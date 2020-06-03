«Маритиму» — «Витория С». Прогноз: берём коэффициент 3.22 в матче чемпионата Португалии

4 июня в матче 25-го тура чемпионата Португалии сыграют «Маритиму» и «Витория Сетубал». Начало встречи — в 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Маритиму» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех «Витории Сетубал» оценён букмекерами коэффициентом 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Португалии «Маритиму» — «Витория Сетубал»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Португалии 4 июня «Маритиму» — «Витория Сетубал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.51, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.61. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.22.

Анализ и прогноз матча «Маритиму» — «Витория Сетубал» (04.06.2020)

Чемпионат Португалии возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил около трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 8 марта, а 4 июня стартует 25-й тур. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

«Портимоненсе» — «Жил Висенте». Прогноз: берём коэффициент 2.72 на матч в Португалии «Портимоненсе» проиграл «петухам» лишь в одном из семи предыдущих матчей.

Соперники находятся в нижней части турнирной таблицы. С одной стороны, они имеют определённый запас и следовательно право на ошибку. С другой — задача на сезон ещё не выполнена, чувствовать себя в безопасности слишком рано. Команды будут преследовать общую цель — как можно скорее обеспечить сохранение прописки в элите.

После 24 туров расклад следующий: «Витория Сетубал» набрала 28 очков и находится на 12-м месте в чемпионата Португалии, а «Маритиму» отстаёт на четыре пункта и занимает 15-ю строчку. Примейру по итогам сезона покидают два худших клуба, никаких стыков не предусмотрено. Идущий 17-м «Портимоненсе» имеет в активе лишь 16 баллов.

Клуб из Фуншала вроде бы прочно окопался в серединке, однако во второй половине февраля результаты просели. В трёх турах перед остановкой первенства случились три поражения с общим счётом 1:5. Причём из соперников стоит выделить только «Брагу» (1:2), а вот не забить «Белененсешу» (0:1) и «Морейренсе» (0:2) — это печально.

«Баник» — «Виктория Пльзень». Прогноз: старый знакомый ЦСКА продолжит победную серию Красно-синие не проигрывают «Банику» из Остравы почти 11 лет.

Впрочем, те поединки были для «Маритиму» гостевыми, а с сетубальцами предстоит встретиться на своём поле. Здесь «львы Мадейры» чувствуют себя довольно уверенно: всего четыре поражения в 12 матчах, 14 очков и нейтральный баланс голов (16:16). Как минимум неплохо.

«Витория Сетубал» на выезде забивает довольно редко — всего 10 результативных ударов за 12 игр при 16 пропущенных мячах. Если брать очные встречи, лучше не станет. В восьми предыдущих матчах в Фуншале садинцы одержали всего одну победу при трёх ничьих и четырёх поражениях.

На таком фоне котировки букмекеров кажутся логичными. По уровню исполнителей команды весьма близки, но место проведения (пусть и при отсутствии зрителей) и история противостояния намекают на небольшое преимущество хозяев. П1 идёт с неплохим коэффициентом 2.22.

«Вердер» — «Айнтрахт». Прогноз: Бас Дост, Андре Силва и Роде настрадаются в Бремене В семи из восьми предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны.

Но следует учесть, что обе команды вполне устроит ничья. До конца сезона 10 туров, ни о какой борьбе за еврокубки не может быть и речи. Главное в таких условиях — исправно набирать очки и избегать неудачных серий. Грубо говоря, если к середине второго тайма счёт будет равным, соперники вряд ли станут форсировать события и раскрываться.

Раз так, лобовая ничья за 3.22 смотрится вполне интересно. Вариант попроще — 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 2.10. Шансы хозяев несколько выше, но предпосылок для результативного футбола не видно. Обоим клубам голы даются с трудом, да и после долгого простоя темп наверняка получится рваным.

Прогноз и ставки на матч «Маритиму» — «Витория Сетубал»

Обе команды находятся в нижней части таблицы, но отрыв от зоны вылета довольно серьёзный — восемь и 12 очков соответственно. В такой ситуации главное — избегать неудачных серий, что повышает вероятность ничьей. Если к середине второго тайма на табло будет равный счёт, игра наверняка успокоится.

Ставка: ничья за 3.22.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.