмекерской конторе. Интерес к спортивным ставкам возник ещё 300 лет назад, а в XXI веке случился прорыв. Разбираем историю беттинга, что нужно знать новичку и какие законы на эту тему есть в РФ.

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История развития беттинга

Рассказать о мире спортивных ставок, беттинге поможет история. Азарт и стремление отстоять свою точку зрения — характеристика, присущая человеку во все времена. Спорт развивался ещё в Античности, и уже тогда появились первые пари на победителей.

Официально историю спортивных ставок принято вести с середины XVII века. Пальму первенства отстаивают англичане и французы. Первые заявляют, что конные скачки — национальная гордость британцев, а именно со ставок на лошадей начался современный беттинг. Французы настаивают на том, что именно они начали официально принимать ставки. И даже называют конкретную дату — конные забеги 15 мая 1651 года в Булонском лесу.

Профессиональный беттинг пережил сферу расцвета только в первой половине ХХ века. Конные тотализаторы к этому времени уже имели длинную историю, но ставки на спорт не были распространены. Во многих странах Европы появляются так называемые будки, а потом и законы, регулирующие их деятельность.

Современный этап расцвета спортивного беттинга связан с внедрением интерактивных технологий. В XXI веке ставки стали доступны в онлайне, поэтому букмекерский бизнес пережил небывалый взлёт. Например, в России ставки делает около 8 млн человек.

Российские букмекеры заработали почти 90 млрд рублей в 2019 году

Благодаря новым технологиям попасть в мир ставок и начать делать пари можно за пару минут. Но безопасно ли это?

Чтобы не проиграть много денег, узнайте основы беттинга, правила поведения игрока, принципы финансового управления и другие нюансы.

Что нужно знать новичку о мире спортивных ставок

В беттинге есть специфический лексикон. У вас есть интерес к спортивным ставкам, хотите узнать, что такое букмекерская контора, тотал, линия, ставка, прогноз, экспресс, какие виды пари бывают и многое другое. Приготовьтесь к тому, что ставки на спорт — сложная и многогранная деятельность.

Чтобы добиться успеха в беттинге, сформируйте знания о следующих областях:

принципах работы букмекеров;

особенностях формирования линии, росписи, коэффициентов;

видах спорта, на которые собираетесь делать ставки;

правилах финансового менеджмента, управления игровым банком;

эффективных стратегиях ставок, благодаря которым можно быть в плюсе на дистанции.

Есть болельщики, которые используют спортивный беттинг для повышения эмоционального градуса. Болеть за любимую команду ещё интереснее, если сделал ставку на её победу.

Как формируются коэффициенты букмекеров

Разберёмся, что такое беттинг и как формируются букмекерские коэффициенты. В идеальном мире работает формула:

К = 1 / В, где К — коэффициент; В — вероятность исхода в десятичной дроби

Если у команд равные шансы на победу, то есть 50 на 50, расчёт выглядит так:

К = 1 / 0.5 = 2.00.

Однако в букмекерской конторе практически никогда нет коэффициентов по 2.00 на победу каждого из соперников. Чаще всего они будут находится на уровне 1.80-1.95.

Такое занижение — комиссия, взимаемая букмекером, маржа. Контора всегда ставит себя в более выгодное положение. В этом принцип беттинга, и каждый начинающий игрок должен об этом знать.

Принципы работы букмекерских контор:

Как работают букмекерские конторы: что это такое, как устроены и на чём зарабатывают Клиенты БК разбираются в спорте, но большинство играет в минус. Один простой трюк даёт букмекерам прибыль на дистанции.

Беттинг в российском законодательстве

Беттинг — это бизнес, охватывающий самые разные сферы деятельности. Это подтверждают российские законы, регулирующие его работу:

ФЗ от 29.12.2006 № 244-ФЗ (с последующими изменениями) «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». В этом законе даются основные определения, связанные с легальной беттинговой деятельностью, устанавливаются правила её организации, взаимоотношений между всеми субъектами.

Налоговый кодекс РФ № 117-ФЗ. Выигрыши в букмекерских конторах облагаются налогом, что тоже регулируется на законодательном уровне.

ФЗ № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Здесь устанавливаются запреты на участие в сфере беттинга профессиональных спортсменов, судей, чиновников и других людей, вовлеченных в организацию спортивных соревнований.

ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных». Букмекерские конторы собирают личную информацию о клиентах с её документальным подтверждением. Это необходимо для соблюдения ряда установленных процедур: проверка возраста, места жительства, налогового статуса клиента.

Законы о ставках на спорт:

Законы о ставках на спорт в России: отчисления букмекеров и уплата налогов Более миллиарда рублей ежегодно отчисляют букмекеры на поддержку российского спорта.

Делая ставки, вы рискуете своими деньгами и вступаете в сложные социальные, финансовые, юридические отношения. Такая комплексность — неотъемлемая часть современного беттинга.

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Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!