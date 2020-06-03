Месси — лучший бомбардир, чемпион — «Барселона» или «Реал». Ставки на рестарт Примеры

Испанского футбола не было почти три месяца! 10 марта сыграли «Эйбар» и «Реал Сосьедад», а 11 июня первенство возобновится андалусийским дерби – «Севилья» против «Бетиса». Букмекеры уже предложили свои ставки на завершение чемпионата. Разбираемся в прогнозах и коэффициентах на Примеру!

Чемпион – «Барселона» или «Реал»

Банально, но так оно и есть. За 11 туров до финиша «Барсу» и «Реал» разделяют 2 очка – 58 против 56. У ближайшего преследователя – «Севильи» — 47 баллов. Так что, скорее всего, мы станем свидетелями борьбы за чемпионство только двух клубов.



Поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.65. Это примерно 57% вероятности. Шансы команды Зинедина Зидана аналитики оценили коэффициентом 2.25 (42%). Суммарная вероятность победы всех остальных – 1%. На «Атлетико», который сейчас отстаёт от лидера на 14 очков, можно поставить с коэффициентом 185.00. На «Севилью» — за 251.00. Шансы всех остальных ещё ниже.



«Барселоне» предстоит возобновить чемпионат выездным матчем против «Мальорки». Сделать ставку на победу сине-гранатовых в этой игре можно с коэффициентом 1.32, на ничью – за 6.05. Сделать ставку на громкую сенсацию – победу «Мальорки» — можно с коэффициентом 9.90.



«Реалу» предстоит сыграть дома с «Эйбаром», предматчевые расклады примерно такие же. Победа «галактикос» идёт за 1.28, ничья – за 6.55, а на «Эйбар» можно сделать ставку с коэффициентом 11.00.

«Атлетико» и «Севилья» — в Лиге чемпионов

Борьба за место в четвёрке, что даёт право выступить в Лиге чемпионов, тоже ожидается нешуточной. Понятно, что «Барса» и «Реал» не вылетят из топ-4, но на оставшиеся места претендуют как минимум 5 клубов.



По оценке аналитиков, фавориты – «Севилья» и «Атлетико», у которых сейчас 47 и 45 очков соответственно. Поставить на то, что один из этих клубов займёт место с 1-го по 4-е, можно с коэффициентом 1.55.



Чуть ниже шансы «Хетафе», у которого сейчас 46 очков. Сделать ставку на этот клуб можно за 2.40. Поставить на «Реал Сосьедад» (46 очков) можно с коэффициентом 3.10.



«Валенсия» отстаёт от 4-й строчки на 4 очка. К тому же клуб сильно пострадал от эпидемии коронавируса. Поставить на команду Дениса Черышева можно за 12.00. Коэффициентом 20.00 эксперты оценили вероятность попадания в топ-4 «Вильярреала». У этого клуба сейчас 38 баллов и 8-е место. Шансы остальных команд ощутимо ниже.

«Эспаньол», «Мальорка» и «Леганес» обречены?

Букмекеры предлагают сделать ставку на клуб, который покинет Примеру по итогам сезона. Вылетают три команды. И, кажется, аналитики свой выбор сделали. Это трио «Эспаньол», «Мальорка» и «Леганес». Команды замыкают таблицу и, по оценке экспертов, уже не смогут выбраться из подвала.



На клуб из Барселоны можно поставить за 1.25. «Эспаньол» набрал 20 очков и отстаёт на 6 от спасительного 17-го места. У «Мальорки» 25 очков и 18-е место, коэффициент на вылет этого клуба – 1.35. За 1.40 можно поставить на вылет «Леганеса» (19-е место, 23 очка).



За 3.00 можно поставить на то, что в Сегунду опустится «Эйбар». Сейчас у этой команды 27 очков. На одно меньше у «Сельты» Федора Смолова, но в неё букмекеры верят. Поставить на вылет галисийцев можно с коэффициентом 5.00. За такой же коэффициент можно сделать ставку на «Вальядолид», у которого 29 очков.

Месси – лучший бомбардир. Без шансов для остальных

После 27 туров лидер гонки бомбардиров – нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Он забил 19 голов, это на 5 больше, чем у ближайшего преследователя – игрока «Реала» Карима Бензема. Букмекеры не сомневаются, что аргентинец станет лучшим снайпером турнира. Коэффициент на такое развитие событий мизерный – 1.03.



Поставить на победу Бензема можно за 15.00. Шансы остальных игроков микроскопические. На Рохера Марти из «Леванте» (11 голов) предлагается коэффициент 120.00, на нападающего «Вильярреала» Херарда Морено (11 голов) – 145.00. За 190.00 можно поставить на игрока «Бетиса» Лорена Морона (10 мячей). Так что соперников в этой гонке у Месси почти нет.



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