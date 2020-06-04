«Смолевичи» — «Городея». Прогноз: берём коэффициент 3.20 на матч аутсайдеров в Беларуси

«Сахарники» не выигрывают уже шесть матчей кряду, «смола» — все десять.

5 июня «Смолевичи» примут «Городею» в матче 12-го тура чемпионата Беларуси. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.44.

Букмекерские коэффициенты на матч «Смолевичи» — «Городея»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси «Смолевичи» — «Городея» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.

Анализ и прогноз матча «Смолевичи» — «Городея» (05.06.2020)

В чемпионате Беларуси началась вторая треть сезона, участники по большей части провели по 11 матчей. Дела у «Городеи» обстоят далеко не лучшим образом. За это время она набрала всего лишь 12 баллов и сейчас пребывает на 14-й строчке, то есть в зоне стыковых матчей.

«Левски» — «Лудогорец». Прогноз: Манолев и Врба помогут сыграть коэффициенту 2.29 Чемпионат Болгарии возвращается: в первый же день сойдутся лидеры.

Виной тому — затянувшаяся серия без побед, составляющая уже шесть игр. В прошлом туре городейцы принимали «Неман» и уступили со счётом 0:2. Тут надо сказать, что в самом дебюте второго тайма гости остались без вратаря Дмитрия Дударя, сфолившего за пределами своей штрафной.



На тот момент счёт был не открыт, то есть всё необходимое для успеха у хозяев имелось. Но даже в большинстве «сахарники» умудрились пропустить два мяча, не создав ничего впереди. И потерпели заслуженное поражение.



«Смолевичи» по-прежнему находятся на дне турнирной таблицы, точнёхонько на предпоследнем месте. Они провели 10 матчей, так как встреча с «Минском» была перенесена, и набрали всего четыре очка. Отставание от «Городеи» составляет аж восемь пунктов.

«Бохум» — «Санкт-Паули». Прогноз: берём коэффициент 3.36 в матче второй Бундеслиги В 11 предыдущих очных встречах «пираты» не проиграли ни разу.

«Смола» и её сосед по зоне вылета «Белшина» — единственные команды в белорусской лиге, кто пока что ни разу не побеждал. В последней игре «смольные» потерпели очередное поражение от одного из лидеров «Торпедо»-БелАЗ (1:2). Причём аутсайдер даже вышел вперёд на 15-й минуте встречи, но удержать преимущество не сумел.



Теперь «Смолевичам» предстоит принять «Городею». До этого в Высшей лиге соперники встречались только два раза, оба в 2018 году. Первую игру у себя дома «смола» выиграла со счётом 2:0, а вот во второй городейцы отомстили, вынеся противника 4:1.



На данном этапе команды выглядят плюс-минус равными. «Смольные» стараются играть в комбинационный футбол даже с более сильными соперниками на выезде (матч с жодинцами это показал). А потому едва ли они станут жаться к своим воротам в предстоящей игре.

«Гройтер Фюрт» — «Зандхаузен». Прогноз: Жиров и Пауревич снова потеряют очки в Фюрте Обе команды оторвались от зоны вылета и могут играть в своё удовольствие.

Однако на стороне «Городеи» довольно-таки неплохая серия гостевых матчей: в шести играх было набрано восемь очков. На таком фоне мы бы проверили ставку обе забьют за коэффициент 2.11. А любители рискнуть могут рассмотреть ничью за внушительный коэффициент 3.20.

Прогноз и ставки на матч «Смолевичи» — «Городея»

Соперники выглядят примерно одинаково. «Смолевичи» — аутсайдер чемпионата Беларуси, а «Городея» позабыла о стабильности. Однако «смольные» даже на выезде с мощными оппонентами стараются контролировать мяч и искать свои моменты, а потому дома они едва ли прижмутся к своим воротам. На стороне «сахарников» неплохая выездная серия: по набранным очкам в гостях они занимают девятую строчку. На наш взгляд, командам по силам обменяться голами, но не более.



Ставка 1: обе забьют за коэффициент 2.11.



Ставка 2: ничья за коэффициент 3.20.