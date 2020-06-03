Статистический прогноз: «Ной» — «Алашкерт», ставка на матч чемпионата Армении

4 июня в матче 20-го тура чемпионата Армении 4 июня «Ной» примет «Алашкерт». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.28. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.10.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Армении «Ной» — «Алашкерт»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Армении получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27.

Анализ и прогноз матча «Ной» — «Алашкерт» (04.06.2020)

Армения вслед за Германией и рядом других стран возобновила футбольное первенство. В ходе долгих обсуждений было принято решение доигрывать сезон по старому формату. После 18 туров участники делятся на две группы: шесть из них борются за чемпионство, четыре — за спасение.

«Бенфика» — «Тондела». Прогноз: Вайгль, Пицци и Петкович помогут зайти коэффициенту 2.43 «Тондела» ужасна на своём поле, зато на выезде в среднем забивает больше мяча за игру.

Первые матчи армянской Высшей лиги уже были проведены 23 и 24 мая, к ней 30-го присоединилась также первая лига. Все встречи проходят без зрителей на трибунах. Однако в будущем, с учетом ситуации в стране, будут обсуждаться варианты отмены или сокращения ограничений.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Армении

В чемпионате Армении недавно произошло разделение на две группы. Представители топ-6 разыгрывают чемпионство, а четвёрка худших борется за выживание. К слову, и там, и там уже были проведены первые матчи.



«Ной» и «Алашкерт» — представители шестёрки сильнейших. Первый набрал пока один балл и находится на третьей строчке, а вот второй с тремя очками возглавляет турнирную таблицу. Регламент выглядит так: набравший большее количество очков получит звание чемпиона и возможность принять участие в квалификационных раундах Лиги чемпионов, а места со второго по четвёртое — в квалификационных раундах Лиги Европы.

Форма команд

«Ной» в прошлом туре гостил у «Лори» (2:2), который по итогам первого этапа занял вторую строчку. Гости постоянно оказывались в роли догоняющих. В первом тайме они пропустили на 18-й минуте, а затем через 20 минут отыгрались. После перерыва случилось то же самое: сперва забили хозяева, а «Ною» пришлось отыгрываться.

«Маритиму» — «Витория С». Прогноз: берём коэффициент 3.22 в матче чемпионата Португалии Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, но чувствуют себя достаточно комфортно.

«Алашкерт» же в первой игре за чемпионство принимал «Арарат» и заработал три очка (2:1). Ещё до перерыва хозяева забили два мяча и ушли отдыхать с солидной форой. Во втором тайме они остались в меньшинстве, но единственное, на что хватило гостей, — отквитать один гол (да и тот с пенальти).

Личные встречи

С 2017 года соперники успели встретиться друг с другом всего 10 раз. И тут полное превосходство «Алашкерта». На его счету семь побед против всего одной у «Ноя». А остальные два поединка сильнейшего не выявили.



Однако ставить на победу «Алашкерта» довольно рискованно. Дело в том, что в четырёх выездных играх против «Ноя» клуб имеет две победы и две ничьи. А потому, на наш взгляд, стоит рассмотреть другой вариант.

Ставка на тоталы и голы

В предыдущих шести играх между противниками только один раз пробивался верх. В остальных пяти поединках команды суммарно забили всего пять мячей. При таких раскладах можно было бы подумать над тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.95

Статистический прогноз: «Ширак» — «Арарат», ставка на матч чемпионата Армении Ставка с коэффициентом 2.45 на матч претендентов на титул чемпиона Армении.

Другой вариант — обе забьют за коэффициент 1.78. Причина проста: «Ной» за пять игр в гостях у «Алашкерта» забил только один гол. В то время, как у себя дома за те же пять матчей он имеет четыре мяча. Да и в четырёх из пяти домашних поединков с «Алашкертом» непременно забивали и те, и другие.

Прогноз и ставки на матч «Ной» — «Алашкерт»

Как правило, игры между «Ноем» и «Алашкертом» остаются за последними. Однако дома «Ной» регулярно показывает зубы и нередко забивает. Хотя мы бы не стали ждать от матча запредельной результативности. Дело в том, что команды лишь однажды за последние шесть игр пробивали верх, а в остальных пяти на двоих наколотили только пять мячей. Возьмём ТМ 2.5 гола.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.95.