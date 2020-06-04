«Санта-Клара» — «Брага». Прогноз: бывший клуб Крицюка оторвётся от «Спортинга»

«Санта-Клара» примет «Брагу» в матче 25-го тура чемпионата Португалии 5 июня, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.90.

Букмекерские коэффициенты на матч «Санта-Клара» — «Брага»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Португалии «Санта-Клара» — «Брага» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Анализ и прогноз матча «Санта-Клара» — «Брага» (05.06.2020)

Чемпионат Португалии, прерванный в середине марта из-за пандемии коронавируса, возобновился 3 июня. До конца сезона участникам осталось провести по 9-10 встреч. Было решено, что все матчи состоятся при пустых трибунах, а футболистов будут тестировать на наличие инфекции.

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«Санта-Клара» на момент возобновления сезона набрала 30 очков и находится в середине турнирной таблицы. Опасаться вылета не стоит, ведь отрыв от «Портимоненсе», находящегося в зоне вылета, составляет целых 11 пунктов (при этом аутсайдер уже сыграл свой матч 25-го тура).



Однако же мечтать о еврокубках тоже не приходится: до занимающего четвертую позицию «Спортинга» клубу не хватает 12 баллов. До вынужденной паузы азореанцы выступали неплохо. В 10 играх второго круга было одержано пять побед против четырёх поражений, а также состоялась одна ничья. К слову, в первом круге они записали в актив только три победы.



«Брага» замыкает топ-3 португальской Примейры, успев набрать за 24 тура 46 очков. Но вмешаться в борьбу за зону Лиги чемпионов будет трудно, поскольку дистанция составляет 13-14 баллов. Следовательно, действовать придётся с оглядкой назад — ближайший преследователь «Спортинг» отстаёт лишь на четыре пункта.

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С формой до приостановки первенства у «оружейников» было всё замечательно. Они единственные в чемпионате Португалии, кто ни разу не проиграл во втором круге. Примечательно, что при этом состоялась только одна ничья. Во всех остальных случаях удалось забрать три очка.



А также стоит отметить, что двое из трёх основных соперников уже обыграны. Матчи со «Спортингом» и «Бенфикой» завершились с минимальным счётом в пользу клуба из Браги. Как видно, с обороной у бывшего клуба Станислава Крицюка всё в порядке.



Вернуться в большой футбол «Браге» предстоит в гостях у «Санты-Клары». До этого соперники успели встретиться 11 раз, наблюдается практически полное преимущество «оружейников». Они имеют семь побед против всего одной у азореанцев, а ещё три матча завершались вничью.

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Любопытно также, что «Брага» входит в топ-3 по набранным очкам на выезде, пропустив за 12 поединков всего 11 голов. «Санта-Клара» же, напротив, дома играет неубедительно, занимая по набранным очкам на своём поле 14-е из 18 мест. При таких раскладах, на наш взгляд, стоит подумать над П2 за играбельный коэффициент 1.85.

Неплохим вариантом для ставки может быть гол в промежутке от 76 до 90 минуты за коэффициент 1.94. В первой игре после паузы командам, наверняка, потребуется время приглядеться друг к другу, а потому всё должно будет решиться ближе к концу встречи. А «Брага» больше трети от общего числа своих забитых мячей (14 штук) как раз оформляла в этом интервале.

Прогноз и ставки на матч «Санта-Клара» — «Брага»

«Брага» до паузы имела великолепную форму, не проиграв ни разу во втором круге. На предстоящий поединок она выйдет фаворитом. Всё же «оружейники» входят в топ-3 по набранным очкам на выезде, в «Санта-Клара», напротив, — пятая с конца по количеству баллов у себя дома. Пожалуй, стоит проверить лобовую победу гостей.



Ставка 1: «Брага» победит за коэффициент 1.85.



Ставка 2: гол в интервале с 76 до 90 минуты за коэффициент 1.94.