«Фамаликан» — «Порту». Прогноз: Зе Луиш, Теллес и Корона возьмут время на раскачку

«Фамаликан» примет «Порту» в матче 25-го тура чемпионата Португалии 3 июня, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 23:15 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 7.40.

Букмекерские коэффициенты на матч «Фамаликан» — «Порту»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Португалии «Фамаликан» — «Порту» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.74. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

Анализ и прогноз матча «Фамаликан» — «Порту» (03.06.2020)

Чемпионат Португалии, прерванный в середине марта из-за пандемии коронавируса, возобновится 3 июня. До конца сезона участникам осталось сыграть 10 туров. Было решено, что все матчи состоятся при пустых трибунах, а футболистов будут тестировать на наличие инфекции.

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На момент рестарта португальской Примейры турнирную таблицу возглавляет «Порту». За 24 матча клуб набрал ровно 60 очков, однако вся борьба ещё впереди. У главного и, пожалуй, единственного преследователя «Бенфики» всего на один балл меньше, а третья «Брага» отстала аж на 14 пунктов.



До паузы «драконы» находились в отличнейшей форме. За 24 тура они проиграли лишь два раза, а ещё три матча завершались ничьей. Ну а остальные 19 поединков непременно приносили команде по три очка.



«Фамаликан» находится на седьмой строчке, набрав 37 баллов — для дебютанта Примейры результат замечательный. Плотность таблицы позволяет даже рассчитывать на выход в еврокубки. Дело в том, что от четвертого места фамаликанцев отделяет всего пять пунктов. Конкуренция, конечно, солидная, но за 10 туров до конца такую дистанцию вполне можно отыграть.

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А вот с формой у клуба не всё так гладко. В 10 сыгранных матчах второго круга португальского чемпионата было одержано всего три победы. Зато и поражений было столько же. Хотя команда довольно долго держалась на самом верху таблицы.



Теперь «Фамаликану» предстоит у себя дома принять мощный «Порту». Встреча первого круга завершилась разгромной победой сине-белых со счётом 3:0, а до этого соперники встречались лишь однажды в 2016 году в Кубке лиги. Тогда фамаликанцы, к слову, играли на своём поле и одержали победу с минимальным счётом.



Поединок станет для противников первым за 2,5 месяца простоя. А потому наверняка командам потребуется некоторое время, дабы присмотреться друг к другу. Для «Порту» цена ошибки в чемпионской гонке может быть чрезвычайно высокой, а «Фамаликан» устроит и ничья с грандом, так что он вряд ли станет куда-то торопиться.

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При таких раскладах есть смысл подумать над вариантом первый гол в интервале с 26 по 90 минуту за коэффициент 1.92. На наш взгляд, футболисты возьмут время, чтобы прогреться и войти в колею, а затем игра постепенно раскачается.

Также можно рассмотреть классический тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.75. Дело в том, что фамаликанцы играют сами и дают играть другим: в чемпионате Португалии они забили 38 мячей, а пропустили 40. А «драконы» даже на выезде в среднем за игру забивают ровно два гола.

Прогноз и ставки на матч «Фамаликан» — «Порту»

«Порту» справедливо выйдет фаворитом, однако мы бы не стали ждать быстрого гола. Игра станет для команд первой после длительной паузы, а потому им наверняка потребуется время на раскачку. К тому же «драконам» нельзя сейчас ошибаться, ведь главный преследователь в чемпионской гонке отстаёт всего на один балл.



Ставка 1: первый гол в интервале с 26 по 90 минуту за коэффициент 1.92.



Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.75.