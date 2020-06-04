«Левски» — «Лудогорец». Прогноз: Манолев и Врба помогут сыграть коэффициенту 2.29

Чемпионат Болгарии возвращается: в первый же день сойдутся лидеры.

5 июня в матче 25-го тура чемпионата Болгарии сыграют «Левски» и «Лудогорец». Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах фаворитом называют гостей: сделать ставку на победу «Лудогорца» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.28. Успех «Левски» оценён букмекерами коэффициентом 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Болгарии «Левски» — «Лудогорец»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Болгарии 5 июня «Левски» — «Лудогорец» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.77. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.32.

Анализ и прогноз матча «Левски» — «Лудогорец» (05.06.2020)

Чемпионат Болгарии возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил почти три месяца: предыдущий тур доиграли 8 марта, а с 5 июня первенство возобновится. В отличие от подавляющего большинства других стран, болельщиков пустят на трибуны.

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Правда, с ограничениями. Клубы смогут продавать билеты таким образом, чтобы зрители располагались через два сиденья друг от друга. То есть стадионы будут заполнены примерно на 30%. Не так много, но преимущество своего поля в таких условиях всё же нужно брать в расчёт.

Центральный матч 25-го тура однозначно состоится в Софии. Формально «Левски» и «Лудогорец» — два лучших клуба чемпионата Болгарии на данный момент. Правда, есть один нюанс. Лидерство гостей вопросов не вызывает: они никого не подпускают к титулу аж с сезона-2011/2012.

Вот и сейчас «орлы» занимают чистое первое место в турнирной таблице, набрав 55 очков. Ближайшие преследователи отстают на девять пунктов, при этом все они провели на одну игру больше. То есть положение более чем комфортное. А вот дальше начинается тот самый нюанс — сразу три клуба набрали по 46 баллов.

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«Левски» находится на второй строчке лишь по дополнительным показателям, в случае потери очков «Локомотив» из Пловдива и софийский ЦСКА наверняка ушагают вперёд. Отдельно скажем о регламенте: после 26 туров (два полных круга) участники делятся на два мини-турнира.

Представители топ-6 разыграют чемпионство, медали и места в еврокубках, а восьмёрка аутсайдеров будет бороться за выживание. «Лудогорец» и «Левски» уже гарантировали себе место в шестёрке лучших, а сейчас «орлы» получают возможность отбросить преследователя на почтительное расстояние.

Состав у гостей, конечно, посильнее. Да и преимущество по очным встречам гигантское: в 13 предыдущих случаях «Лудогорец» не проигрывал. «Левски» не побеждал действующего чемпиона в родных стенах с 2016 года, а больше одного мяча забил лишь в одной из 21 последних игр.

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Цифры серьёзные. В общем, П2 с нулевой форой за 1.68 выглядит предельно надёжно, ИТМ 1 гола «Левски» за 1.86 — тоже неплохо. Если хотите коэффициент выше двойки, подумайте про Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 2.29. Дело в том, что пять предыдущих очных встреч получились низовыми.

Прогноз и ставки на матч «Левски» — «Лудогорец»

«Лудогорец» редко испытывает проблемы с «Левски»: ни одного поражения в 13 предыдущих матчах, лишь в одной из 21 предыдущих встреч действующий чемпион пропустил больше одного мяча. Состав у гостей сильнее, никаких проблем с сыгранностью нет. Возьмём Х2 через общий низ.

Ставка: «Лудогорец» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.29.