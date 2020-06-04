«Фрайбург» — «Боруссия М». Прогноз: хитрый Штрайх поможет «Байеру» и «РБ Лейпциг»

«Фрайбург» примет «Боруссию М» в матче 30-го тура чемпионата Германии 5 июня, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.65.

Букмекерские коэффициенты на матч Бундеслиги «Фрайбург» — «Боруссия Мёнхенгладбах»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Фрайбург» — «Боруссия М» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11.

Анализ и прогноз матча «Фрайбург» — «Боруссия М» (05.06.2020)

До окончания чемпионата Германии осталось пять туров, и, пожалуй, только обладатели первого и последнего мест не вызывают никаких вопросов. В остальном плотность турнирной таблицы такова, что расслабляться нельзя абсолютно никому, так как всё ещё может поменяться.

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«Фрайбург» после паузы успел набрать только два балла в четырёх матчах. Сейчас у команды 38 очков и восьмое место, но даже при таких условиях сохраняется вероятность зацепиться за еврокубки. Отставание от шестого места, дающего право на выход в Лигу Европы, составляет четыре пункта.



После гостевой результативной ничьи с «Айнтрахтом» (3:3) «бразильцы из Брайсгау» принимали «Байер» и уступили претенденту на топ-4 с минимальным счётом. В первом тайме их нападающий Лукас Хёлер, выйдя один на один с голкипером, упустил отличную возможность открыть счёт.



Зато во втором тайме гости активизировались, добавили в созидании и смогли затолкнуть свой гол. Этого хватило для успеха: хозяева старались ответить и кое-какие шансы спасти положение имели, но воспользоваться ими не вышло.

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«Боруссия» из Мёнхенгладбаха находится в четвёрке лучших немецкой Бундеслиги и сохраняет шансы на выход в Лигу чемпионов. За 29 игр было набрано 56 очков, однако комфортным положение никак не назовёшь. У идущего пятым «Байера» очков ровно столько же, а потому цена ошибки приближается к максимальной.



В прошлом туре «жеребята» исправились за ничью с аутсайдером «Вердером» (0:0) и на своём поле разгромили «Унион» (4:1). Они резво начали на правах хозяев и на перерыв ушли с форой в два мяча. В самом начале второго тайма гости умело воспользовались стандартным положением и сумели отквитать один гол. Но фаворит продолжил играть в свой футбол и довёл дело до разгромной победы.



Теперь «Боруссии М» предстоит выезд во Фрайбург к местному одноимённому клубу. И тут, пожалуй, стоит взглянуть на статистику личных встреч. В целом соперники выглядит плюс-минус равными: фрайбургцы имеют восемь побед против шести у мёнхенгладбахцев, а ещё пять раз команды расходились миром.

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Однако любопытно здесь то, что за девять поединков во Фрайбурге «Гладбах» ни разу не побеждал. При этом клуб имеет восемь поражений, что весьма красноречиво. На таком фоне есть смысл подумать над вариантом 1Х. Букмекеры дают за него уверенный коэффициент 2.15.

Прогноз и ставки на матч «Фрайбург» — «Боруссия М»

Букмекеры считают фаворитом «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, однако стоит посмотреть на статистику личных встреч. Штука в том, что в девяти предыдущих играх во Фрайбурге мёнхенгладбахцы потерпели восемь поражений. Дома «Фрайбург» может удивить, а потому мы бы поставили на то, что подопечные Кристиана Штрайха не проиграют.



Ставка: «Фрайбург» не проиграет за коэффициент 2.15.