Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер. Прогноз на UFC 250: Львица уничтожит претендентку

Если бразильянка выйдет на бой в оптимальной форме, шансов у соперницы не будет.

Бой Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер состоится 7 июня 2020 года. Титульный поединок в полулёгкой весовой категории пройдёт в рамках UFC 250 в Лас-Вегасе. Начало — не ранее 07:00 мск. Букмекеры считают фаворитом боя Аманду Нуньес: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.15, успех Фелиции Спенсер идёт за 5.50, ставки на ничью принимаются за 50.0.

Прогноз и анализ боя UFC Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер (07.06.2020)

Кард UFC 250 выглядит слабовато, больше того — список боёв больше соответствует уровню UFC FIGHT NIGHT. Для юбилейного номерного ивента категорически не хватает громких имён, но это не от хорошей жизни. Пандемия коронавируса по-прежнему даёт о себе знать, поэтому болельщикам приходится довольствоваться тем, что есть.

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На самом деле по-настоящему конкурентных и ярких боёв должно быть много, в прелимах достаточно интересных (пусть и не раскрученных) спортсменов. А вот в главном поединке мероприятия найти интригу невероятно сложно, поскольку Аманда Нуньес царствует в женском ММА уже четыре года.



Предыдущее поражение бразильянка потерпела аж в 2014 году. Дальше — 10 побед подряд, лишь три из которых дошли до судейского решения. В июле 2016 года Львица завоевала титул в легчайшем весе, задушив в первом раунде Мишу Тейт. Потом было много интересного.



Нуньес фактически закончила карьеру Ронды Раузи, а в декабре 2018 года нокаутировала Крис Сайборг и заполучила титул в полулёгком весе. С тех пор она успела провести два поединка — уложила Холли Холм в первом раунде, а также победила Жермейн де Рандами единогласным решением судей.

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Бой с Железной леди продлился всю дистанцию, поскольку та очень хороша и опасна в стойке. Пара нервных моментов всё же произошла: во втором раунде де Рандами здорово достала соперницу хай-киком и добавила удар колена в прыжке, а в четвёртом накинула на шею бразильянки “треугольник”.



В остальном преимущество Аманды было подавляющим, а рисунок боя не менялся: действующая чемпионка проводит тейкдаун и давит противницу в партере. Голландка вообще ничего не могла поделать с проходом в ноги, постоянно оказываясь на полу. Итоговая единогласная победа сомнений не вызвала.



Теперь предстоит сражаться с Фелицией Спенсер. Это молодая (всего 29 лет), но довольно известная спортсменка с неплохим послужным списком. Она, например, управилась за 3,5 минуты с Меган Андерсон, а единственное поражение в карьере потерпела от Крис Сайборг. Да и то решением судей.

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Канадка хороша в партере, так что сценария боя Нуньес против де Рандами повториться не должен. В стойке Спенсер не столь опасна, хотя защищается от ударов неплохо. Это достойный представитель рейтинга, который вполне заслуживает титульного поединка.



И всё же для нынешней Нуньес этого мало. Львица в полном порядке, а мощи её удара хватит, чтобы сотрясти соперницу одним-двумя попаданиями. Скорее всего, бразильянке потребуется какое-то время, чтобы приноровиться к защите Спенсер и найти в ней брешь, но постепенно она пристреляется и без особых хлопот добудет победу.



В быстрое завершение поединка мы не верим, защищается канадка недурно. Однако бой будет состоять из пяти раундов — этого вполне достаточно, чтобы действующая чемпионка донесла несколько сокрушительных ударов и добила претендентку. Ждём победу нокаутом во втором-четвёртом раунде.

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Линия на бой невероятно скучная, что вполне объяснимо. П1 идёт за ужасный коэффициент 1.15, П1 нокаутом — за более-менее съедобные 1.67. Вариантов немного — либо довольствоваться этим, либо рисковать и выцеливать конкретный раунд. Мы бы выбирали между П1 во втором раунде за 5.55 и П1 в третьем раунде за 7.40, но это вкусовщина.

Прогноз на бой Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер

Спенсер — достойная спортсменка с хорошей борьбой и крепкой защитой в стойке. Но если Нуньес хорошо провела тренировочный лагерь и будет в оптимальном состоянии, то этого не хватит. Скорее всего, бразильянке потребуется определённое время, чтобы приспособиться к обороне соперницы, после чего её преимущество станет подавляющим.



Ставка: победа Аманды Нуньес в третьем раунде за 7.40.