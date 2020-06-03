«Бенфика» — «Тондела». Прогноз: Вайгль, Пицци и Петкович помогут зайти коэффициенту 2.43

«Тондела» ужасна на своём поле, зато на выезде в среднем забивает больше мяча за игру.

4 июня «Бенфика» и «Тондела» сыграют в матче 25-го тура чемпионата Португалии. Начало встречи — в 21:15 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Бенфики» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех «Тонделы» оценён букмекерами коэффициентом 19.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Португалии «Бенфика» — «Тондела»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Португалии 4 июня «Бенфика» — «Тондела» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.59, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.55. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.80.

Анализ и прогноз матча «Бенфика» — «Тондела» (04.06.2020)

Чемпионат Португалии возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил около трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 8 марта, а 4 июня стартует 25-й тур. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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В Лиссабоне на стадионе «Да Луш» местная «Бенфика» примет «Тонделу». Найти интригу в этом противостоянии затруднительно, поскольку команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи. Сравнивать уровень составов и финансовых возможностей даже как-то неловко.

Впрочем, знакомые имена есть в составах обоих клубов. С хозяевами всё понятно, они стабильно выступают в еврокубках и часто соперничают с российскими командами. А вот за аутсайдера, например, с недавних пор выступает экс-защитник «Спартака» Марко Петкович.

«Орлы» с 59 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Порту» на один пункт. Все остальные давно выпали из гонки за чемпионство — даже находящаяся на третьей строчке «Брага» набрала лишь 46 баллов. По меркам чемпионата Португалии это пропасть.

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Долгое время «Бенфика» шла первой и даже имела кое-какой отрыв, однако в феврале посыпалась. В пяти турах перед приостановкой первенства удалось одержать лишь одну победу при двух ничьих и двух поражениях. Для претендента на титул график кошмарный. «Порту» воспользовался осечками конкурента и захватил лидерство.

Пожалуй, пауза в такой ситуации должна помочь лиссабонцам. У них было 2,5 месяца на перезарядку батареек и разбор полётов. Да и ближайший соперник отлично подходит на роль жертвы, которая поможет фавориту вернуть уверенность. «Тондела» располагается лишь на 14-й строчке.

В то же время золотисто-зелёные чувствуют себя довольно уверенно и имеют право на ошибку. Дело в том, что зона вылета находится аж в девяти очках, поскольку в нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии есть два ярко выраженных аутсайдера — «Авеш» (13 баллов) и «Портимоненсе» (16).

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«Тондела» звёзд с неба не хватает, но своё дело знает. Это довольно грамотная и обученная команда, компенсирующая скромный набор исполнителей обученностью. В результате она мало пропускает и ещё реже забивает. Баланс голов — 20:30, то есть в среднем за игру с её участием забивается 2,1 мяча. Совсем немного.

Вроде бы хочется взять победу фаворита с внушительной форой, но есть проблема. Золотисто-зелёные кошмарно выступают на своём поле, зато на выезде собрали аж 17 очков из своих 25. Между прочим, лучше них в гостях действуют всего пять клубов — «Бенфика», «Порту», «Брага», «Риу Аве» и «Спортинг».

И вообще — «Тондела» на выезде в среднем оформляет больше мяча за игру (13 штук за 12 встреч). А в трёх из пяти предыдущих очных поединков голы забивались в обе стороны. Команды наверняка соскучились по футболу за долгую паузу, так что ждём довольно бодрой игры.

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Мы бы выбирали между «обе забьют» за 2.43 и тоталом больше 3 мяча за 1.94. Вариант посмелее — П1 + обе забьют, на него букмекеры дают замечательный коэффициент 3.20. Что-то вроде 2:1 или 3:1 тут вполне вероятно, так что вариант рабочий.

Прогноз и ставки на матч «Бенфика» — «Тондела»

Хозяева гораздо сильнее, однако «Тондела» 17 из 25 своих очков набрала на выезде. Кроме того, в трёх из пяти предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны. Не будем мудрить и возьмём «обе забьют» за 2.43: команды наверняка соскучились по футболу и не будут окапываться у штрафной. Вариант посмелее — П1 + обе забьют за 3.20.

Ставка: обе забьют за 2.43.

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