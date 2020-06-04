«Бохум» — «Санкт-Паули». Прогноз: берём коэффициент 3.36 в матче второй Бундеслиги

5 июня в матче 30-го тура второй немецкой Бундеслиги «Бохум» сыграет с «Санкт-Паули». Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Бохума» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех «Санкт-Паули» оценён букмекерами коэффициентом 3.04.

Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Бохум» — «Санкт-Паули»

Букмекеры уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 5 июня «Бохум» — «Санкт-Паули» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.87, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.03. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.36.

Анализ и прогноз матча «Бохум» — «Санкт-Паули» (05.06.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась синхронно с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Четыре тура после возобновления уже остались позади, команды прогрелись и вошли в колею. Календарь плотный, завершение сезона всё ближе.

Статистический прогноз: «Инчхон Юнайтед» — «Канвон», ставка на матч чемпионата Южной Кореи Берём коэффициент 2.65 в матче чемпионата Южной Кореи.

Соперники осели в нижней части турнирной таблицы, но чувствуют себя достаточно уверенно. «Бохум» набрал 36 очков и занимает 10-е место во второй Бундеслиге, «Санкт-Паули» отстаёт на один пункт и идёт 13-м. Располагающийся в зоне стыков «Карлсруэ» имеет 30 очков, а открывающий зону вылета «Веен» — 28.

До завершения сезона осталось всего пять игр, для сохранения прописки во втором дивизионе достаточно просто избегать провальных серий. Надо сказать, что «несгибаемые» после рестарта первенства выступают очень уверенно: две победы и две ничьи, 8 очков из 12 возможных.

При этом нельзя сказать, что уровень оппозиции был смешным. Удалось разгромить бьющийся за повышение в классе «Хайденхайм» (3:0), досталось крепкому «Хольштайну» (2:1). Выездные поединки с предельно мотивированными «Нюрнбергом» и «Карлсруэ», которые бьются за выживание, завершились нулевыми ничьими.

«Бенфика» — «Тондела». Прогноз: Вайгль, Пицци и Петкович помогут зайти коэффициенту 2.43 «Тондела» ужасна на своём поле, зато на выезде в среднем забивает больше мяча за игру.

Обращает на себя внимание эффективность обороны «Бохума»: всего один пропущенный мяч за 360 минут. По меркам второй Бундеслиги, традиционно славящейся высокой результативностью, это особенно мощный результат. Если так пойдёт и дальше, сохранение прописки не составит труда.

«Санкт-Паули» тоже выступает достойно — пять очков в четырёх поединках. Единственное поражение — 0:4 в гостях от «Дармштадта». По счёту всё очень печально, но по факту игра получилась нервной. Вплоть до 74-й минуты преимущество хозяев составляло лишь один мяч. Затем «пираты» пропустили второй и рассыпались, хотя до этого имели несколько хороших шансов.

В остальном — победа над «Нюрнбергом» (1:0 при тайме в большинстве и откровенно блеклой игре), а также ничьи с «Хайденхаймом» (1:1) и «Карлсруэ» (0:0). Звёзд с неба подопечные Йоса Лухукая не хватают, но своё дело знают. Этого добра также должно хватить для финиша в районе 10-14-го места.

«Витория Гимарайнш» — «Спортинг». Прогноз: Матьё и Вьетто дадут зайти коэффициенту 2.40 В центральном матче 25-го тура чемпионата Португалии цена ошибки будет особенно высока.

Вроде бы «Бохум» смотрится веселее, да и «пираты» на выезде в нынешнем сезоне просто ужасны: одна победа в 14 играх, скромные девять очков. Но есть проблема. Статистика очных встреч просто кричит о хороших шансах гостей. В 11 предыдущих поединках «Санкт-Паули» добыл шесть побед, пять раз сыграл вничью и обошёлся без поражений.

Всё это сильно запутывает ситуацию. При таких раскладах можно не мудрить и проверить лобовую ничью за 3.36. Логика простая: соперники входят в топ-5 второй Бундеслиги по частоте мирных исходов. Кроме того, ничья их вполне устроит, поскольку не позволит клубам из зоны вылета подобраться поближе.

Второй вариант — «Бохум» забьёт ровно один гол за 2.74. Эта ставка доезжала в пяти из семи предыдущих очных встреч. Для такого коэффициента проходимость солидная, так что вполне можно рискнуть.

Прогноз и ставка на матч «Бохум» — «Санкт-Паули»

«Бохум» прекрасно возобновил сезон, а «Санкт-Паули» в 14 играх второй Бундеслиги добыл всего одну победу. Однако в 11 предыдущих очных встречах «несгибаемые» не победили ни разу, зато потерпели аж шесть поражений. На таком фоне играть от хозяев не рискнём. Возьмём ничью за 3.36.

Ставка №1: ничья за 3.36.

Ставка №2: «Бохум» забьёт ровно один гол за 2.74.