Стратегия Даламбера в ставках на спорт: принцип, пример и отличие от контр-Даламбера

Стратегии Даламбера лучше догона готова к серии неудач. Но у этой системы и её отражения есть свой недостаток.

Стратегия Даламбера в ставках на спорт имеет общие черты с догоном, но надёжнее на бумаге. В этой статье мы разберём принцип стратегии Даламбера в ставках на спорт, приведём примеры её использования и сравним с контр-Даламбером.



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Принцип стратегии Даламбера в ставках на спорт

Принцип Даламбера назван так в честь французского учёного Жана Лерона Д’Аламбера. Он автор многих работ по философии, физике и другим наукам.



Стратегия Даламбера в ставках основывается на законе равновесия, сформулированном этим учёным. По теории вероятности, с каждой неудачей возрастают шансы на то, что следующая ставка выиграет. Таким образом, суть стратегии заключается в увеличении суммы ставки при проигрыше и в уменьшении при заходе.



Алгоритм действий при заключении пари по данному методу следующий:

определитесь с начальной суммой пари — единицей ставки;

уменьшайте сумму следующей ставки на одну единицу, если пари сыграло;

увеличивайте размер следующего пари на размер первоначальной ставки в случае выигрыша;

снова увеличивайте сумму ставки ещё на одну единицу, если пари опять не зашло.

Вы увеличиваете размер ставок до тех пор, пока не получите прибыль. При достижении результата завершайте цикл. Следующая ставка должна быть на единицу меньше. Для игры по такой стратегии выбирайте события с коэффициентами от 2.00 и выше.

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Пример ведения банка по стратегии Даламбера

Рассмотрим использование стратегии на конкретном примере при стартовом банке в размере 10 000 рублей и начальной сумме ставки в 1000 рублей. В таблице приведён цикл из пяти ставок:

Ставка Коэффициент Исход Банк 1000 2.40 проигрыш 9000 2000 2.30 проигрыш 7000 3000 2.50 проигрыш 4000 4000 2.00 выигрыш 8000 3000 2.10 выигрыш 11 300

Чтобы вы получали прибыль, достаточно прохода двух ставок из пяти. Но уже при четвёртом пари был риск потери всех средств. Если бы коэффициенты были от 3.00 и выше, вы бы получили больше прибыли. Но обыграть букмекера на таких котировках сложно.

Принцип стратегии контр-Даламбера

К этой стратегии работает противоположный алгоритм. Уменьшайте ставки после каждого проигрыша на одну единицу, а при заходе увеличивайте. Если первое пари не зашло, сумма ставки не меняется.



Вы будете более готовы к чёрной полосе, играя по этой стратегии. Ведь в данном случае при проигрыше размер следующая ставка становится меньше на единицу. Но и быстро отыграться после серии из нескольких неудач не получится.

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Рассмотрим использование стратегии контр-Даламбера при аналогичных с обычной стратегией условиях:

Ставка Коэффициент Исход Банк 1000 2.40 проигрыш 9000 1000 2.30 проигрыш 8000 1000 2.50 проигрыш 7000 1000 2.00 выигрыш 8000 2000 2.10 выигрыш 10 200

Преимущества и недостатки стратегии Даламбера в ставках на спорт

Метод Даламбера менее рискованный в сравнении с обычным догоном. Здесь повышение ставки более плавное, так как размер пари увеличивается на одну единицы. Это позволяет пережить чёрную полосу и больше не попадать под лимиты букмекеров. В обычном догоне ставка растёт быстрее.



Но для игры по такой стратегии на длинной дистанции нужна внушительная сумма банка. Также может сказаться психологический фактор: иногда сложно решиться повысить размер ставки после серии из нескольких проигрышей.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!