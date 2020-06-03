CR4ZY — Quincy Crew. Прогноз: команду из Хорватии ждут проблемы

4 июня CR4ZY и Quincy Crew сразятся в сетке виннеров плей-офф раунда ESL One Birmingham 2020. Встреча начнётся в 23:00 мск. Фаворитом поединка, по мнению экспертов букмекерских контор, является Quincy Crew, победа команды оценивается коэффициентом 1.65. На победу CR4ZY можно поставить за 2.16.

Коэффициенты букмекеров на матч CR4ZY — Quincy Crew

На победу CR4ZY по итогам двух карт предлагают поставить с коэффициентом 4.00. Победа со счётом 2:1 букмекером оценена в 3.75. Победа Quincy Crew над оппонентом в двух картах оценена коэффициентом 3.00. На успех Quincy Crew в трёх картах можно поставить за 3.40. Аналитики букмекерских контор ожидают, что матч не будет продолжительным и победитель будет выявлен по итогам двух карт: на тотал меньше 2.5 предлагают коэффициент 1.76, а тотал больше 2.5 — 2.00.

Анализ и прогноз матча CR4ZY — Quincy Crew (4.06.2020)

CR4ZY. В марте текущего года хорватская организация подписала ростер Fighting PandaS. Команда выступает в североамериканском регионе. За 10 дней до перехода в организацию в составе произошли изменения на ролях керри и хардлейнера, которые заняли Skiter и KheZu. До перехода под тег новой организации Aui_2000 с тиммейтами провели 47 матчей. Баланс 26-2-19.



В составе новой организации команда демонстрирует более убедительные результаты. CR4ZY неудачно стартовала в весенней части сезона, на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor заняв 5-6 место. На WeSave! Charity Play в своем регионе коллектив занял второе место, уступив в гранд финале Evil Geniuses. На ESL One LA 2020 «злые гении» вновь стали на пути команды к титулу, переиграв её в первом раунде плей-офф.



На BTS Pro Series: Americas команда заняла лишь 4-е место, несмотря на уверенные выступления на групповой стадии — 6-1. Аналогичный результат команда CR4ZY продемонстрировала на следующих соревнованиях Dota 2 BEAT Invitational.



К данному турниру команда подошла после триумфа на OMG Cup 3 и уже на ESL One Birmingham 2020 она выиграла все пять серий группового раунда, отдав соперникам всего три карты.



В грядущем противостоянии букмекеры сомневаются в успехе CR4ZY, несмотря на победу на групповом этапе над Quincy Crew со счётом 2:0. Всего CR4ZY и Quincy Crew провели три очных встречи и вышеупомянутая победа единственная на счету коллектива CR4ZY.



Quincy Crew. В ноябре 2019 года SVG с тиммейтами перешли под знамена организации Chaos Esports Club, а Quincy Crew осталась без состава по дисциплине Dota 2.

В конце марта 2020 года они вернулись в состав Quincy Crew. С момента возвращения под тег североамериканской организации SVG с тиммейтами выступили на трёх турнирах.



На ESL One LA 2020 команда заняла второе место. С аналогичным результатом завершились выступления на BTS Pro Series: Americas и Dota 2 BEAT Invitational. Quincy Crew в этом составе провела 32 матча. Winrate команды 73.44%.

Прогноз и ставка на матч CR4ZY — Quincy Crew

Турнирные пути соперников в этом сезоне пересекались трижды. Две победы на счету Quincy Crew. Отсчёт своим победам CR4ZY дала на текущем турнире, переиграв визави на групповой стадии. Учитывая, что обе карты были затяжными — 50 и 44 минуты соответственно, то и в грядущей серии стоит ожидать борьбы. Выделить фаворита поединка не просто. Ставка на Quincy Crew с форой +1.5 за 1.25 является самой оптимальной. В ожидании упорной борьбы можно попробовать заиграть ставку на ТБ 2.5 за 2.00.



Ставка: тотал больше 2.5 за 2.00.