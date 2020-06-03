«Витория Гимарайнш» — «Спортинг». Прогноз: Матьё и Вьетто дадут зайти коэффициенту 2.40

«Витория Гимарайнш» и «Спортинг» сыграют 4 июня в матче 25-го тура чемпионата Португалии. Начало встречи — в 23:15 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Витории» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех «Спортинга» оценён букмекерами коэффициентом 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Португалии «Витория Гимарайнш» — «Спортинг»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Португалии 4 июня «Витория Гимарайнш» — «Спортинг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.05, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.89. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз матча «Витория Гимарайнш» — «Спортинг» (04.06.2020)

Чемпионат Португалии возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил около трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 8 марта, а 4 июня стартует 25-й тур. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

«Бенфика» — «Тондела». Прогноз: Вайгль, Пицци и Петкович помогут зайти коэффициенту 2.43 «Тондела» ужасна на своём поле, зато на выезде в среднем забивает больше мяча за игру.

В Гимарайнше на стадионе «Афонсу Энрикеш» сойдутся местная «Витория» и «Спортинг». Соперники находятся за пределами топ-3, но именно это противостояние считается центральным во всём 25-м туре чемпионата Португалии. Ведь речь идёт о битве прямых конкурентов.

Лиссабонцы переживают непростой период. Фактически они уже несколько лет не участвуют в полноценной борьбе за чемпионство. В предыдущий раз команда отставала от победителя меньше чем на 10 очков в далёком сезоне-2015/2016, дальше ситуация постепенно ухудшалась.

А в нынешнем сезоне «львы» всерьёз рискуют впервые за долгий срок остаться за пределами топ-3. На данный момент они занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав лишь 42 очка за 24 тура. Ни о какой путёвке в Лигу чемпионов не может быть и речи: «Бенфика» оторвалась на 17 пунктов, «Порту» — на 18.

Статистический прогноз: «Ширак» — «Арарат», ставка на матч чемпионата Армении Ставка с коэффициентом 2.45 на матч претендентов на титул чемпиона Армении.

Предел мечтаний — вырвать бронзу у «Браги» (46 баллов), но и тут есть серьёзные сомнения. А в радиусе четырёх-пяти очков находятся три преследователя, которые мечтают пробиться в Лигу Европы (для этого нужно попасть в топ-4). Одним из них и является «Витория» из Гимарайнша, у неё 37 баллов и пятая строчка.

Уход Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» сильно сказался на созидательном потенциале «Спортинга», найти неординарное решение сейчас практически некому. Как итог, результативность заметно упала. Больше одного мяча в ворота оппонента из верхней половины таблицы в предыдущий раз удалось забить аж в восьмом туре.

Произошло это 27 октября, Бруну Фернандеш тогда ещё выступал в Португалии. И вроде бы этот факт более чем показателен в контексте атакующей мощи гостей, но есть нюанс. Дело в том, что соперником лиссабонцев в том случае оказалась именно «Витория» из Гимарайнша (3:1).

Статистический прогноз: «Ной» — «Алашкерт», ставка на матч чемпионата Армении Ставка с коэффициентом около двойки на матч чемпионата Армении.

В целом расклад выглядит примерно так: две сопоставимые по общему уровню команды, однако одна из них играет дома (пусть и без зрителей). Более чем логично, что на таком фоне букмекеры отдают небольшое преимущество «завоевателям». Но всё упирается в статистику очных встреч.

В пяти предыдущих поединках «Спортинг» одержал четыре победы, пропустив за 450 минут лишь дважды. От этого вполне можно оттолкнуться. Битва прямых конкурентов, финиш сезона уже близок, цена ошибки велика. Потому соперники наверняка будут действовать осмотрительно.

Раз так, мы бы выбирали между двумя ставками. «Гол в первые 29 минут — нет» идёт за 2.26, а ИТМ 1 гола «Витории Гимарайнш» — за 2.40. Вариант попроще — классический тотал меньше 2.5 мяча, аналитики оценивают его вполне съедобным коэффициентом 1.89.

Прогноз и ставки на матч «Витория Гимарайнш» — «Спортинг»

Встреча прямых конкурентов, которые сопоставимы по уровню составов. Однако в пяти предыдущих очных встречах «львы» одержали четыре победы, пропустив за это время лишь дважды. Цена ошибки велика, так что ждём закрытой игры с небольшим количеством моментов. И, скорее всего, одним-двумя голами.

Ставка №1: гол в первые 29 минут — нет за 2.26.

Ставка №2: ИТМ 1 гола «Витории Гимарайнш» за 2.40.

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