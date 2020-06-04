«Гройтер Фюрт» — «Зандхаузен». Прогноз: Жиров и Пауревич снова потеряют очки в Фюрте

Обе команды оторвались от зоны вылета и могут играть в своё удовольствие.

5 июня «Гройтер Фюрт» сыграет с «Зандхаузеном» в матче 30-го тура второй немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Гройтер Фюрт» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех «Зандхаузена» оценён букмекерами коэффициентом 1.90.

Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Гройтер Фюрт» — «Зандхаузен»

Букмекеры не уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 5 июня «Гройтер Фюрт» — «Зандхаузен» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.92, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.98. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.30.

Анализ и прогноз матча «Гройтер Фюрт» — «Зандхаузен» (05.06.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась синхронно с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Четыре тура после возобновления уже остались позади, команды прогрелись и вошли в колею. Календарь плотный, завершение сезона всё ближе.

«Бохум» — «Санкт-Паули». Прогноз: берём коэффициент 3.36 в матче второй Бундеслиги В 11 предыдущих очных встречах «пираты» не проиграли ни разу.

Соперники осели в середине турнирной таблицы и фактически просто доигрывают сезон. «Гройтер Фюрт» набрал 38 очков и занимает 8-е место, «Зандхаузен» имеет на два пункта меньше и идёт 11-м. Включиться в борьбу за повышение в классе не удастся: даже расположившийся в зоне стыков «Гамбург» имеет 49 баллов.

Но и шансы потерять прописку в элитном дивизионе кажутся минимальными. Находящийся в зоне стыков «Карлсруэ» набрал 30 очков, а открывающий зону вылета «Веен» — 28. Четырёх-пяти баллов в оставшихся пяти турах точно хватит для спокойного финиша в середине таблицы.

Обе команды после рестарта сезона находятся в хорошей форме. «Гройтер Фюрт» провёл три поединка (игру с дрезденским «Динамо» перенесли из-за карантина), разжившись двумя баллами. Ничьи с «Гамбургом» (2:2) и «Дармштадтом» (1:1), претендующими на выход в Бундеслигу. И поражение от «Оснабрюка» (0:2) при большом количестве моментов и слабой реализации.

Статистический прогноз: «Инчхон Юнайтед» — «Канвон», ставка на матч чемпионата Южной Кореи Берём коэффициент 2.65 в матче чемпионата Южной Кореи.

«Зандхаузен» выступает ещё лучше. Начали с гостевого поражения от «Эрцгебирге» (1:3), но там пришлось действовать в меньшинстве аж с четвёртой минуты. Зато потом взяли семь очков в трёх турах. Нулевая ничья с «Яном» (0:0), а также победы над «Вееном» (1:0) и «Ганновером» (3:1).

Статистика очных встреч на стороне «трилистников»: шесть побед, семь ничьих и два поражения. Если брать только поединке в Фюрте, перевес хозяев станет подавляющим. У них четыре победы при трёх мирных исходах и ни одного поражения, а разница голов — 12:5. Солидно.

Неудивительно, что на таком фоне букмекеры отдают небольшое предпочтение «Гройтер Фюрт». В принципе, соперники находятся в довольно устойчивом положении и могут позволить себе действовать смелее, а не прижиматься к воротам. «Трилистники» часто дают огня в родных стенах (баланс мячей 21:19 в 14 турах), да и «Зандхаузен» на выезде свой гол за игру имеет.

«Бенфика» — «Тондела». Прогноз: Вайгль, Пицци и Петкович помогут зайти коэффициенту 2.43 «Тондела» ужасна на своём поле, зато на выезде в среднем забивает больше мяча за игру.

Потому мы бы выбирали между двумя вариантами. Попроще — П1 с нулевой форой за 1.82, посмелее — комбинированная ставка 1Х + обе забьют за 2.40. Что-то вроде 1:1 или 2:1 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставка на матч «Гройтер Фюрт» — «Зандхаузен»

Соперники находятся в середине турнирной таблицы: претендовать на повышение в классе не получится, но и шансы вылететь минимальны. Игра вполне может получиться открытой и весёлой. Шансы хозяев кажутся солиднее, благо что в семи очных встречах на своём поле они ни разу не уступили.

Ставка: «Гройтер Фюрт» не проиграет + обе забьют за 2.40.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.